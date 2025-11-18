Giữ gìn, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cách đây 95 năm, dưới sự chủ trì của Đảng, Hội Phản đế Đồng minh được thành lập vào ngày 18/11/1930, trở thành tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Trong suốt tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, với nhiều tên gọi và hình thức khác nhau, MTTQ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, thực sự là nhân tố tích cực, đóng vai trò quan trọng góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc, tập hợp, đoàn kết các lực lượng trong xã hội thành lực lượng cách mạng to lớn đánh đổ ách thống trị của thực dân phong kiến, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước. Ngày 18/11 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam và là “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Tiết mục văn nghệ của Nhân dân thôn Tử Niêm (xã Cẩm Thủy) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Phan Nga

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác mặt trận và sức mạnh của khối ĐĐK toàn dân, trong quá trình đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh đã tập hợp đông đảo các giai tầng, các lực lượng trong xã hội phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống của quê hương Thanh Hóa anh hùng, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, MTTQ các cấp đã động viên các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khai thác và phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Quán triệt Nghị quyết số 04/NQ-ĐCT-MTTW của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường tổ chức Ngày hội ĐĐK một cách trang trọng, hiệu quả, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại các khu dân cư (KDC), góp phần củng cố khối ĐĐK toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương cho biết: “Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Ngày hội ĐĐK ở KDC đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Ngày hội không chỉ là dịp để cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, mà còn là dịp để các đồng chí lãnh đạo, các cấp ủy đảng, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của Nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; cùng với Nhân dân bàn bạc, trao đổi, xây dựng giải pháp thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối ĐĐK toàn dân, xây dựng lòng tin của Nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền địa phương”.

Ngày hội cũng là dịp nhân lên tình nghĩa đồng bào thông qua việc san sẻ với người khó khăn, hoạn nạn, tri ân gia đình có công với cách mạng, tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp và thúc đẩy tinh thần đoàn kết xây dựng cộng đồng, tiếp thêm sức mạnh trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết. Đây cũng là dịp để Nhân dân hiểu rõ hơn về các nhiệm vụ chính trị của địa phương và nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân trong việc xây dựng cộng đồng văn hóa, đoàn kết.

Thôn Xuân Tiến, xã Như Thanh hiện có 165 hộ, 772 nhân khẩu với 3 dân tộc: Kinh, Mường, Thái cùng sinh sống. Những năm qua, Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ hộ khá đạt 64%, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo chỉ còn 1,2%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 62 triệu đồng/năm. Theo ông Vũ Văn Dũng, bí thư chi bộ, trưởng thôn Xuân Tiến: “Ngày hội đã và đang đem lại những giá trị tinh thần, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội từ mỗi thôn, làng, tổ dân phố, cộng đồng dân cư... Việc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các xã, phường tham dự ngày hội và trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi, trao quà cho người dân tại các KDC đã tạo sự gắn kết, kéo gần khoảng cách giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân”.

Bên cạnh đó, Ngày hội ĐĐK còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố khối ĐĐK, gắn kết tình làng, nghĩa xóm thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và “Bữa cơm đoàn kết”. Với việc 100% KDC tổ chức ngày hội, đặc biệt có sự tham gia của hơn 95% KDC trong phần lễ, hơn 97% trong phần hội và gần 79% KDC tổ chức “Bữa cơm đoàn kết”, ngày hội đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân.

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” - lời dạy giản dị của Người từ lâu đã trở thành chân lý, thành lẽ sống, phương châm và khẩu hiệu hành động của Đảng và dân tộc Việt Nam. Những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh Thanh Hóa là một minh chứng tiêu biểu về sức mạnh đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, ý chí vươn lên vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà: Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2021–2025 ước đạt 10,24% (đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước). Quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 357.760 tỷ đồng (gấp 1,9 lần năm 2020, cao nhất các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và đứng thứ 8 cả nước). GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 3.750 USD (gấp 1,7 lần năm 2020)...

Đúng như lời khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Phát huy sức mạnh ĐĐK toàn dân tộc để phát triển đất nước”: “Nhờ đoàn kết mà dân tộc ta đã làm nên những điều tưởng chừng không thể, từ chiến thắng trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vĩ đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đến vươn mình thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Ngày nay, trước thời cơ và thách thức đan xen, càng phải củng cố khối đại đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Mỗi người dân Việt Nam, dù khác biệt về vùng miền, dân tộc, tôn giáo hay nghề nghiệp, đều cùng chung một quyết tâm: đoàn kết vì tương lai phồn vinh của đất nước. Đó chính là cội nguồn của ý chí, niềm tin và sức mạnh để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân hạnh phúc”.

Hoài Linh