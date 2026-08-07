Ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Thanh Hóa”

Chiều 7/8, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị gặp mặt các KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội), KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng thông qua việc chia sẻ trải nghiệm, đánh giá sản phẩm), người sáng tạo nội dung số, quản trị viên các hội, nhóm trên không gian mạng và ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Thanh Hóa”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố thành lập Câu lạc bộ “Niềm tin số Thanh Hóa”.

Câu lạc bộ “Niềm tin số Thanh Hóa” được thành lập nhằm xây dựng mạng lưới kết nối giữa lực lượng Công an với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan báo chí cùng đội ngũ người có sức ảnh hưởng, người sáng tạo nội dung số và quản trị viên cộng đồng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ, các thành viên sẽ phối hợp lan tỏa thông tin chính thống, nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện, phòng ngừa tin giả, lừa đảo trực tuyến, xâm hại trẻ em trên không gian mạng cũng như các hành vi vi phạm pháp luật sử dụng công nghệ cao.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố quy chế hoạt động, ra mắt Hội đồng lãnh đạo và các ban chuyên môn của Câu lạc bộ; phát động các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Theo đó, trong thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ xây dựng mạng lưới kết nối thông tin tin cậy; phát động chương trình “Thanh Hóa miễn dịch tin giả”; triển khai các hoạt động bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; tổ chức tập huấn, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nâng cao trách nhiệm của người dùng trên môi trường số....

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh tặng hoa Hội đồng lãnh đạo Câu lạc bộ.

Trong khuôn khổ hội nghị, các KOL, KOC, người sáng tạo nội dung số cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nội dung tích cực trên mạng xã hội; đề xuất nhiều giải pháp tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, tin giả, tin sai sự thật...

Đại tá Nguyễn Quang Thủy, Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ “Niềm tin số Thanh Hóa” phát động nhiệm vụ hoạt động của Câu lạc bộ.

Với phương châm hoạt động tự nguyện, kết nối và trách nhiệm, Câu lạc bộ “Niềm tin số Thanh Hóa” được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa lực lượng chức năng với cộng đồng trên không gian mạng; phát huy vai trò của những cá nhân có uy tín trong lan tỏa thông tin tích cực, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Thanh Hóa và góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, đáng tin cậy.

Lê Quỳnh