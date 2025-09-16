Góp phần kiến tạo những “miền quê đáng sống”

Sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ người dân trong phong trào hiến đất đã giúp hình thành nên những tuyến đường thôn, xóm rộng mở khang trang, sạch đẹp mang đậm dấu ấn “ý Đảng - lòng dân".

Một góc thôn Tây Sơn, xã Hồ Vương.

Xã Hồ Vương được thành lập từ việc sáp nhập các xã Nga Hải, Nga Thành, Nga Giáp, Nga Liên, là một trong những địa phương tiêu biểu trong phong trào hiến đất làm đường. Trên địa bàn xã những tuyến đường từ ngõ xóm đến trục thôn, trục xã đều đã được mở rộng, khang trang. Đó là kết quả của hành trình dài thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, mà hiến đất mở đường được coi là thành công nhất, được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ. Tại thôn Hải Tiến có 3 tuyến đường liên thôn. Với quyết tâm mở rộng đường, ban cán sự thôn đã vận động 32 hộ hiến đất, phá dỡ công trình để mở rộng đường. Và chỉ trong thời gian ngắn, phong trào hiến đất, mở rộng đường giao thông ở thôn Hải Tiến đã phát triển rộng khắp.

Ông Cao Xuân Huấn - người dân thôn Hải Tiến hào hứng chia sẻ: "Trước khi thực hiện chủ trương XDNTM, các tuyến giao thông trên địa bàn thôn chỉ được bê tông rộng khoảng 2m. Sau một thời gian sử dụng, nhận thấy đường có thể mở rộng, chi bộ đã chủ trương vận động Nhân dân tiếp tục hiến đất, mở rộng đường để đi lại thuận lợi hơn. Khi đưa chủ trương nói trên ra họp bàn, các đảng viên và Nhân dân đều tán thành, góp công, góp của vì đường mở rộng cũng mở ra nhiều cơ hội thuận lợi phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Gia đình tôi cũng đã gương mẫu, tình nguyện phá một căn nhà 3 gian và hiến đất lùi vào 1m chiều rộng, 20m chiều dài. Bản thân tôi nhận thức rõ những lợi ích lâu dài nếu đường được mở rộng và đã bàn bạc với vợ con hiến đất, góp phần cùng chính quyền địa phương mở rộng đường giao thông”.

Bí thư Đảng ủy xã Hồ Vương Hàn Duy Điều cho biết: "Tiêu chí giao thông được xã xác định là mục tiêu đầu tiên để đưa địa phương cán đích xã NTM nâng cao trước năm 2030. Do đó, xã chú trọng công tác dân vận, tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, Nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu "đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, tiếp tục đẩy mạnh phong trào bê tông hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã. Từ những con đường nghĩa tình, đúng ý Đảng, hợp lòng dân được mở mới và nâng cấp, hệ thống giao thông nông thôn của xã đã dần được hoàn thiện, tác động tích cực đến việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tiếp thêm nguồn sinh khí mới cho quê hương Hồ Vương vươn mình phát triển”.

Những năm qua, nơi nào hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông phát triển thì nơi ấy kinh tế - xã hội phát triển mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Việc phát triển giao thông được các địa phương xác định là “đòn bẩy” phát triển kinh tế - xã hội. Với sự nỗ lực trong công tác vận động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, vai trò của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn được phát huy.

Theo thống kê, trong giai đoạn 2021-2025 toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trên 3.598km đường giao thông nông thôn. Khi các tuyến đường giao thông trong xã được đầu tư, nâng cấp mở rộng và bê tông khang trang, người dân đã mạnh dạn đầu tư, mở mang các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đưa kinh tế địa phương có bước phát triển mới.

Với định hướng đúng đắn, phong trào hiến đất làm đường ở các địa phương trên toàn tỉnh sẽ tiếp tục được nối dài, góp phần hình thành thêm nhiều tuyến đường khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khẳng định sức mạnh đoàn kết toàn dân khi “ý Đảng hợp lòng dân” trở thành sợi dây gắn kết bền chặt giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Bài và ảnh: Minh Hà