Giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát những tháng cuối năm

Mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn Thanh Hóa 7 tháng năm 2026 cơ bản ổn định, song áp lực tăng giá đang có xu hướng rõ hơn. Theo Thống kê tỉnh Thanh Hóa, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2026 tăng 0,31% so với tháng trước và tăng 4,64% so với tháng 7/2025.

Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa tại Siêu thị Winmart, phường Hạc Thành.

Tính chung 7 tháng năm 2026, CPI tăng 3,92% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 0,53 điểm phần trăm so với mức tăng bình quân cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy mặt bằng giá vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng xu hướng tăng cao hơn cùng kỳ cũng đặt ra yêu cầu chủ động hơn trong những tháng còn lại của năm, nhất là khi nhu cầu tiêu dùng, sản xuất và lưu thông hàng hóa bước vào giai đoạn cao điểm.

Những tháng cuối năm thường là thời điểm sức mua tăng mạnh, kéo theo nhu cầu về hàng hóa, thực phẩm, vận tải và các dịch vụ phục vụ đời sống. Cùng với đó, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành đơn hàng, khiến nhu cầu về nguyên vật liệu và logistics gia tăng. Trong bối cảnh chi phí đầu vào còn biến động, đây có thể là những yếu tố tạo thêm sức ép lên mặt bằng giá.

Trong số các yếu tố cần theo dõi, xăng dầu có mức độ tác động lan tỏa đáng kể. Biến động giá nhiên liệu không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đi lại mà còn tác động đến vận tải, logistics, sản xuất và phân phối. Khi chi phí vận chuyển tăng, giá thành hàng hóa có thể tăng theo, tạo sức ép lên giá bán. Vì vậy, diễn biến thị trường xăng dầu những tháng cuối năm sẽ là một trong những yếu tố cần được theo dõi sát để kịp thời đánh giá tác động đến mặt bằng giá.

Bên cạnh đó, giá lương thực, thực phẩm cũng cần được quan tâm khi đây là nhóm hàng chịu tác động trực tiếp từ nguồn cung, thời tiết, chi phí sản xuất và sức mua. Những tháng cuối năm, nếu nhu cầu tăng nhanh trong khi nguồn cung không được chuẩn bị đầy đủ, nguy cơ biến động giá cục bộ có thể xảy ra. Diễn biến tỷ giá, giá nguyên vật liệu trên thị trường quốc tế và các yếu tố địa chính trị cũng có thể tác động đến chi phí nhập khẩu, sản xuất và lưu thông hàng hóa. Trong khi đó, giá vàng dù không tác động trực tiếp đến CPI như xăng dầu hay thực phẩm, vẫn là yếu tố cần theo dõi trong bức tranh chung về thị trường tài chính và tâm lý người dân.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính, để kiểm soát mặt bằng giá những tháng cuối năm, cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá cả, cung - cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu; chủ động phương án bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá cục bộ. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các ngành, lực lượng chức năng để kịp thời xử lý những biến động bất thường, góp phần giữ ổn định thị trường.

Từ góc độ thị trường, bảo đảm nguồn cung là giải pháp quan trọng để hạn chế sức ép tăng giá. Các doanh nghiệp sản xuất, phân phối cần chủ động xây dựng kế hoạch hàng hóa cho những tháng cao điểm, tăng cường liên kết với nhà cung cấp và chuẩn bị lượng dự trữ phù hợp. Khi nguồn hàng dồi dào, lưu thông thông suốt và sức mua được đáp ứng, nguy cơ thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý sẽ được hạn chế. Cùng với đó, việc điều hành giá các hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước cần được thực hiện linh hoạt, phù hợp với diễn biến thực tế. Doanh nghiệp cũng cần chủ động tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất, tối ưu vận chuyển và phân phối để hạn chế tác động của biến động đầu vào lên giá bán.

Kiểm soát thị trường cũng là một trong những giải pháp quan trọng. Trong 7 tháng năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã phát hiện 229 hành vi vi phạm liên quan đến các nhóm hàng như hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; số tiền xử phạt gần 3 tỷ đồng.

Những tháng cuối năm, khi sức mua tăng, nguy cơ hàng giả, hàng lậu, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý có thể gia tăng. Vì vậy, lực lượng chức năng cần tăng cường nắm địa bàn, tập trung các nhóm hàng thiết yếu, kiểm tra niêm yết và bán đúng giá niêm yết, kịp thời xử lý vi phạm.

Kiểm soát lạm phát không đồng nghĩa với kìm hãm sức mua, mà hướng tới duy trì mặt bằng giá hợp lý để người dân yên tâm tiêu dùng, doanh nghiệp ổn định sản xuất. Chủ động nguồn nguyên liệu, tiết giảm chi phí, nâng hiệu quả sản xuất và phân phối sẽ giúp doanh nghiệp tăng sức chống chịu trước biến động thị trường.

Với CPI 7 tháng tăng 3,92%, Thanh Hóa vẫn có cơ sở kiểm soát lạm phát, song mức tăng cao hơn cùng kỳ đòi hỏi không chủ quan. Chủ động nguồn cung, theo sát giá xăng dầu và đầu vào, điều hành linh hoạt, kiểm soát chặt thị trường sẽ góp phần giữ ổn định giá cả, bảo đảm đời sống và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm.

Bài và ảnh: Chi Phạm