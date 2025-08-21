Google ra mắt dòng điện thoại di động thông minh Pixel 10

Google ngày 20/8 đã cho ra mắt dòng điện thoại Pixel 10, được tích hợp nhiều khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cạnh tranh với các đối thủ trong thị trường điện thoại di động thông minh (smartphone) có hỗ trợ AI đang nổi lên.

Pixel Pro XL .(Nguồn: Google)

Các sản phẩm mới được giới thiệu tại một sự kiện ở Brooklyn (New York) bao gồm các dòng Pixel 10 (Pixel 10; Pixel 10 Pro; Pixel Pro XL và Pixel Pro Fold), đồng hồ thông minh Pixel cải tiến và tai nghe. Tất cả các thiết bị này đều được đồng bộ và có hỗ trợ AI Gemini.

AI được tích hợp trong các điện thoại Pixel mới cho phép trợ lý Gemini AI “nhìn” qua camera để “thấy” những gì người dùng thực tế đang nhìn thấy, trả lời các câu hỏi hoặc cung cấp thông tin về các địa điểm, vật thể hoặc tình huống.

Trong khi đồng hồ thông minh Pixel Watch 4 là phiên bản cập nhật lớn nhất đối với dòng sản phẩm này.

Các tính năng bao gồm theo dõi sức khỏe, trong đó có thể phân biệt giữa các hoạt động như đi bộ, đạp xe hoặc chơi thể thao. Pixel Watch cũng cho phép người dùng ra lệnh cho trợ lý Gemini AI cả khi đeo trên cổ tay.

Gemini có thể phát hiện tâm trạng của người nói và điều chỉnh phản hồi cho phù hợp, thậm chí có thể “nhìn” qua camera điện thoại để đưa ra các gợi ý để có bức ảnh tốt nhất.

Giá của mẫu Pixel 10 dao động từ 799 USD, Pixel 10 Pro từ 999 USD, Pixel Pro XL từ 1.199 USD và Pixel Pro Fold từ 1.799 USD.

Điện thoại Pixel hiện chỉ chiếm một phần nhỏ trong thị trường smartphone cao cấp, nơi mà Apple, Samsung và Xiaomi thống trị, nhưng phần cứng của Google là thế mạnh để gã khổng lồ công nghệ này làm nổi bật những tính năng có thể thực hiện với hệ điều hành Android và trợ lý ảo AI Gemini.

Với việc Apple bị cho là đang chậm chân trong cuộc đua AI, Google đã quảng bá nỗ lực toàn diện để tích hợp AI tiên tiến vào tất cả các sản phẩm của mình khi cạnh tranh với các ông lớn như Amazon, Meta và Microsoft./.

Theo TTXVN