Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên “mặt trận số”

Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành mặt trận đấu tranh tư tưởng phức tạp, các thế lực thù địch liên tục sử dụng thủ đoạn mới, từ phát tán thông tin xuyên tạc đến lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thao túng nhận thức, gây nhiễu loạn dư luận. Tại Thanh Hóa, cùng với việc chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng chức năng đang tăng cường tuyên truyền, định hướng thông tin, nâng cao sức đề kháng cho người dân. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên “mặt trận số” vì thế không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà cần sự tỉnh táo, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Từ những mạng lưới "truyền thông đen"...

Trong dòng chảy phát triển của đất nước, sự ổn định chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nền tảng cốt lõi. Lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và môi trường mạng xã hội mở, một số tổ chức, cá nhân đã cố tình đi ngược lại lợi ích quốc gia. Họ nhân danh “dân chủ”, “nhân quyền” hay “tự do ngôn luận” để thực hiện các hành vi xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh đất nước đang hướng tới những sự kiện chính trị trọng đại, các luồng thông tin sai sự thật, tiêu cực thường có xu hướng gia tăng nhằm gây nhiễu loạn dư luận.

Chống phá Đảng, Nhà nước ở đây không đơn thuần là những lời phàn nàn về đời sống dân sinh. Đó là một “chiến lược” thâm độc nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ Xã hội chủ nghĩa. Thủ đoạn của các đối tượng thường tập trung vào: Xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, phủ nhận thành quả cách mạng; lợi dụng vấn đề nhạy cảm để khoét sâu vào các vụ việc tiêu cực, tham nhũng hoặc tranh chấp đất đai để kích động biểu tình, gây rối; hạ thấp uy tín quốc gia, chúng vẽ nên bức tranh đen tối về nhân quyền tại Việt Nam để kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài... Cái đích cuối cùng của chúng là gây chia rẽ niềm tin của Nhân dân với chính quyền, tạo ra sự bất ổn từ bên trong để tiến tới “cách mạng màu”.

Vụ án Lê Trung Khoa là một điển hình nguy hiểm. Lê Trung Khoa (sinh năm 1971) tại tỉnh Thanh Hóa; đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội. Từ đầu thập niên 1990, Lê Trung Khoa cùng gia đình sang định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tại đây, Khoa xây dựng một “dây chuyền” sản xuất tin giả (fake news); với trang mạng “thoibao.de” Khoa dùng để giới thiệu mình là “nhà báo”, “nhà hoạt động dân chủ” và đối tượng đã lợi dụng triệt để trang Facebook của mình để tuyên truyền, phát tán nhiều bài viết có nội dung chống, phá tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt Nam; xuyên tạc, bịa đặt, kích động chống Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Dưới vỏ bọc “truyền thông độc lập”, các nội dung xuyên tạc, bịa đặt được sản xuất liên tục, với mục tiêu chính không phải là phản biện xã hội, mà là thu lợi cá nhân. Lượt xem, lượt tương tác, trong đó khoảng 90% đến từ Việt Nam được quy đổi trực tiếp thành tiền quảng cáo, tài trợ. Việc cố tình bóp méo sự thật, thổi phồng mâu thuẫn, sử dụng ngôn từ công kích, thù hằn, hình ảnh gây phản cảm không nhằm “thức tỉnh xã hội”, mà nhằm giữ chân người xem và duy trì dòng tiền “bẩn”. Thông tin càng gây “sốc”, càng cực đoan, càng kích động, thì nguồn thu cá nhân càng tăng. Đối với Lê Trung Khoa, khi lợi ích cá nhân trở thành mục tiêu, thì mọi giá trị đạo đức, trách nhiệm xã hội đều bị lu mờ.

Nguy hại hơn, đây không phải là hành vi đơn lẻ, ngoài Lê Trung Khoa còn có các phần tử phản động lưu vong khác hình thành một mạng lưới “truyền thông đen”, có sự phân vai, hỗ trợ lẫn nhau, với chung một động cơ đê hèn và mục đích chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ngày 31/12/2025, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Lê Trung Khoa cùng đồng bọn về tội chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Phiên tòa dù xét xử vắng mặt một số bị cáo nhưng là sự khẳng định dứt khoát: Khoảng cách địa lý không làm thay đổi bản chất hành vi; việc cư trú ở nước ngoài không tạo ra “lá chắn miễn trừ”. Không có “vùng an toàn” cho hành vi chống phá có tổ chức, có chủ ý; mọi ảo tưởng núp bóng “tự do ngôn luận”, “bất đồng chính kiến” đều phải trả giá trước pháp luật. Xét xử vắng mặt không làm giảm hiệu lực của bản án; ngược lại, nó còn cho thấy quyết tâm của Nhà nước trong việc bảo vệ trật tự pháp lý và lợi ích quốc gia.

Tại Thanh Hóa, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, cũng là nơi các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách móc nối, lôi kéo những đối tượng thoái hóa biến chất, bất mãn tham gia hoạt động chống phá của chúng. Nhìn lại những kẻ như Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Văn Tráng, hay Bùi Văn Thuận mà cơ quan Công an đã đấu tranh, bắt giữ và xử lý nghiêm khắc trước đây có thể thấy rõ cái giá mà các đối tượng phải trả là rất đắt và không có “lá chắn” nào là an toàn cho các đối tượng có hành vi chống phá, phản bội Tổ quốc.

Nguyễn Trung Tôn tham gia vào cái gọi là “Hội anh em dân chủ”, một tổ chức phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đối tượng này không chỉ dừng lại ở việc viết bài xuyên tạc trên mạng xã hội mà còn trực tiếp nhận tiền tài trợ từ các tổ chức phản động lưu vong để đi “khảo sát”, lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin. Tôn cố tình tạo dựng hình ảnh một “nạn nhân bị đàn áp” để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Trước những chứng cứ không thể chối cãi về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, ngày 05/4/2018, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Trung Tôn 12 năm tù, quản chế 3 năm.

Khác với Tôn, Nguyễn Văn Tráng và Bùi Văn Thuận lại là những đối tượng điển hình cho việc bị tiêm nhiễm tư tưởng phản động qua mạng xã hội rồi trở thành tay sai cho các tổ chức phản động. Khi còn là sinh viên Trường Đại học Hồng Đức, Nguyễn Văn Tráng đã có những hoạt động đi ngược với quy chế giáo dục của nhà trường và có nhiều phát ngôn phản kháng cực đoan.

Sau khi bị nhà trường cho thôi học, vì bất mãn cá nhân, Nguyễn Văn Tráng đã tham gia “Hội anh em dân chủ”, thường xuyên sử dụng trang facebook cá nhân để đăng tải các bài, hình ảnh, video clip xuyên tạc chủ trương, đường lối, nói xấu chế độ và lôi kéo kích động người dân tham gia biểu tình, gây rối trật tự công cộng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tráng, ngày 05/12/2018 ra quyết định truy nã bị can này về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Còn Bùi Văn Thuận, có địa chỉ thường trú tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn (khi chưa sáp nhập) bị lôi kéo bởi những lời hứa hẹn về một “tương lai tươi sáng” và các khoản “thù lao” ít ỏi từ các tổ chức phản động, Thuận đã tham gia vào việc tán phát tài liệu phản động. Ngày18/11/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Thuận phạm tội “Tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với mức án 8 năm tù giam, quản chế trong thời hạn 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Trên thực tế và từ các vụ án đã chứng minh một chân lý: Mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, dù ẩn náu dưới hình thức nào, dù ở trong hay ngoài nước đều sẽ phải đối mặt với những bản án nghiêm khắc của pháp luật và sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng. Không có “lá chắn” nào là an toàn cho những hành vi chống phá, phản bội Tổ quốc, xâm hại lợi ích của quốc gia và dân tộc của các đối tượng như đã nêu.

... đến thao túng nhận thức bằng AI

Với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), ranh giới giữa thật và giả đang trở nên mong manh. Khi công nghệ Deepfake có thể tạo ra hình ảnh và video đánh lừa thị giác, ranh giới giữa thực và ảo đang dần bị xóa nhòa. Thách thức hiện nay không chỉ nằm ở công nghệ, mà là cách xã hội định nghĩa lại niềm tin và sự thật trong một kỷ nguyên mà ’mắt thấy' chưa chắc đã là thật.

Trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng AI và công nghệ Deepfake để tán phát nội dung xuyên tạc về công tác nhân sự và chính sách của Đảng. Không dừng lại ở những thủ đoạn truyền thống, hiện nay các đối tượng còn sản xuất những video giả mạo hình ảnh, giọng nói lãnh đạo với độ chân thực cao đang trở thành thủ đoạn nguy hiểm nhằm thao túng dư luận và chống phá an ninh quốc gia.

Thượng tá Lê Việt Hồng, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thời gian qua trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận nhiều trường hợp tội phạm sử dụng công nghệ Deepfake để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phát tán thông tin xấu độc. Một số đối tượng đã cắt ghép hình ảnh, giọng nói của người thân hoặc cán bộ cơ quan nhà nước để gọi điện video, khiến người dân tin tưởng tuyệt đối vào “màn hình” mà chuyển tiền hoặc tin theo các luận điệu sai trái, thù địch.

Đây là minh chứng cho thấy AI đang bị biến thành công cụ tinh vi để thao túng lòng tin. AI không chỉ là công cụ để các đối tượng xấu tạo ra nội dung sai lệch mà còn giúp chúng lan nhanh như virus thông qua thuật toán gợi ý và tài khoản ảo. Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là “giải mã lịch sử” hay “sự thật bị che giấu” để phủ nhận vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thành tựu của Đảng. Nếu thiếu tỉnh táo, người dùng mạng xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ rất dễ bị cuốn vào “vòng xoáy” cảm xúc, vô tình trở thành “mắt xích” phát tán thông tin độc hại, dẫn đến nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ ngày 15/12/2025 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử phạt hành chính 2 trường hợp về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”; phối hợp xác minh, bắt giữ đối tượng “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; triệt phá thành công 4 chuyên án, vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua mạng internet, “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”...

Quyết tâm, quyết liệt, không ngừng nghỉ

Ngày 14/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Minh Vũ (sinh năm 1968, trú tại phường Hải Bình) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Đây là đối tượng đã lập ra fanpage “Cổng Thông Tin Điện Tử Lê Minh Vũ - Nơi Gửi Đơn Đến Hộp Thư Người Nhận” nhằm đánh lừa người dân là nơi tiếp nhận đơn thư, nhưng thực chất là để công kích chính quyền. Đối tượng này đã đăng tải nhiều bài viết có nội dung thể hiện quan điểm, ngôn từ thiếu căn cứ, mang tính phủ nhận, công kích các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và cơ quan chính quyền; xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương.

Việc bắt giữ đối tượng này đã nhận được sự đồng thuận rất lớn của người dân địa phương. Điều đó cho thấy sự cảnh giác của quần chúng nhân dân trước những luận điệu xuyên tạc đã được nâng cao rõ rệt và khẳng định sự quyết tâm, quyết liệt của lực lượng Công an đối với các đối tượng phạm tội. Sự quyết tâm này sẽ còn được tiếp tục, không ngừng, không nghỉ khi mà các đối tượng tội vẫn đang hàng giờ, hàng phút dùng nhiều thủ đoạn để chống phá, xâm hại lợi ích của quốc gia và dân tộc.

Thượng tá Nguyễn Đức Mạnh, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong tinh hình hiện nay, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ vô cùng quan trọng. Đặc biệt, là thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng lần thứ XIV và tỉnh nhà đang hướng tới các sự kiện chính trị quan trọng, như bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đối tượng luôn tìm mọi thủ đoạt để chống phá. Để bảo đảm an ninh, an toàn trên lĩnh vực được phân công, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, kiên quyết không để các phần tử cơ hội, thoái hóa biến chất hay các đối tượng có tư tưởng lệch lạc thâm nhập, phá hoại nội bộ. Việc bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng hiện nay cũng như sau này không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là lời khẳng định về sự quyết tâm trong phòng ngừa, đấu tranh trước mọi âm mưu chia rẽ của các đối tượng thù địch.

Minh chứng cho sự quyết tâm, quyết liệt của lực lượng công an, chỉ tính từ năm 2025 đến nay, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Thanh Hóa đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phủ xanh thông tin tích cực, “lấy cái đẹp để dẹp cái xấu”, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch... phục vụ công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát hiện, đấu tranh, xử lý 235 trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin xấu độc, sai sự thật, xuyên tạc về tình hình tại địa phương; khởi tố 2 đối tượng quản trị trang Beat 36 Thanh Hóa để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"; khởi tố, bắt tạm giam 1 đối tượng biên soạn các bài viết có nội dung sai sự thật, xúc phạm, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 47 trường hợp vi phạm với số tiền trên 300 triệu đồng; gọi hỏi, răn đe, yêu cầu bóc gỡ bài viết và cam kết không tái phạm với 187 trường hợp, 340 tin bài sai sự thật...

Các đối tượng thù địch hiện nay không còn dùng những phương thức đối đầu trực diện mà chuyển sang “xâm lăng tư tưởng” thông qua không gian mạng. Lê Trung Khoa ở nước ngoài hay các đối tượng ở trong nước thực chất chỉ là những quân cờ trong một bàn cờ chính trị phức tạp. Chúng sẵn sàng đánh đổi an ninh của quốc gia, sự bình yên của quê hương, đất nước để lấy những khoản tiền tài trợ từ nước ngoài hoặc lượt view rẻ tiền. Tuy nhiên, mạng lưới an ninh hiện nay được xây dựng dựa trên thế trận lòng dân vững chắc, mọi hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước đều được giám sát chặt chẽ. Việc xử lý nghiêm các đối tượng không chỉ là thực thi pháp luật, mà còn làm trong sạch môi trường thông tin, bảo vệ tư tưởng của người dân khỏi những “độc tố” trên không gian mạng.

Pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng những ý kiến phản biện tâm huyết, xây dựng và phù hợp với quy định. Tuy nhiên, sự tự do không có nghĩa là vô chính phủ, ngôn luận không có nghĩa là xuyên tạc. Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, “gạn đục khơi trong” khi tiếp nhận thông tin trên không gian mạng. Đừng để bản thân trở thành “con tốt” trong tay những kẻ phản động. Đừng đánh đổi danh dự cá nhân và sự bình yên của gia đình cho những ảo vọng xa vời. Công lý có thể đến muộn trong mắt một số người, nhưng chắc chắn nó sẽ đến và rất nghiêm minh.

Nhận diện và xây dựng "Hệ miễn dịch" số

Mặc dù AI tinh vi, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nhận diện nếu rèn luyện khả năng “nghi ngờ khoa học”. Thượng tá Lê Việt Hồng đưa ra một số dấu hiệu nhận biết nội dung giả mạo từ AI như: Về hình ảnh, khuôn mặt của nhân vật trong video thường có biểu cảm đơ cứng, ánh sáng trên mặt không khớp với môi trường xung quanh, hoặc khẩu hình miệng không trùng khớp với âm thanh. Về nội dung thì văn phong trôi chảy một cách bất thường nhưng giọng điệu lại cực đoan, kích động hoặc đánh vào nỗi sợ hãi cốt lõi.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và Kết luận số 21-KL/TW đã khẳng định: Phải tăng cường định hướng thông tin, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng Internet để chia rẽ đoàn kết nội bộ. Sự thật cần được bảo vệ bằng cả thể chế pháp lý lẫn bản lĩnh chính trị của mỗi cá nhân.

Để ngăn chặn thao túng nhận thức trên môi trường mạng, đặc biệt là trong thời đại công nghệ số như hiện nay, cần có chiến lược đồng bộ. Trong đó, sự chủ động và minh bạch thông tin cần được thực hiện, những thông tin chính thống phải đi trước một bước, nhanh chóng và chính xác để không còn “khoảng trống” cho tin giả len lỏi. Các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, giúp định hướng dư luận. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần được trang bị kỹ năng số, biến mình thành một “màng lọc” thông thái trước các thông tin giả, tin xấu, độc, thông tin gây sốc.

Việc xử lý nghiêm một số đối tượng đưa tin sai sự thật trong thời gian qua, từ xử phạt hành chính đến truy tố hình sự, đã tạo tính răn đe mạnh mẽ. Điều này khẳng định thông điệp: Không gian mạng không phải là “vùng đất vô luật pháp” để các đối chống phá tự ý lộng hành, phát tán “độc tố” thông tin. Không gian mạng là ảo, nhưng trách nhiệm pháp lý là thật. Mọi hành vi lợi dụng không gian mạng, lợi dụng AI để xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân, hay phá hoại công tác nhân sự Đại hội XIV đều bị xử lý nghiêm theo Luật An ninh mạng và Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần được trang bị, tự trang bị cho mình về kỹ năng số, ý thức, trách nhiệm khi dùng mạng xã hội để mỗi người là một người dùng mạng xã hội thông thái. Để bảo đảm an toàn và không vi phạm pháp luật khi tiếp nhận thông tin cần kiểm chứng bằng quy tắc “3 không”: Không tin ngay trước những thông tin gây sốc, có tính chất kích động hoặc bôi nhọ cá nhân, cần bình tĩnh xem xét nguồn gốc. Không chia sẻ khi chưa xác thực thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống. Việc chia sẻ tin giả có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Không tham gia, tuyệt đối không tham gia các hội nhóm, tổ chức tự xưng trên mạng mà không rõ tôn chỉ, mục đích hoặc có biểu hiện công kích, nói xấu chế độ.

Cần chủ động nhận diện các trang mạng “độc hại”. Đó là những trang thường xuyên đăng tải thông tin sai lệch; những trang có tên gọi gây tò mò, nhắm vào các “bí mật” nội bộ, “thâm cung bí sử”; sử dụng ngôn từ mang tính hằn học, công kích cá nhân thay vì phản biện khách quan; thường xuyên kêu gọi quyên góp tiền, hỗ trợ tài chính cho các “nhà dân chủ”...

Cuộc chiến với thông tin xấu, độc trong thời đại số không chỉ diễn ra trên không gian mạng, mà còn nằm ngay trong tư duy của mỗi người. Cuộc chiến chống các thế lực thù địch, phản động không chỉ là nhiệm vụ của riêng ai mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Giữ vững tư tưởng, kiên định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng chính là giữ vững nền tảng tư tưởng và giá trị cốt lõi của dân tộc, bảo vệ sự bình yên cho gia đình và tương lai của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nguyễn Đình Hợp

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Luật An ninh mạng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Các bản án, quyết định khởi tố, lệnh truy nã của Tòa án nhân dân và Cơ quan An ninh điều tra/Cơ quan Cảnh sát điều tra đã được công bố.

- Thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Thanh Hóa.

- Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

- Luật An ninh mạng năm 2018 và Điều 331 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

- Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

- Báo cáo và khuyến cáo kỹ năng số của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Thanh Hóa.