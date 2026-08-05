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Bão số 3 vừa hình thành, không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam

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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 3 năm 2026, có tên quốc tế là KUJIRA. Tuy nhiên, bão được dự báo suy yếu dần và không ảnh hưởng đến vùng ven biển, đất liền Việt Nam.

Bão số 3 vừa hình thành, không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam

Sáng 5/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 3 năm 2026, có tên quốc tế là KUJIRA. Tuy nhiên, bão được dự báo suy yếu dần và không ảnh hưởng đến vùng ven biển, đất liền Việt Nam.

Bão số 3 vừa hình thành, không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam

Dự báo hướng di chuyển của bão số 3. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Hồi 4 giờ ngày 5/8, tâm bão ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10; bão di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Theo dự báo, đến 4 giờ ngày 6/8, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 5-10km/giờ, đi vào khu vực phía Tây Bắc đảo Lu-dông (Philippines) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9. Đến 4 giờ ngày 7/8, hệ thống này tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc đảo Lu-dông.

Bão số 3 vừa hình thành, không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam

Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 48 giờ tới.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng cho biết đêm qua và sáng sớm nay, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Dự báo từ ngày 5 đến đêm 6/8, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 7/8, mưa lớn tại các khu vực trên giảm dần.

LP

Từ khóa:

#khu vực Bắc biển Đông #Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn #Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão #Bão số 3 #Việt nam #Áp thấp nhiệt đới #Vùng biển #Có nơi mưa rất to #Quốc gia #Quốc tế

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