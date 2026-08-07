Rà soát, thống nhất hoạt động của cổng/trang thông tin điện tử và các kênh truyền thông

Sáng 7/8, Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa nhằm rà soát, thống nhất nội dung hướng dẫn hoạt động các cổng/trang thông tin điện tử và các kênh truyền thông của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ trình bày kế hoạch rà soát, thống nhất hoạt động các cổng/trang thông tin điện tử và các kênh truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Qua rà soát thực tế, các cổng/trang thông tin điện tử và kênh truyền thông của các cơ quan Nhà nước, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập về giao diện, màu sắc, bố cục và cách tổ chức nội dung.

Đại diện lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Việc thống nhất hướng dẫn nhằm bảo đảm tính đồng bộ, chuyên nghiệp và nhất quán trong nhận diện thương hiệu của cơ quan hành chính nhà nước trên môi trường số; nâng cao trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp khi tra cứu thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị xây dựng mới hoặc nâng cấp, chỉnh sửa các cổng/trang thông tin điện tử và kênh mạng xã hội hiện có.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Tước trao đổi, hướng dẫn tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng trao đổi về việc khai thác hiệu quả Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa (IOC Thanh Hóa).

Đưa vào vận hành chính thức từ ngày 20/3/2026, IOC Thanh Hóa hiện cung cấp 18 chức năng giám sát chuyên ngành, 51 tiện ích số trên ứng dụng Thanh Hóa với hơn 136.000 lượt tải và cài đặt. Trong đó, phân hệ giám sát thông tin báo chí, mạng xã hội và cổng/trang thông tin điện tử giúp theo dõi diễn biến dư luận, phát hiện sớm các luồng thông tin cần quan tâm; đồng thời thống kê, đánh giá hiệu quả đăng tải, lan tỏa thông tin của các cơ quan nhà nước, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Theo kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các đơn vị thống nhất nội dung hướng dẫn, đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn các thành viên Ban Chỉ đạo 35 và các bộ phận liên quan khai thác, sử dụng hiệu quả các chức năng của IOC Thanh Hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thông tin và xây dựng môi trường truyền thông số thống nhất, chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa