“Giữ lửa” đoàn kết ở cộng đồng dân cư

Ở vùng quê Cẩm Vân hôm nay nhịp sống mới đang len lỏi qua từng nếp nhà, trên những con đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Để có được những thay đổi ấy có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ người có uy tín (NCUT) luôn gần dân, hiểu dân và nói để dân tin, làm để dân noi theo.

Ông Phùng Thanh Khang (giữa) dạy chữ Nôm Dao cho người dân trên địa bàn xã Cẩm Vân.

Gần 16 năm đảm nhận vai trò NCUT ở thôn Thanh Tâm, ông Quách Quý Quynh luôn tận tụy với công việc của thôn bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực và được bà con tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao. Với địa bàn có trên 90% đồng bào dân tộc Mường sinh sống, ông Quynh luôn xác định việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống là nhiệm vụ quan trọng và điều kiện để mọi người gắn bó, đoàn kết hơn.

Ông Quynh chia sẻ: “Với người dân tộc Mường, cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ mà còn là “sợi dây” kết nối gắn bó mật thiết với đời sống, văn hóa, tinh thần, tín ngưỡng từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành. Vì vậy, người dân trong thôn luôn có ý thức giữ gìn nét văn hóa này thông qua việc thành lập câu lạc bộ cồng chiêng của thôn và duy trì hoạt động biểu diễn trong các dịp lễ, tết, sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, tôi cũng tích cực tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn tiếng nói, chữ viết, trang phục truyền thống và các làn điệu dân ca; đồng thời thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”.

Không chỉ tâm huyết với công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ông Quynh còn nắm bắt tình hình, thường xuyên hòa giải kịp thời những mâu thuẫn trong Nhân dân, hạn chế để xảy ra nhiều vụ việc phức tạp.

Là địa bàn giáp ranh với một số xã của huyện Ngọc Lặc và Yên Định (cũ), ông phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã Cẩm Vân tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng khu dân cư bình yên.

Cùng với ông Quynh, ông Phùng Thanh Khang, trưởng thôn, NCUT ở thôn Phú Sơn cũng là tấm gương tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập, ông còn là tấm gương sáng trong việc gương mẫu đi đầu vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng đường, đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn thêm nhiều khởi sắc. Đặc biệt, hơn 40 năm qua ông Khang luôn miệt mài với công việc khôi phục, gìn giữ nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao. Không ngại khó khăn, vất vả, ông bỏ công sức, tiền của đi đến các thôn có đồng bào dân tộc Dao sinh sống trên địa bàn huyện Cẩm Thủy (cũ) để sưu tầm các câu chuyện, bài thơ, câu nói, phong tục để dịch ra tiếng phổ thông. Cùng với đó, ông cũng phối hợp với ban cán sự thôn tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống như trang phục, lễ cấp sắc, tết nhảy, tết thanh minh. Đồng thời, mở các lớp dạy chữ Nôm Dao cho người dân trong và ngoài xã.

“Các lớp học chữ Nôm Dao ngày càng thu hút được nhiều học viên trong và ngoài xã tham gia. Và điều đáng mừng là ngày càng có nhiều người trẻ cũng tích cực tham gia”, ông Khang chia sẻ.

Đây là 2 trong nhiều gương NCUT điển hình trên địa bàn xã Cẩm Vân. Sau sáp nhập, xã có 21 thôn, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 50,8%. Chính vì vậy, vai trò của NCUT vô cùng quan trọng trong việc đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Không chỉ tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đội ngũ NCUT trên địa bàn xã còn là những người gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực. Họ cũng là người có nhiều đóng góp trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở cũng như các quy ước, hương ước tại thôn.

Ông Phạm Phi Khanh, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cẩm Vân, cho biết: "Địa phương hiện có 13 NCUT, bằng uy tín, kinh nghiệm của mình, đội ngũ NCUT luôn phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu và là tấm gương sáng để mọi người học và làm theo. Nhằm phát huy vai trò của NCUT, xã sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để NCUT tham gia các lớp tập huấn; phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở. Đồng thời, xã cũng biểu dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu, nhằm tạo động lực, khích lệ NCUT tiếp tục cống hiến, phát huy vai trò trong việc củng cố khối đại đoàn kết ở khu dân cư".

Bài và ảnh: Trung Hiếu