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Góp sức trẻ đưa công nghệ đến gần người dân

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(Baothanhhoa.vn) - Trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số, từ cơ quan công sở đến từng khu dân cư, công nghệ đang dần trở thành công cụ hữu ích, góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Tại các địa phương, với tinh thần xung kích, sáng tạo và khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ, đội ngũ cán bộ trẻ đang phát huy vai trò tiên phong trong việc số hóa các công việc ở cơ sở, đưa những tiện ích của công nghệ số đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng chính quyền hiện đại, thân thiện và hiệu quả.

Góp sức trẻ đưa công nghệ đến gần người dân

Trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số, từ cơ quan công sở đến từng khu dân cư, công nghệ đang dần trở thành công cụ hữu ích, góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Tại các địa phương, với tinh thần xung kích, sáng tạo và khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ, đội ngũ cán bộ trẻ đang phát huy vai trò tiên phong trong việc số hóa các công việc ở cơ sở, đưa những tiện ích của công nghệ số đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng chính quyền hiện đại, thân thiện và hiệu quả.

Góp sức trẻ đưa công nghệ đến gần người dân

Cán bộ, đoàn viên thanh niên xã Thọ Xuân hỗ trợ người dân khi đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Ở địa bàn khu dân cư, nhiều công việc thường ngày như thông báo lịch họp, triển khai các chủ trương, chính sách, tuyên truyền về sản xuất, đời sống, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua hay tiếp nhận phản ánh từ cơ sở vốn được thực hiện chủ yếu thông qua các cuộc họp trực tiếp, hệ thống loa truyền thanh hoặc thông báo tại nhà văn hóa. Những cách làm này vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng trong bối cảnh người dân ngày càng sử dụng điện thoại thông minh và các nền tảng số, việc đổi mới phương thức truyền tải thông tin là yêu cầu cần thiết.

Nắm bắt xu thế đó, dưới sự dẫn dắt, định hướng của phó bí thư chi bộ, trưởng thôn Trung Lập (xã Xuân Lập) Hoàng Thị Từ, tập thể cán bộ thôn Trung Lập đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc hằng ngày. Từ việc xây dựng các nhóm thông tin trên nền tảng mạng xã hội, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến đến cập nhật thông tin về các hoạt động của thôn, tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, thuận tiện và dễ tiếp cận hơn.

Tại thôn Xuân Giang 1, xã Thọ Xuân, nhận thức rõ tầm quan trọng và trách nhiệm của thanh niên đối với công cuộc chuyển đổi số, bí thư chi đoàn thôn Đỗ Đình Ngọc cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên thôn đã tham gia đợt cao điểm hỗ trợ thực hiện hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ người dân kê khai thông tin, cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại... Anh Đỗ Đình Ngọc chia sẻ: “Chỉ sau 1 tháng ra quân đợt cao điểm, chi đoàn đã phối hợp hỗ trợ được khoảng 1.000 lượt người dân cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại và tích hợp thẻ bảo hiểm y tế”.

Do tuổi tác và khả năng tiếp cận công nghệ hạn chế, đối tượng người cao tuổi luôn được Đoàn xã Thăng Bình xác định là nhóm ưu tiên đặc biệt trong hỗ trợ cài đặt các ứng dụng và tiện ích số. Bởi vậy, sau khi được các bạn trẻ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các thao tác trên các ứng dụng VNeID trên điện thoại; tích hợp một số giấy tờ... nhiều người dân đã dần thay đổi tâm lý e ngại. Từ việc sử dụng điện thoại chủ yếu để nghe, gọi, một số người đã biết đăng nhập VNeID, tra cứu thông tin, thực hiện các thao tác giao dịch trực tuyến.

Ông Nguyễn Thế Ngọ (77 tuổi) thôn Thăng Long, cho biết: “Trước đây tôi chưa biết cách vào các ứng dụng như Sổ tay đảng viên điện tử, nộp tiền Đảng phí nên thường phải nhờ các con, cháu hỗ trợ. Hiện tại sau khi được các bạn trẻ chỉ cách thực hiện, tôi đã biết các bước và có thể tự vào tra cứu các tài liệu nghị quyết, nội dung sinh hoạt chi bộ hoặc nộp tiền Đảng phí định kỳ”.

Việc trao cơ hội cho người trẻ đang mở thêm nguồn lực mới cho các địa phương sau sáp nhập. Khi sức trẻ với sự nhiệt huyết, sáng tạo, kinh nghiệm, chiếm được niềm tin yêu, đồng thuận của Nhân dân thì mọi công việc ở cơ sở ngày càng hiệu quả hơn.

Bài và ảnh: Lê Phượng

Từ khóa:

#VNeID #chất lượng phục vụ Nhân dân #Xã Thăng Bình #Công việc #Ứng dụng #Hỗ trợ #Chuyển đổi số #Dịch vụ công trực tuyến #Địa phương #Thủ tục hành chính

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