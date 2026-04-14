Giúp hộ kinh doanh vận hành chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững

Theo Thông tư số 25/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2024/TT-NHNN về mở và sử dụng tài khoản thanh toán, tài khoản phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh, từ ngày 1/3/2026, tài khoản phải được mở và sử dụng đúng theo tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký. Điều này đồng nghĩa với việc chủ hộ không thể tiếp tục sử dụng tài khoản cá nhân cho hoạt động kinh doanh. Cùng với đó, theo Quyết định 3389 của Bộ Tài chính, từ ngày 1/1/2026, hai nhóm hộ kinh doanh gồm nhóm có doanh thu từ 200 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng/năm và nhóm có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm bắt buộc phải có tài khoản ngân hàng riêng phục vụ hoạt động kinh doanh. Việc tách bạch tài khoản cá nhân và tài khoản kinh doanh trở thành yêu cầu bắt buộc trong lộ trình minh bạch hóa dòng tiền và quản lý thuế.

Cán bộ, nhân viên Vietcombank hướng dẫn hộ kinh doanh mở và sử dụng đúng với tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trước đây, nhiều hộ kinh doanh vẫn sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng, dòng tiền kinh doanh và chi tiêu cá nhân đan xen, gây khó khăn khi đối chiếu doanh thu hoặc làm việc với cơ quan thuế. Bản thân hộ kinh doanh cũng khó đánh giá chính xác khoản thu chi cá nhân với thu chi phục vụ kinh doanh để chủ động theo dõi doanh thu, chi phí. Điều này khiến việc đánh giá năng lực tài chính trở nên khó khăn khi các hộ muốn tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Từ ngày 1/3/2026, việc sử dụng tài khoản hộ kinh doanh đúng tên đăng ký giúp chủ hộ dễ dàng kiểm soát doanh thu, kê khai thuế minh bạch và giảm thiểu rủi ro vận hành. Khi tài khoản được chuẩn hóa đúng tên hộ kinh doanh, toàn bộ dữ liệu giao dịch sẽ phản ánh rõ năng lực tài chính thực tế.

Chị Đào Thị Ngọc Quỳnh, chủ hộ kinh doanh hàng ăn uống tại đường Đội Cung, phường Hạc Thành đã chủ động đến ngân hàng mở tài khoản đứng tên theo giấy đăng ký kinh doanh, sử dụng để nhận tiền bán hàng, thanh toán chi phí và thực hiện các giao dịch liên quan. Chị Quỳnh chia sẻ: “Việc sử dụng tài khoản ngân hàng theo đúng giấy chứng nhận kinh doanh, tách biệt với tài khoản cá nhân giúp chúng tôi dễ dàng kiểm soát dòng tiền trong mua bán hàng hóa. Đồng thời, cũng thuận lợi hơn trong việc chứng minh tài chính, nâng cao uy tín và tiếp cận các nguồn vốn vay của ngân hàng”.

Chị Quỳnh là một trong hàng chục nghìn hộ kinh doanh đã được các ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản trong dịp này. Để khuyến khích tiểu thương thực hiện chuyển đổi, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đang “chạy” nhiều chương trình ưu đãi như: Miễn phí mở và quản lý tài khoản thanh toán VNĐ, hỗ trợ lựa chọn tài khoản số đẹp, miễn phí duy trì dịch vụ ngân hàng số, miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống... Cụ thể, để đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển đổi, Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Thanh Hóa đang triển khai chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”. Theo đó, ngân hàng đã cung cấp hệ thống giải pháp tài chính toàn diện dành cho hộ kinh doanh như iShop – giải pháp quản lý dòng tiền bán hàng toàn diện, OTT voice – tính năng thông báo biến động số dư bằng giọng nói, tính năng điều tiền tự động và tính năng nộp thuế điện tử ngay trên VietinBank iPay Mobile hoặc thông qua kết nối với eTax Mobile/Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh cũng đang triển khai chương trình “Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh” với nhiều ưu đãi như miễn phí mở và quản lý tài khoản, miễn phí dịch vụ ngân hàng điện tử, tặng tài khoản số đẹp, hỗ trợ loa thông báo biến động số dư. Đáng chú ý, các ngân hàng còn cung cấp bộ sản phẩm chuyển đổi số miễn phí trong 3 năm (đến hết 31/12/2028), bao gồm phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử và dịch vụ kết nối với cơ quan thuế.

Việc chuẩn hóa tài khoản ngân hàng không chỉ là yêu cầu bắt buộc cần tuân thủ quy định mới mà còn là bước đi quan trọng giúp hộ kinh doanh vận hành chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững hơn trong môi trường kinh doanh ngày càng số hóa. Khi dòng tiền được quản lý minh bạch, các hộ không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn có thêm nhiều cơ hội tiếp cận vốn, mở rộng thị trường và nâng cao uy tín với đối tác. Toàn tỉnh hiện có hơn 96.000 hộ kinh doanh. Để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, trong bối cảnh dữ liệu thuế và hóa đơn điện tử được số hóa đồng bộ, các ngân hàng đang đóng vai trò cầu nối giúp hộ kinh doanh thích ứng với quy định mới, giảm gánh nặng thủ tục và nâng cao hiệu quả vận hành. Đây cũng là nền tảng quan trọng để từng bước chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân bền vững.

Bài và ảnh: Khánh Phương