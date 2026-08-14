Thành lập Cụm Công nghiệp Thọ Ngọc, vốn đầu tư dự kiến 430 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định thành lập Cụm Công nghiệp (CCN) Thọ Ngọc tại xã Thọ Ngọc, với diện tích khoảng 45,6ha, tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự kiến 430 tỷ đồng.

CCN Thọ Ngọc với diện tích khoảng 45,6ha.

Theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH Thọ Ngọc Thanh Hóa là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. Trong tổng vốn đầu tư, vốn chủ sở hữu khoảng 80 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng và các nguồn huy động hợp pháp khác khoảng 350 tỷ đồng.

CCN được xây dựng theo hướng hiện đại, định hướng thu hút các ngành điện, điện tử; thủ công mỹ nghệ; công nghiệp chế biến, chế tạo; cơ khí, chế tạo và dịch vụ công nghiệp. Các dự án đầu tư phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn và khoảng cách với khu dân cư. Các ngành có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, sản xuất pin, ắc quy và một số hoạt động mạ, xử lý hóa chất bị loại khỏi danh mục thu hút đầu tư.

Theo kế hoạch, từ quý IV/2026 đến quý IV/2028, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Phấn đấu hoàn thành 50% mặt bằng trước ngày 30/1/2027, hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2027, đưa hạ tầng CCN vào sử dụng trước ngày 30/10/2028.

Đây là một trong những hệ sinh thái được đầu tư bởi Công ty TNHH Liên doanh Xúc tiến Đầu tư và Hợp tác Quốc tế FDI Việt Nam, gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, công nghệ và dịch vụ công nghiệp tại Thanh Hóa. Khi hoàn thành và thu hút các dự án thứ cấp, CCN được kỳ vọng tạo thêm việc làm, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mai Nhung