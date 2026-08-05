Giữ màu xanh cho miền quê Thiệu Hóa

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, xã Thiệu Hóa xác định gìn giữ màu xanh của làng quê là một trong những mục tiêu quan trọng để xây dựng môi trường sống trong lành, nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới phát triển bền vững.

Đoàn viên thanh niên xã Thiệu Hóa tham gia trồng cây xanh.

Để giữ gìn màu xanh ấy, chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; tham gia các phong trào như: “Ngày chủ nhật xanh”, “Đường hoa tự quản”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”... Các tổ chức đoàn thể như hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân, hội cựu chiến binh... đã đảm nhận những phần việc cụ thể như chăm sóc cây xanh, dọn vệ sinh đường làng, khơi thông cống rãnh, trồng hoa ven đường, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu...

Tại thôn Thiệu Nguyên, vào ngày chủ nhật hằng tuần, chị Đinh Thị Năm, bí thư chi bộ thôn cùng người dân tham gia quét dọn đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, cắt tỉa hàng rào cây xanh... Chia sẻ về phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, chị Năm cho biết: “Ban đầu, chỉ số ít chị em tham gia được bởi mỗi người đều có công việc riêng. Tuy nhiên, xác định đây vừa là nhiệm vụ chung để xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp lại gắn kết tình làng nghĩa xóm, tôi đã tuyên truyền thông qua các buổi họp thôn, trên các nhóm zalo... để lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan nơi sinh sống”.

Đến nay, “Ngày chủ nhật xanh” không còn là phong trào mà đã trở thành công việc quen thuộc của người trong thôn Thiệu Nguyên với nhiều hoạt động như: Dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải, cắt tỉa cây xanh, cải tạo vườn tạp, trồng rau xanh... Hoạt động được duy trì thường xuyên vào các ngày cuối tuần, không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, mô hình “Nhà sạch vườn mẫu”, “Nhà sạch vườn đẹp”... mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng thôn Thiệu Nguyên ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Xã Thiệu Hóa hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới với những tuyến đường hoa rực rỡ, hàng rào xanh cắt tỉa gọn gàng, hệ thống chiếu sáng công cộng đồng bộ và những bức bích họa sinh động trên tường bao quanh các khu dân cư. Các tuyến đường giao thông được trồng bổ sung cây xanh, chăm sóc thường xuyên để tạo bóng mát và cải thiện môi trường sinh thái. Nhiều hộ gia đình chủ động cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, trồng cây ăn quả, cây cảnh... góp phần tạo nên không gian sống hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo cảnh quan, xã còn chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng xanh và thân thiện với môi trường. Người dân từng bước thay đổi tập quán sản xuất, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Với thông điệp “Nông dân chung tay bảo vệ môi trường”, “Không vứt rác thải ra đồng ruộng”, Hội Nông dân xã đã tuyên truyền, cùng người dân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tập kết đúng nơi quy định. Trong chăn nuôi, nhiều hộ đã đầu tư xây dựng hầm biogas, áp dụng đệm lót sinh học và các giải pháp xử lý chất thải, giảm mùi hôi, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã, để màu xanh được gìn giữ, xã Thiệu Hóa tiếp tục lồng ghép các mục tiêu bảo vệ môi trường vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội và XDNTM. Địa phương khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch; tăng diện tích cây xanh tại các khu dân cư, công sở, trường học, nhà văn hóa và các tuyến đường giao thông... Đặc biệt, việc trồng cây đầu xuân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành hoạt động thường niên, góp phần bổ sung diện tích cây xanh, cải thiện môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm 2026, xã Thiệu Hóa phấn đấu trồng 2.000 cây xanh, ưu tiên cây bóng mát trên các trục đường chính, trụ sở, trường học, nơi công cộng, các công trình văn hóa... Cùng với việc trồng mới, địa phương giao chỉ tiêu cụ thể cho các thôn, đơn vị, gắn trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ nhằm bảo đảm tỷ lệ cây sống cao. Đó không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là sự đầu tư cho tương lai, để màu xanh luôn hiện hữu trên từng con đường, cánh đồng và trong mỗi mái nhà của vùng quê giàu truyền thống cách mạng.

Bài và ảnh: Lê Ngọc