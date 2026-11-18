Chủ trương đã rõ phải triển khai nhanh, nhiệm vụ đã giao phải theo đến kết quả cuối cùng

Tại Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tổ chức sáng 18/11, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái nhấn mạnh yêu cầu: Chủ trương đã rõ phải triển khai nhanh, thẩm quyền đã rõ phải chủ động quyết định, nhiệm vụ đã giao phải theo đến sản phẩm và kết quả cuối cùng. Đây là tinh thần xuyên suốt trong tổ chức thực hiện các quyết sách của tỉnh, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong điều hành thảo luận hội nghị.

Đồng chí Trịnh Tuấn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Phú phát biểu thảo luận.

Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lưu Vệ phát biểu thảo luận.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua 7 nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, đầu tư công, phân cấp ngân sách, điều chỉnh quy hoạch tỉnh và giao biên chế năm 2026.

Các nội dung được thông qua là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, 7 nội dung được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, thống nhất đều là những vấn đề quan trọng, có tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, quản lý, điều hành và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Vì vậy, quá trình triển khai phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đúng chủ trương, đúng thẩm quyền và tuân thủ các quy định của pháp luật; đồng thời đề cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, không để phát sinh tình trạng chồng chéo, đùn đẩy hoặc né tránh trách nhiệm.

Đại biểu dự hội nghị.

Đối với việc đổi tên Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, rà soát, điều chỉnh hệ thống quy chế, quy định và văn bản liên quan, bảo đảm thống nhất về tổ chức, tên gọi và duy trì hoạt động liên tục, thông suốt.

Trong thực hiện thẩm quyền cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công, cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy với chức năng quản lý, điều hành của chính quyền; thực hiện đúng nguyên tắc, không hành chính hóa hoạt động của Đảng, không làm thay nhiệm vụ của cơ quan nhà nước.

Những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phải được chủ động giải quyết, gắn với trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm của tập thể được giao nhiệm vụ.

Đại biểu dự hội nghị.

Đối với các chính sách phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2027-2030, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu quá trình xây dựng phải xuất phát từ thực tiễn, bảo đảm công bằng, hợp lý, tạo điều kiện để các xã, phường có nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc phân cấp phải đi đôi với phân bổ nguồn lực, khắc phục tình trạng giao nhiệm vụ nhưng không bảo đảm điều kiện thực hiện.

Đối với điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cần có tư duy dài hạn, tầm nhìn chiến lược, bảo đảm tính đồng bộ giữa các quy hoạch, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và mở rộng không gian phát triển; tuyệt đối tránh tư duy cục bộ, điều chỉnh manh mún, thiếu tính liên kết.

Việc giao và sử dụng biên chế phải căn cứ vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Đại biểu dự hội nghị.

Đặc biệt, đối với việc triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xây dựng kế hoạch thực hiện phải thực chất, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ từng nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại biểu dự hội nghị.

Việc đánh giá cán bộ phải chuyển mạnh từ xem xét quy trình, báo cáo sang đánh giá bằng hiệu quả công việc và sản phẩm cụ thể; đồng thời tạo môi trường khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đi đôi với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh biểu quyết thống nhất các nội dung tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị, các cơ quan được giao chủ trì phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, dự thảo văn bản, trình ban hành và tổ chức thực hiện theo đúng thẩm quyền, quy định và tiến độ.

Đối với những nội dung tiếp tục phải trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh hoặc xin ý kiến các cơ quan Trung ương, phải chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, không chờ đợi, không để gián đoạn công việc. Tinh thần chung là: “Chủ trương đã rõ phải triển khai nhanh; thẩm quyền đã rõ phải chủ động quyết định; nhiệm vụ đã giao phải theo đến sản phẩm và kết quả cuối cùng”.

Minh Hiếu