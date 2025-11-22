Giữ rừng mùa khô hanh

Đến cuối tháng 11/2025, các xã thuộc địa bàn huyện Thạch Thành cũ có hơn 24.888,11ha rừng, trong đó 12.083,21ha rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng. Trong đó, có 3.910ha rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Cúc Phương nằm trên địa bàn 2 xã: Thạch Quảng, Thành Vinh.

Hạt Kiểm lâm Thạch Thành phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành kiểm tra công tác PCCCR trên địa bàn.

Rừng đặc dụng ở đây rất đa dạng, phong phú với nhiều loài động, thực vật quý hiếm nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm hại đến tài nguyên rừng. Trên địa bàn đơn vị quản lý, diện tích rừng trồng lớn, đặc biệt là diện tích rừng thông hơn 1.600ha, vào mùa khô hanh nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Ngoài thời tiết bất lợi, nguyên nhân chủ yếu do sơ xuất của người dân khi đốt xử lý thực bì để trồng rừng, làm nương rẫy, đốt lá mía sau thu hoạch gần rừng, đốt ong lấy mật, sử dụng lửa bừa bãi rất dễ xảy ra cháy rừng.

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thạch Thành Mai Duy Biên cho biết: “Hạt đã tham mưu cho các xã trên địa bàn xây dựng và triển khai có hiệu quả phương án bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân chủ động bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả, bền vững; vận động Nhân dân chủ động BVR, PCCCR; cam kết không sử dụng lửa bừa bãi trong sản xuất, sinh hoạt gây cháy rừng; có trách nhiệm tham gia chữa cháy rừng khi được huy động. Xác định vùng trọng điểm và các nguyên nhân dễ xảy ra cháy rừng, triển khai giải pháp cụ thể BVR. Tổ chức phát dọn thực bì, tu sửa các đường băng cản lửa, làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng; làm mới đường băng cản lửa kết hợp với đường tuần tra BVR; diễn tập thực binh chữa cháy rừng cho các tổ, đội PCCCR tại cơ sở; quản lý chặt chẽ nguồn lửa đem vào rừng. Tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện các điểm cháy trong và ven rừng, thông báo, báo động cho lực lượng PCCCR tại chỗ để dập tắt các đám cháy, không để cháy lớn xảy ra. Chuẩn bị sẵn sàng và tập huấn sử dụng hiệu quả lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” khi có tình huống cháy rừng xảy ra”...

Hạt Kiểm lâm Thạch Thành và các hạt kiểm lâm khu vực giáp ranh đã chỉ đạo kiểm lâm viên làm việc tại địa bàn thường xuyên thực hiện việc phối hợp tham mưu cho chính quyền cấp xã tổ chức lực lượng tại chỗ tuần tra rừng định kỳ hằng tháng, hằng quý theo kế hoạch hoặc đột xuất khi có thông tin. Phối hợp với các đoàn thể tại các xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân chủ động BVR, PCCCR. Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Thạch Thành và các hạt kiểm lâm liên quan thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình an ninh rừng khu vực rừng đặc dụng và vùng giáp ranh, thông tin về tình hình các đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, thông tin về công tác PCCCR... để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ xử lý kịp thời...

Từ đầu năm 2025 đến nay, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành, các xã trên địa bàn thực hiện việc tu sửa, bảo dưỡng 8,4km đường băng trắng cản lửa kết hợp đường tuần tra BVR, PCCCR. Hướng dẫn các hộ nhận khoán trên địa bàn phát dọn thực bì làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng được gần 50ha.

Kết quả, 11 tháng năm 2025, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành đã phối hợp tuyên truyền bảo vệ và phát triển rừng trên loa phát thanh thôn, bản được 5.072 lần; qua họp thôn, xã được 626 cuộc với 4.872 người tham gia. Phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền BVR, PCCCR cho các hộ nhận khoán, các tổ đội BVR với 268 người tham gia.

Cùng với chú trọng tuyên truyền, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành đã tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản trái phép. Gần 11 tháng năm 2025, đơn vị đã tổ chức kiểm tra an ninh rừng 167 lần với hơn 700 lượt người tham gia, phát hiện, bắt giữ và xử lý 10 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu 14,836m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 174,9 triệu đồng.

Hiện nay, toàn bộ diện tích rừng của các xã trên địa bàn Hạt Kiểm lâm Thạch Thành quản lý được bảo vệ an toàn, không xảy ra cháy rừng. An ninh rừng được giữ vững theo hướng bền vững.

Bài và ảnh: Nguyễn Quân