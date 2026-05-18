Giữa đại ngàn, du khách đổ về thác Ma Hao “giải nhiệt”

Giữa cái nắng oi ả đầu hè, thác Ma Hao ở xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa trở thành điểm đến được đông đảo người dân, du khách tìm về tắm mát, tận hưởng bầu không khí trong lành và “giải nhiệt”.

Video: Du khách đổ về thác Ma Hao “giải nhiệt” ngày hè.

Ẩn mình ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, thác Ma Hao nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng xanh ngát của miền Tây xứ Thanh.

Những ngày nắng nóng, dòng người bắt đầu đổ về khu vực chân thác. Tiếng nước đổ trắng xóa hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng khiến không gian núi rừng vốn yên tĩnh trở nên nhộn nhịp hơn.

Để tới thác, du khách cần gửi xe bên ngoài rồi đi bộ gần 1km theo con đường bê tông xuyên rừng. Càng tiến sâu, không khí càng dịu mát. Hai bên đường, những tán cây cổ thụ phủ bóng xanh rì, hơi nước từ khe suối phả lên khiến cái nóng mùa hè như dần tan biến.

Từ trên cao, dòng nước trắng bạc len qua các tầng đá phủ rêu xanh rồi đổ xuống khe sâu, tạo nên khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ. Nhiều du khách không giấu được sự thích thú khi lần đầu đặt chân tới đây.

“Không khí ở đây rất dễ chịu, nước mát lạnh và trong veo. Giữa thời tiết nắng nóng thế này, được vào rừng tắm thác cảm giác rất thư giãn”, anh Trần Văn Cương, du khách đến từ phường Sầm Sơn ,chia sẻ.

Dưới chân thác, từng nhóm bạn trẻ, gia đình quây quần ngâm mình trong làn nước trong vắt. Tiếng reo hò vang lên mỗi khi dòng nước mát lạnh đổ ập xuống từ các ghềnh đá.

Không chỉ tắm mát, nhiều du khách còn tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc giữa khung cảnh núi rừng nguyên sơ. Những phiến đá lớn ven suối, màn nước trắng xóa cùng màu xanh của đại ngàn trở thành phông nền tự nhiên thu hút du khách chụp ảnh, check-in.

Theo người dân địa phương, vào cao điểm mùa hè, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách tìm về thác Ma Hao để tránh nóng. Nhiều gia đình lựa chọn nơi đây làm điểm dừng chân cuối tuần bởi không gian gần gũi thiên nhiên, nhiệt độ luôn thấp hơn đáng kể so với khu vực đô thị.

Từ thác Ma Hao, du khách có thể tiếp tục men theo tuyến đường bê tông xuyên rừng để đến các xã Yên Khương, Yên Thắng, dọc đường đi là những thửa ruộng bậc thang đang bước vào mùa lúa chín, tạo nên bức tranh miền sơn cước vàng óng đầy sức hút giữa mùa hè xứ Thanh.

Men theo những con dốc uốn lượn giữa đại ngàn, từng thửa ruộng bậc thang hiện ra nối tiếp nhau trên sườn núi. Thời điểm này, lúa bắt đầu chuyển sắc vàng óng xen lẫn màu xanh của núi rừng, tạo nên khung cảnh vùng cao yên bình, thơ mộng.

Tiếng suối chảy róc rách hòa cùng nhịp sống chậm rãi của người dân bản địa càng khiến vùng cao nơi đây thêm cuốn hút. Giữa cái oi nóng của mùa hè xứ Thanh, vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng, tiếng thác đổ vang vọng cùng bầu không khí trong lành đang biến thác Ma Hao thành điểm hẹn hấp dẫn cho những ai muốn tìm một khoảng bình yên, thư giãn giữa thiên nhiên.

Hoàng Đông