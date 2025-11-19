Google ra mắt Gemini 3, tích hợp mô hình AI vào tìm kiếm

Google vừa chính thức giới thiệu mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới mang tên Gemini 3, đồng thời tích hợp ngay lập tức vào công cụ tìm kiếm Google Search và ứng dụng Gemini. Các động thái này thể hiện quyết tâm của Google trong việc duy trì vị thế dẫn đầu cuộc đua AI toàn cầu.

Logo Gemine trong hình minh họa này được chụp vào ngày 20.5.2024. Ảnh: Reuters

Google vừa ra mắt Gemini 3, phiên bản mới nhất của mô hình AI, và lần đầu tiên tích hợp ngay vào công cụ tìm kiếm từ ngày đầu phát hành. Khác với các phiên bản trước, Gemini 3 được áp dụng ngay lập tức vào nhiều sản phẩm tạo doanh thu của Google, bao gồm tìm kiếm và dịch vụ AI trả phí.

Gemini 3 ra mắt sau 11 tháng kể từ thế hệ thứ hai và được Google giới thiệu là “mô hình thông minh nhất” của hãng. Điểm khác biệt lần này là Gemini 3 đã được tích hợp trực tiếp vào sản phẩm thực tế ngay khi phát hành - điều mà các bản cập nhật AI gần đây từ Google, OpenAI hay Anthropic đều gặp khó khăn khi muốn tạo dấu ấn nếu không xảy ra lỗi.

Cùng với Gemini 3, Google cũng giới thiệu nền tảng phát triển tác nhân AI là Google Antigravity, trình diễn việc đưa mô hình mới vào các sản phẩm hiện có như Search, AI Mode. Đây cũng là lần đầu mô hình AI của Google được đưa vào sản phẩm ngay sau khi ra mắt. Trước đó, Gemini đầu tiên được giới thiệu tháng 12/2023 và ra thị trường vào đầu năm sau đó.

Theo CEO Sundar Pichai, Gemini là một trong những dự án khoa học và phát triển sản phẩm quy mô nhất trong lịch sử công ty. Một số ứng dụng của AI này như công cụ AI Overviews hiện có hai tỷ người dùng mỗi tháng, ứng dụng Gemini vượt mốc 650 triệu người dùng hàng tháng. Hơn 70% khách hàng Cloud của Google cũng đang sử dụng AI và 13 triệu nhà lập trình đã phát triển sản phẩm với các mô hình tạo sinh của hãng này.

Minh Phương

Nguồn: Reuters