Nhận diện bản chất của chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số và kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đang làm biến đổi phương thức sản xuất, quan hệ kinh tế và cấu trúc quyền lực toàn cầu, đồng thời đặt ra những vấn đề mới trong nhận diện bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vừa đứng trước cơ hội tận dụng thành tựu khoa học, công nghệ để phát triển, vừa đối mặt với nguy cơ lệ thuộc công nghệ, gia tăng bất bình đẳng và những luận điệu xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhận diện đúng bản chất của chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số là cơ sở để chủ động ứng phó với thách thức, phát huy nội lực và kiên định mục tiêu phát triển đất nước.

Trong thời đại ngày nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm biến đổi sâu sắc cấu trúc và cơ chế vận hành của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa và quyền lực toàn cầu.

Nếu như trong thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản hình thành gắn liền với nhà máy, tư bản công nghiệp và sự bóc lột lao động trực tiếp, thì sang thế kỷ XXI nó đang chuyển hóa thành một hình thái mới - chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số, trong đó dữ liệu trở thành “tư liệu sản xuất mới”, thuật toán trở thành công cụ chi phối xã hội, các nền tảng công nghệ xuyên quốc gia đang nắm trong tay quyền kiểm soát hành vi, nhu cầu và cả ý thức của con người ở quy mô chưa từng có. Vấn đề đặt ra với hầu khắp các nước trên thế giới: Liệu các nước có thể tránh khỏi vòng xoáy của chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số? Đối với Việt Nam, vấn đề này mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc bởi lẽ trong quá trình đổi mới, Việt Nam đã thực hiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực, thu hút mạnh mẽ đầu tư tư bản quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, thậm chí còn khẳng định chủ trương kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Nhưng đồng thời cũng xuất hiện nguy cơ lệ thuộc tư bản tài chính, lệ thuộc tư bản công nghệ số, phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng xã hội, chủ nghĩa cá nhân thực dụng, tư bản thân hữu, tham nhũng quyền lực và đặc biệt là khả năng để logic lợi nhuận lấn át định hướng xã hội chủ nghĩa.

Điều này làm xuất hiện quan điểm cho rằng Việt Nam đã đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, hoặc chủ nghĩa xã hội chỉ còn là "khẩu hiệu" hay "mang tính hình thức". Chính lúc này, chúng ta cần phải trở lại với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về bản chất của chủ nghĩa tư bản, đặc biệt là quan điểm của V.I.Lênin về việc sử dụng chủ nghĩa tư bản để phục vụ cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. V.I.Lênin viết: “Vì chúng ta chưa có điều kiện để chuyển trực tiếp từ nền tiểu sản xuất lên chủ nghĩa xã hội, bởi vậy, trong một mức độ nào đó, chủ nghĩa tư bản là không thể tránh khỏi, nó là sản vật tự nhiên của nền sản xuất và trao đổi; bởi vậy chúng ta phải lợi dụng chủ nghĩa tư bản (nhất là hướng vào con đường chủ nghĩa tư bản nhà nước) làm mắt xích trung gian giữa tiểu sản xuất và chủ nghĩa xã hội, làm phương tiện, con đường, phương pháp, phương thức để tăng lực lượng sản xuất lên”[1]. Đây chính là nền tảng lý luận quan trọng để chúng ta luận giải về bản chất của chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số hiện nay.

Nhận diện bản chất của chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số dưới góc nhìn của chủ nghĩa duy vật lịch sử

Trong các cuộc tranh luận gần đây, một trong những vấn đề được đưa ra ở nhiều diễn đàn lý luận là chủ nghĩa tư bản hiện đại với những hình thái mới của nó. Các cuộc tranh luận thường dẫn đến hai khuynh hướng hoặc đồng nhất mọi hoạt động của kinh tế thị trường với chủ nghĩa tư bản, hoặc ngược lại cho rằng chỉ cần duy trì sở hữu công cộng là đã vượt qua được chủ nghĩa tư bản. Nhiều ý kiến cho rằng dù chủ nghĩa tư bản có phát triển đến đâu thì về cơ bản vẫn có đặc điểm nổi bật là gắn liền với kinh tế thị trường và bóc lột giá trị thặng dư.

Thực tế khi nghiên cứu di sản lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, chúng ta thấy các nhà kinh điển chưa bao giờ định nghĩa chủ nghĩa tư bản giản đơn chỉ là sở hữu tư nhân hay hoạt động trao đổi hàng hóa, mà là phương thức vận động của tư bản: không ngừng tích lũy giá trị thặng dư, mở rộng lợi nhuận và tái sản xuất sự thống trị của tư bản đối với xã hội. Trong chủ nghĩa tư bản, mọi quan hệ xã hội đều có xu hướng bị hàng hóa hóa: sức lao động, tri thức, văn hóa, thậm chí cảm xúc và sự chú ý của con người cũng biến thành hàng hóa. Tức là mọi nguồn lực xã hội đều có xu hướng bị cuốn vào mục tiêu tối đa hóa giá trị thặng dư và tích lũy vô hạn độ. Do đó logic của chủ nghĩa tư bản được hiểu chính là phương thức vận động của nó, trong phương thức ấy mục tiêu tối thượng là tích lũy giá trị thặng dư và mở rộng lợi nhuận không ngừng thông qua việc tổ chức sản xuất, trao đổi và kiểm soát các nguồn lực xã hội.

Với lôgic đó, C.Mác không nhìn chủ nghĩa tư bản bằng thái độ phủ định sạch trơn mà bằng tư duy biện chứng duy vật. Ông thừa nhận chủ nghĩa tư bản đã đóng vai trò lịch sử to lớn, rằng: “Giai cấp tư sản đã đóng một vai trò hết sức cách mạng trong lịch sử”[2], tuy nhiên, C.Mác cũng chỉ ra chủ nghĩa tư bản phát triển bằng logic tích lũy vô hạn, tất yếu dẫn đến khủng hoảng thừa, phân hóa giàu nghèo, tập trung tư bản, tha hóa con người và sự thống trị của tư bản tài chính.

Ngày nay, khi tiếp cận dưới góc nhìn của chủ nghĩa duy vật lịch sử, chúng ta sẽ nhìn thấy quan hệ bóc lột và bị bóc lột đã được mở rộng ra là quan hệ thống trị, bóc lột giữa các nước tư bản phát triển và các nước kém phát triển, đang phát triển thông qua các hình thức mới như xuất khẩu tư bản, bành trướng công nghệ, hợp tác kinh tế, di chuyển lao động v.v., tức là logic của chủ nghĩa tư bản đang chuyển sang một hình thái mới là sự chi phối của tư bản dữ liệu, tư bản nền tảng và tư bản công nghệ, nhưng bản chất vẫn không có gì thay đổi, vẫn là tối đa hóa lợi nhuận và tái sản xuất quyền lực của tư bản, làm cho đời sống con người không chỉ bị tư bản chiếm dụng và trực tiếp khai thác biến thành lợi nhuận, mà còn bị giám sát, kiểm soát chặt chẽ bằng các nền tảng số.

Lôgic của chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số ngày nay biểu hiện ít nhất trên 4 khía cạnh cơ bản của đời sống xã hội. Trước tiên đó là logic vận hành của nền sản xuất, trong đó mục tiêu tối thượng là tích lũy tư bản. Thứ hai là logic quyền lực kinh tế luôn luôn có xu hướng chuyển hóa thành quyền lực chính trị chi phối chính sách công. Thứ ba là logic văn hóa có xu hướng “hàng hóa hóa” các giá trị tinh thần như đạo đức, giáo dục, nghệ thuật, tôn giáo. Và cuối cùng là logic công nghệ với dữ liệu, thuật toán và trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ mới để mở rộng quyền lực của tư bản đối với đời sống xã hội. Do đó, có ý kiến cho rằng: “Chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số (Digital Capitalism) là một hình thái phát triển của chủ nghĩa tư bản, trong đó công nghệ thông tin, dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số trở thành phương thức sản xuất chủ đạo và công cụ tối cao để tích lũy tư bản”[3].

Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch về mục tiêu, con đường phát triển của Việt Nam trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngay tư chủ đề Đại hội, Đảng ta đã xác định rõ mục tiêu tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”[4]. Trong bối cảnh phát triển của chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay có đan xen giữa những vận hội lớn và không ít thách thức gay gắt.

Về thuận lợi, Việt Nam có thể tận dụng thành tựu cách mạng công nghệ để rút ngắn khoảng cách phát triển. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế số cung cấp công cụ mạnh mẽ để Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước mà không nhất thiết phải đi qua đầy đủ các bước tuần tự truyền thống của tư bản chủ nghĩa. Ngoài ra, sự chủ động chiến lược trong chuyển đổi số quốc gia, chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng chính quyền số và phát triển các doanh nghiệp công nghệ nội địa (“Make in Vietnam”) đang tạo ra một hệ sinh thái số tự chủ, giảm dần sự phụ thuộc đơn phương vào các nền tảng ngoại biên. Hơn nữa, lợi thế về nguồn nhân lực trẻ và khát vọng vươn lên; người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, có khả năng tiếp thu công nghệ nhanh nhạy, năng động, sáng tạo. Đây là nguồn lực vô giá để xây dựng nền kinh tế tri thức và xã hội số mang bản sắc Việt Nam.

Về khó khăn, trước hết là áp lực cạnh tranh khốc liệt và nguy cơ phụ thuộc công nghệ lõi. Do xuất phát điểm thấp, Việt Nam còn hạn chế về công nghệ lõi, chip bán dẫn nâng cao, và các hệ thống hạ tầng dữ liệu siêu lớn. Nguy cơ bị chi phối bởi các chuỗi giá trị và hệ sinh thái kỹ thuật số toàn cầu do các tập đoàn tư bản lớn nắm giữ là hiện hữu. Ngoài ra, Việt Nam đang còn phải đối mặt với thách thức về an ninh phi truyền thống và chủ quyền số. Không gian mạng là mặt trận mới nơi diễn ra cuộc cạnh tranh gay gắt về thông tin, tư tưởng, tình báo kinh tế và tấn công mạng. Các thế lực thù địch lợi dụng ưu thế công nghệ xuyên biên giới để tán động thông tin sai lệch, gây mất ổn định chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, sự phân hóa xã hội và khoảng cách phát triển. Kinh tế số có xu hướng làm gia tăng khoảng cách thu nhập và cơ hội tiếp cận công nghệ giữa các vùng miền (vùng sâu, vùng xa so với đô thị), tạo ra nguy cơ tụt hậu về tri thức nếu không có các chính sách an sinh xã hội bao trùm. Hơn nữa, còn xuất hiện nguy cơ xói mòn giá trị văn hóa và bản sắc truyền thống. Sự xâm nhập ồ ạt của văn hóa phẩm, thông tin đa chiều, lối sống thực dụng từ không gian mạng toàn cầu nếu không có đề kháng tốt sẽ làm tổn hại đến hệ giá trị văn hóa truyền thống và nền tảng tư tưởng của xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số đang định hình lại cấu trúc kinh tế và quan hệ quốc tế, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị thường lợi dụng những đặc trưng của kỷ nguyên số để tung ra các luận điệu xuyên tạc, bóp méo con đường phát triển của nước ta. Các quan điểm sai trái này thường tập trung vào những hướng chính như sau:

Một là, phủ nhận tính tất yếu của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội: Chúng cho rằng trong kỷ nguyên số - nơi tư bản tài chính xuyên quốc gia, kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và các tập đoàn công nghệ toàn cầu (Big Tech) đang thống trị - mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chế độ chủ nghĩa của Việt Nam là “lạc nhịp”, “đi ngược lại quy luật khách quan” của toàn cầu hóa kỹ thuật số. Từ đó, họ lớn tiếng cổ vũ Việt Nam phải từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng, từ bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa để đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản phương Tây.

Hai là, xuyên tạc về sự lệ thuộc cấu trúc và “chủ nghĩa thực dân kỹ thuật số”. Các quan điểm thù địch thường phóng đại các thách thức khách quan, cho rằng Việt Nam sẽ mãi chỉ là “bãi rác công nghệ”, thị trường tiêu thụ thụ động hoặc “kho nhân công số giá rẻ” chịu sự thao túng hoàn toàn của các cường quốc tư bản công nghệ. Họ gán ghép rằng sự hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế số toàn cầu sẽ làm lu mờ chủ quyền quốc gia, khiến Việt Nam mất tự chủ về kinh tế và công nghệ, qua đó ngầm phủ nhận năng lực tự chủ, tự cường của nội lực đất nước.

Ba là, thổi phồng các mâu thuẫn xã hội do công nghệ số gây ra: Lợi dụng những hệ lụy tất yếu của quá trình chuyển đổi số như phân hóa giàu nghèo về tiếp cận công nghệ giữa thành thị và nông thôn, rủi ro về an ninh mạng, hay các vấn đề về quản1 lý không gian mạng, các thế lực này quy chụp rằng những bất cập đó là “bản chất xấu xa” của mô hình phát triển. Họ xuyên tạc rằng việc nhà nước quản lý không gian mạng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia là “vi phạm quyền tự do”, nhằm kích động tâm lý hoài nghi, xói mòn lòng tin của nhân dân đối với chế độ.

Việc nhận diện hệ quả từ các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong kỷ nguyên chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực tiễn đã chứng minh, dẫu các thế lực thù địch tận dụng tối đa sức mạnh của chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số để tung ra muôn hình vạn trạng các luận điệu xuyên tạc, Việt Nam vẫn luôn kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Giải pháp để Việt Nam vượt qua những thách thức của chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số với làn sóng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng xuyên quốc gia đang đặt ra những bài toán gay gắt, thậm chí là nguy cơ tụt hậu và phụ thuộc cấu trúc đối với các quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, lịch sử phát triển của nhân loại chưa bao giờ là con đường một chiều do tư bản độc quyền định đoạt. Đối với Việt Nam, kỷ nguyên số không phải là chiếc vòng kim cô trói buộc, mà chính là một “mặt trận” và cũng là cơ hội lịch sử để tối ưu hóa nguồn lực, bứt phá vươn lên. Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc né tránh hay chối bỏ, mà là làm thế nào để biến thách thức thành thời cơ, chủ động làm chủ cuộc chơi trên không gian số. Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh mới, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình, Việt Nam cần chú trọng các giải pháp cơ bản sau:

Một là, xây dựng hệ sinh thái “tự chủ chiến lược số”. Chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số duy trì sự bóc lột cấu trúc thông qua việc nắm giữ độc quyền các tầng công nghệ lõi (chip bán dẫn, hạ tầng đám mây siêu lớn, mô hình ngôn ngữ lớn AI). Do đó, để không bị lệ thuộc vào các quốc gia công nghệ trong bối cảnh phát triển của chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số, Việt Nam cần phải Làm chủ hạ tầng chiến lược quốc gia, kiên quyết không để các hạ tầng dữ liệu cốt lõi (như điện toán đám mây của Chính phủ, tài chính, quốc phòng) phụ thuộc vào các “ông lớn” ngoại biên. Phải phát triển các tập đoàn công nghệ công - tư nội địa đủ mạnh để làm chủ hạ tầng số. Bên cạnh đó, phải chú trọng xây dựng chiến lược “Make in Vietnam” thực chất, thay vì chỉ gia công phần mềm hoặc lắp ráp thiết bị phần cứng cho tư bản nước ngoài với giá trị gia tăng thấp, cần tập trung nguồn lực nhà nước và tư nhân vào R&D (nghiên cứu và phát triển) các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo có chủ quyền (Sovereign AI), công nghệ bán dẫn (từ thiết kế đến đóng gói) và an ninh mạng chủ động.

Hai là, định hình “kinh tế nền tảng xã hội chủ nghĩa” thông qua việc kiểm soát tư bản dữ liệu và chống độc quyền. Trong chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số, dữ liệu bị tư nhân hóa và thương mại hóa để tối đa hóa lợi nhuận cho một nhóm thiểu số. Việt Nam cần định hình lại quan hệ sản xuất số theo định hướng xã hội chủ nghĩa thông qua việc xác lập quyền sở hữu và tài nguyên dữ liệu quốc gia. Dữ liệu phải được coi là một loại tài nguyên chiến lược của quốc gia. Nhà nước cần có khung pháp lý buộc các nền tảng xuyên quốc gia (Big Tech) khi kinh doanh tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu tại chỗ, tuân thủ luật pháp Việt Nam và minh bạch hóa các thuật toán đề xuất nội dung. Ngoài ra, cần chia sẻ giá trị công bằng, chống sự hình thành các “đế chế độc quyền nền tảng” bóp nghẹt doanh nghiệp vừa và nhỏ nội địa. Nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các nền tảng số công cộng để hỗ trợ nông dân, tiểu thương, doanh nghiệp nhỏ tiếp cận thị trường số với chi phí tối thiểu, tránh để tư bản số thâu tóm toàn bộ chuỗi phân phối.

Ba là, thể chế hóa phân phối theo lao động số và bảo đảm an sinh xã hội bao trùm. Sự bùng nổ của lao động số và trí tuệ nhân tạo có nguy cơ làm mất việc làm hàng loạt, tạo ra tầng lớp “vô sản số” mới bị bóc lột thời gian và giá trị thặng dư mà không có bảo hiểm xã hội hay phúc lợi. Do đó, trước hết phải bảo vệ quyền lợi của lực lượng lao động số, kịp thời bổ sung, hoàn thiện hệ thống luật lao động để điều chỉnh các hình thức làm việc phi truyền thống; buộc các nền tảng phải đóng bảo hiểm, chia sẻ rủi ro và đảm bảo mức lương tối thiểu. Bên cạnh đó, cần có chính sách an sinh xã hội thích ứng; sử dụng một phần nguồn thu từ thuế kỹ thuật số đối với các tập đoàn xuyên quốc gia để đầu tư ngược lại cho giáo dục, y tế công nghệ cao và tái đào tạo kỹ năng cho người lao động bị mất việc do tự động hóa, đảm bảo nguyên tắc “không ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình số hóa.

Bốn là, kiên định chủ quyền tư tưởng - văn hóa và quản trị không gian mạng quốc gia. Thực tiễn cho thấy, mặt trận cam go nhất của chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số là cuộc chiến về nhận thức, tư tưởng và giá trị thông qua các thuật toán định hướng tâm lý. Do đó, phải sử dụng thuật toán phục vụ giá trị nhân văn, thay vì để các thuật toán ngoại biên giật dây cảm xúc, kích động sự chia rẽ và thực dụng cực đoan, Việt Nam cần phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo và bộ lọc nội dung mang hàm lượng văn hóa, lịch sử và đạo đức cách mạng để định hình dòng chảy thông tin chủ lưu trên không gian mạng. Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân số” thông qua việc nâng cao sức đề kháng xã hội thông qua giáo dục tư duy phản biện số cho thế hệ trẻ; coi việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, biến mỗi người dân thành một “chiến sĩ bảo vệ chủ quyền số”.

Như vậy, hành trình hiện thực hóa khát vọng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam trong quỹ đạo đầy biến động của chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số không phải là một con đường bằng phẳng, mà là một cuộc dấn thân đòi hỏi bản lĩnh, tầm nhìn và sự tỉnh táo trước những thay đổi nhanh chóng, khó lường của thực tiễn. Tận dụng những cơ hội từ kỷ nguyên số để bứt phá về kinh tế tri thức, kiên cường vượt qua những bẫy phụ thuộc cấu trúc và độc quyền công nghệ lõi chính là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sức mạnh vật chất của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân ta đang xây dựng. Song, chừng đó chưa đủ nếu thiếu đi một “thế trận lòng dân” vững chắc trên không gian mạng và sự sắc bén trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng nhằm đập tan mọi âm mưu, luận điệu sai trái, thù địch đang tìm cách xói mòn nền tảng tư tưởng của Đảng ta từ bên trong. Thắng lợi trên mặt trận tư tưởng không chỉ là minh chứng sinh động cho sức sống chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, mà còn là tiền đề quan trọng để dân tộc ta giữ vững tay lái, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình, khẳng định một Việt Nam độc lập, tự cường, phồn vinh và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nguyễn Thành Lương

[1] V.I.Lênin: Toàn tập, tập 43, Nxb Tiến bộ, Matxcơva,1978,tr.276

[2] C.Mác – Ph.Ăng -ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, t4, tr.599

[3] Nguyễn Viết Thảo, “Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số”, Tạp chí Lý luận chính trị, tháng 8/2025, tr.21

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập I, tr.44