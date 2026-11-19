[Podcast] BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TỪ CƠ SỞ VÀ CHUYỆN CỦA BAN CÔNG TÁC 35

Loạt bài “BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TỪ CƠ SỞ VÀ CHUYỆN CỦA BAN CÔNG TÁC 35” sẽ nhận diện các luồng dư luận trái chiều, những thông tin sai lệch, xuyên tạc, gây mất ổn định từ cơ sở, đồng thời đi sâu phân tích và thẳng thắn chỉ ra những bất cập, tồn tại, những khó khăn, hạn chế trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như hoạt động của Ban Công tác 35 ở Thanh Hoá.

Bài 1 : Nhận diện các tư tưởng, quan điểm, hành vi sai trái

Bài 2 : Khi các vấn đề ở cơ sở không được phát hiện và hóa giải k ịp thời