Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Google ra mắt Gemini 3, tích hợp mô hình AI vào tìm kiếm

Minh Phương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Google vừa chính thức giới thiệu mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới mang tên Gemini 3, đồng thời tích hợp ngay lập tức vào công cụ tìm kiếm Google Search và ứng dụng Gemini. Các động thái này thể hiện quyết tâm của Google trong việc duy trì vị thế dẫn đầu cuộc đua AI toàn cầu.

Google ra mắt Gemini 3, tích hợp mô hình AI vào tìm kiếm

Google vừa chính thức giới thiệu mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới mang tên Gemini 3, đồng thời tích hợp ngay lập tức vào công cụ tìm kiếm Google Search và ứng dụng Gemini. Các động thái này thể hiện quyết tâm của Google trong việc duy trì vị thế dẫn đầu cuộc đua AI toàn cầu.

Google ra mắt Gemini 3, tích hợp mô hình AI vào tìm kiếm

Logo Gemine trong hình minh họa này được chụp vào ngày 20.5.2024. Ảnh: Reuters

Google vừa ra mắt Gemini 3, phiên bản mới nhất của mô hình AI, và lần đầu tiên tích hợp ngay vào công cụ tìm kiếm từ ngày đầu phát hành. Khác với các phiên bản trước, Gemini 3 được áp dụng ngay lập tức vào nhiều sản phẩm tạo doanh thu của Google, bao gồm tìm kiếm và dịch vụ AI trả phí.

Gemini 3 ra mắt sau 11 tháng kể từ thế hệ thứ hai và được Google giới thiệu là “mô hình thông minh nhất” của hãng. Điểm khác biệt lần này là Gemini 3 đã được tích hợp trực tiếp vào sản phẩm thực tế ngay khi phát hành - điều mà các bản cập nhật AI gần đây từ Google, OpenAI hay Anthropic đều gặp khó khăn khi muốn tạo dấu ấn nếu không xảy ra lỗi.

Cùng với Gemini 3, Google cũng giới thiệu nền tảng phát triển tác nhân AI là Google Antigravity, trình diễn việc đưa mô hình mới vào các sản phẩm hiện có như Search, AI Mode. Đây cũng là lần đầu mô hình AI của Google được đưa vào sản phẩm ngay sau khi ra mắt. Trước đó, Gemini đầu tiên được giới thiệu tháng 12/2023 và ra thị trường vào đầu năm sau đó.

Theo CEO Sundar Pichai, Gemini là một trong những dự án khoa học và phát triển sản phẩm quy mô nhất trong lịch sử công ty. Một số ứng dụng của AI này như công cụ AI Overviews hiện có hai tỷ người dùng mỗi tháng, ứng dụng Gemini vượt mốc 650 triệu người dùng hàng tháng. Hơn 70% khách hàng Cloud của Google cũng đang sử dụng AI và 13 triệu nhà lập trình đã phát triển sản phẩm với các mô hình tạo sinh của hãng này.

Minh Phương

Nguồn: Reuters

Từ khóa:

#Google #Ứng dụng #Trí tuệ nhân tạo #giới thiệu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar vừa xác nhận Ankara đã gia hạn thêm một năm các hợp đồng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sắp hết hạn, trong bối cảnh quốc gia liên lục địa Á-Âu đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung và giảm dần sự...
Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Môi trường
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 4/12, Trung tâm Truyền thông Kiểm soát Ô nhiễm (PCC) thuộc Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan (PCD) cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở Thái Lan đã vượt tiêu chuẩn ở một số khu vực (màu cam), đặc biệt là ở Bangkok và các khu vực lân cận....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh