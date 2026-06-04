Chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Trước nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng, ngành y tế Thanh Hóa đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch.

Cán bộ y tế giám sát véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết tại hộ gia đình.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, đến hết tuần 20 năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 37 ca mắc và nghi mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Dù các ca bệnh hiện ghi nhận rải rác, chưa xuất hiện ổ dịch tập trung và chưa có trường hợp tử vong, song nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong thời gian tới là rất lớn khi thời tiết bước vào mùa mưa ẩm.

Trước tình hình đó, CDC Thanh Hóa ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết; đồng thời chỉ đạo các trung tâm y tế địa phương chủ động giám sát ca bệnh, ổ dịch, đẩy mạnh truyền thông và triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy tại các khu vực nguy cơ cao. Trong tháng 5, các trường hợp mắc và nghi mắc được giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Bên cạnh đó, ngành y tế xác định việc nâng cao nhận thức cộng đồng là yếu tố then chốt. Nhiều hình thức truyền thông được triển khai như phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, tuyên truyền trên các nền tảng số nhằm hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh đơn giản nhưng hiệu quả.

Là địa bàn miền núi có nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh, Trung tâm Y tế Như Xuân đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ngay từ đầu năm. Đơn vị đã ban hành kế hoạch phòng, chống dịch năm 2026 và kế hoạch phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue năm 2026, làm cơ sở để triển khai các hoạt động phòng dịch trên địa bàn.

Bà Phạm Thị Trang, phụ trách Khoa Kiểm soát bệnh tật Trung tâm Y tế Như Xuân, cho biết: "Công tác giám sát ca bệnh được thực hiện thường xuyên tại các cơ sở khám, chữa bệnh và trong cộng đồng. Hàng tuần, cán bộ y tế tổ chức giám sát tại bệnh viện, đồng thời chỉ đạo các trạm y tế xã theo dõi chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Đến thời điểm cuối tháng 5, trên địa bàn các xã do trung tâm quản lý chưa ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết".

Cùng với đó, Trung tâm Y tế Như Xuân phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Như Xuân thực hiện giám sát huyết thanh, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi mắc; tăng cường báo cáo, cập nhật số liệu theo đúng quy định. Công tác truyền thông được đẩy mạnh thông qua hệ thống truyền thanh địa phương, giúp người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động phối hợp với ngành y tế trong việc phát hiện và xử lý các yếu tố nguy cơ...

Tại xã Thanh Quân, Trạm Y tế xã đã tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh chủ động và kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết Dengue năm 2026; đồng thời huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng dịch. Từ đầu năm đến nay, địa phương chưa ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn, tuy nhiên trạm y tế vẫn duy trì giám sát cộng đồng, sẵn sàng điều tra dịch tễ khi có thông tin ca bệnh.

Bà Vi Thị Nhân ở thôn Ná Cà 2 cho biết: "Gia đình tôi thường xuyên dọn dẹp khu vực xung quanh nhà, đậy kín các dụng cụ chứa nước và tham gia các đợt tổng vệ sinh do địa phương phát động. Qua các buổi tuyên truyền của cán bộ y tế, chúng tôi hiểu rằng phòng chống sốt xuất huyết không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân".

Theo ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc CDC Thanh Hóa, dù sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh vẫn được kiểm soát, song số ca mắc đang có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh thời tiết mùa hè diễn biến phức tạp, lượng mưa gia tăng cùng nhu cầu đi lại, giao lưu của người dân tăng cao, nguy cơ xuất hiện các ổ dịch trong cộng đồng là hiện hữu nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống. Để chủ động ứng phó, ngành y tế tiếp tục đề nghị các địa phương tăng cường giám sát ca bệnh tại cộng đồng và cơ sở y tế; phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch ngay từ những trường hợp đầu tiên. Đẩy mạnh các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất tại các khu vực nguy cơ cao; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ngành y tế với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch bệnh...

Bài và ảnh: Tô Hà