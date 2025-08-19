Giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân ngay từ cơ sở

Trong bối cảnh tái cơ cấu lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, các ban chỉ huy phòng thủ khu vực (PTKV) trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa được thành lập đã nhanh chóng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa các đơn vị vào hoạt động ổn định.

Ban Chỉ huy PTKV 4 - Hồi Xuân tổ chức lực lượng sẵn sàng ứng phó tại các hướng trọng điểm trong cơn bão số 3 (Wipha).

Đảng ủy, chỉ huy các ban chỉ huy PTKV xác định rõ vai trò, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm khắc phục khó khăn, nhanh chóng đưa đơn vị vào hoạt động ổn định, hiệu quả ngay từ những ngày đầu.

Ghi nhận thực tế tại Ban Chỉ huy PTKV 4 - Hồi Xuân có thể thấy rõ khí thế, quyết tâm cao trong xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh. Doanh trại được cán bộ, chiến sĩ chăm chút từng chi tiết, gọn gàng, khang trang, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Từ khu nhà chỉ huy đến nơi làm việc, nơi ăn ở đều được sắp xếp hợp lý, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác. Cùng với xây dựng nền nếp chính quy, đơn vị đặc biệt coi trọng công tác sẵn sàng chiến đấu.

Thượng tá Nguyễn Văn Cao, Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV 4 - Hồi Xuân, cho biết: “Ngay sau khi thành lập, đơn vị đã chủ động tham mưu, bố trí ổn định nơi làm việc, sinh hoạt, xây dựng chính quy cơ quan để mọi hoạt động thông suốt, nhịp nhàng ngay từ ngày đầu. Đơn vị cũng triển khai xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ trong ban chỉ huy và các cơ quan, xây dựng hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch đóng quân canh phòng chặt chẽ... Chú trọng duy trì bộ đội thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp; tổ chức hành quân rèn luyện, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao thể lực, sức bền, khả năng cơ động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao”.

Theo Quyết định số 2786/QĐ-BQP ngày 14/6/2025 của Bộ Quốc phòng, việc giải thể ban CHQS cấp huyện là một phần trong lộ trình tái cấu trúc bộ máy chính quyền địa phương, từ 3 cấp xuống còn 2 cấp: tỉnh và xã. Đây là bước đi nhất quán nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết Trung ương về tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Việc giảm cấp hành chính không đồng nghĩa với giảm cấp phòng thủ. Nếu không chuẩn bị sẵn mô hình tổ chức phù hợp, thì khi tình huống quốc phòng - an ninh xảy ra sẽ bị bất ngờ, bị động ngay tại cơ sở. Chính vì vậy, cùng với việc giải thể 26 ban CHQS cấp huyện đã đồng thời thành lập 5 ban chỉ huy PTKV, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ CHQS tỉnh, gồm: Ban Chỉ huy PTKV 1 - Triệu Sơn, Ban Chỉ huy PTKV 2 - Hà Trung, Ban Chỉ huy PTKV 3 - Ngọc Lặc, Ban Chỉ huy PTKV 4 - Hồi Xuân và Ban Chỉ huy PTKV 5 - Tĩnh Gia.

Để tổ chức triển khai bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các ban chỉ huy PTKV sau khi được thành lập phải quán triệt thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Rà soát tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức quân sự địa phương, đề xuất sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện.

Các đơn vị đã nhanh chóng ổn định về tổ chức biên chế, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể; kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng, đưa cơ quan, đơn vị vào hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; xây dựng các tổ chức vững mạnh góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị điều chỉnh kế hoạch phòng thủ, phương án tác chiến theo địa giới hành chính mới, trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, vai trò của tổ chức quân sự địa phương trong xây dựng, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các ban chỉ huy PTKV không để việc giải thể, điều chuyển, sáp nhập làm gián đoạn, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao; cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, sẵn sàng nhận và chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của tổ chức. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tham mưu đề xuất với Bộ CHQS tỉnh giải quyết tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội cho cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, các đơn vị nhanh chóng xây dựng, ban hành các quy chế, quy định lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành trên từng mặt công tác. Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và lâu dài...

Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Ban chỉ huy PTKV không phải là một cấp hành chính mới, mà là lực lượng chuyên trách - “cánh tay nối dài” của cấp tỉnh, giữ vai trò chỉ huy LLVT ở những địa bàn có dân số lớn, vị trí chiến lược trọng yếu, là bước chuyển tiếp chiến lược, từ một mô hình tổ chức cũ sang một tư duy tổ chức LLVT mới, tinh gọn, hiệu quả, phản ứng nhanh, sẵn sàng chiến đấu cao. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là mệnh lệnh thiêng liêng không thể sao nhãng. Đó cũng là lời hiệu triệu đối với từng sĩ quan, từng chiến sĩ LLVT địa phương trong bất kỳ tình huống nào, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân ngay từ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Bài và ảnh: Hoàng Lan