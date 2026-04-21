Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương là biểu tượng kết tinh sâu sắc của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, của ý thức cộng đồng và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Du khách đổ về Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng trong Lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ). (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Từ thời kỳ dựng nước đến đời sống đương đại, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương luôn hiện diện như sợi dây thiêng liêng gắn kết quá khứ với hiện tại, gắn kết cá nhân với cộng đồng.

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, giá trị cội nguồn ấy tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ cội nguồn lịch sử đến Quốc lễ của dân tộc

Lịch sử của dân tộc Việt Nam được mở đầu bằng thời đại Hùng Vương với công lao to lớn của các Vua Hùng trong việc khai sơn, phá thạch, mở mang, bồi đắp xây dựng nên Nhà nước Văn Lang. Khắc ghi công lao to lớn ấy, từ hàng ngàn năm trước, người Việt đã suy tôn các vua Hùng là thuỷ tổ của dân tộc.

Giỗ tổ Hùng Vương (hay còn gọi là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương) là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng.

Ngày lễ chính của Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, thành phố Việt Trì (nay là phường Việt Trì), tỉnh Phú Thọ.

Từ xa xưa, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã có vị thế đặc biệt trong tâm thức của người Việt. Bản ngọc phả viết thời Trần, năm 1470 đời vua Lê Thánh Tông và đời vua Lê Kính Tông năm 1601 sao chép đóng dấu kiềm để tại Đền Hùng, ghi rằng: “... Từ nhà Triệu, nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần đến triều đại ta bây giờ là Hồng Đức Hậu Lê vẫn cùng hương khói trong ngôi đền ở làng Trung Nghĩa. Những ruộng đất sưu thuế từ xưa để lại dùng vào việc cúng tế vẫn không thay đổi...”

Đặc biệt, năm 1917, triều đình nhà Nguyễn chính thức ấn định ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm là Quốc lễ. Kể từ đó, Giỗ Tổ Hùng Vương được chính thức hóa bằng luật pháp. Điều này đã được ghi lại trên tấm bia (lập năm Bảo Đại thứ 15 - 1940) hiện đang đặt ở Đền Thượng. Đây là bước ngoặt quan trọng, đưa tín ngưỡng dân gian trở thành nghi lễ mang tính quốc gia.

Kế tục truyền thống của ông cha, ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 22/SL-CTN ngày 18/2/1946 cho công chức nghỉ ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm để tham gia tổ chức các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương-hướng về cội nguồn dân tộc.

Người cũng đã hai lần về thăm Đền Hùng và có câu nói bất hủ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Từ năm 1995, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã được Ban Bí thư ghi trong thông báo là ngày lễ lớn trong năm. Đến ngày 2/4/2007, Quốc hội đã phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Luật Lao động cho người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Từ đây, ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày Quốc lễ - ngày cả dân tộc hướng về cội nguồn.

Ngày 6/12/2012, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện này không chỉ ghi nhận giá trị độc đáo của di sản, mà còn khẳng định tầm vóc quốc tế của một biểu tượng văn hóa Việt Nam.

Rước kiệu vào Đền Thượng Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

“Di sản sống” trong đời sống đương đại

Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành biểu tượng thiêng liêng trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian tỉnh Phú Thọ Phạm Bá Khiêm, hiếm có dân tộc nào trên thế giới có một ngày giỗ chung cho toàn thể cộng đồng như vậy.

Chính điều này đã tạo nên nét độc đáo của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - một hình thức sinh hoạt văn hóa vừa mang tính tâm linh, vừa mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Từ huyền thoại “Con Rồng cháu Tiên”, cùng chung một bọc trứng của mẹ Âu Cơ, ý thức về hai chữ “đồng bào” đã trở thành nền tảng tinh thần cho khối đại đoàn kết dân tộc. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương chính là dịp để ý thức ấy được khơi dậy và củng cố mạnh mẽ nhất.

Trên thực tế, tín ngưỡng này không chỉ tồn tại tại Đền Hùng hay Phú Thọ, mà đã lan tỏa rộng khắp cả nước với hơn 1.400 di tích liên quan đến thời đại Hùng Vương.

Từ Bắc vào Nam, ở đâu có cộng đồng người Việt, ở đó có sự hiện diện của cội nguồn. Điều đó cho thấy sức sống bền bỉ và khả năng thích ứng mạnh mẽ của di sản trong đời sống xã hội.

Không chỉ trong nước, cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng duy trì nghi lễ Giỗ Tổ như một cách gìn giữ bản sắc. Từ năm 2015, Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu được tổ chức thường niên, trở thành cầu nối văn hóa giữa kiều bào với quê hương. Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn góp phần lan tỏa giá trị Việt ra thế giới.

Một trong những điểm đặc biệt của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là không bị “đóng khung” trong bảo tồn tĩnh, mà luôn được thực hành, tái hiện và làm mới trong đời sống hiện đại.

Tại Đền Hùng, các nghi lễ truyền thống như dâng hương, rước kiệu, tế lễ được tổ chức trang nghiêm, đúng chuẩn mực. Song song với đó, các hoạt động văn hóa dân gian như hát Xoan, đánh trống đồng, thi gói bánh chưng, giã bánh giầy... tạo nên một không gian lễ hội sinh động, giúp di sản “sống” cùng cộng đồng.

Đáng chú ý, việc khuyến khích mỗi gia đình chuẩn bị mâm cơm tri ân Tổ tiên trong ngày Giỗ Tổ đã đưa tín ngưỡng từ không gian cộng đồng trở về từng mái nhà. Đây là một bước chuyển quan trọng: từ biểu tượng sang hành vi sống, từ nghi lễ tập thể sang ý thức cá nhân.

Chính từ những hành động giản dị ấy, giá trị cội nguồn được duy trì một cách tự nhiên, bền bỉ, thấm sâu vào nếp nghĩ, nếp sống của mỗi người. Văn hóa không còn là khái niệm trừu tượng, mà trở thành một phần của đời sống thường nhật.

Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 - lan tỏa giá trị trong không gian mới

Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương mang một ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính, hình thành không gian liên kết vùng giữa Phú Thọ-Vĩnh Phúc-Hòa Bình.

Lễ hội Đền Hùng vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt hơn, trở thành không gian văn hóa chung, lan tỏa giá trị cội nguồn linh thiêng tới cộng đồng người việt trong nước và kiều bào nước ngoài.

Để phục vụ tốt nhất cho đồng bào và du khách, ngay sau tết Nguyên đán, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, các sở, ban, ngành trong tỉnh đã khẩn trương xây dựng các phương án tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá-Du lịch đất Tổ năm 2026.

Nghi lễ dâng cúng bánh Tét lên Quốc tổ Hùng Vương tại Đền thượng, Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo đó, công tác tổ chức Lễ hội đã được chuẩn bị bài bản, từ hạ tầng, giao thông, an ninh đến vệ sinh môi trường, nhằm bảo đảm một mùa lễ hội an toàn, văn minh.

Việc tôn tạo các công trình trong Khu di tích Đền Hùng cũng góp phần tạo nên không gian trang nghiêm, xanh, sạch, đẹp. Đáng chú ý, trong quá trình tổ chức, nguyên tắc giữ gìn tính thiêng, tránh thương mại hóa và mê tín dị đoan được đặt lên hàng đầu để bảo vệ giá trị cốt lõi của di sản.

Tối 17/4, Chương trình khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” đã diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, năm nay, các hoạt động lễ hội được tổ chức quy mô lớn, kéo dài 10 ngày (từ 17 đến 26/4) với hơn 25 chương trình văn hóa, thể thao, du lịch.

Phần lễ vẫn giữ tính trang nghiêm, chuẩn mực với các nghi thức truyền thống; trong khi phần hội được mở rộng, đa dạng hóa, tạo điều kiện để các địa phương giao lưu, giới thiệu bản sắc, tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu. Đây cũng là bước đi phù hợp với xu thế phát triển du lịch liên vùng, khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa - lịch sử khu vực.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ, tỉnh Phú Thọ giới thiệu tới du khách nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, các loại hình nghệ thuật dân gian như hát xoan, hát ghẹo, hát trống quân, cùng các điểm đến tiêu biểu như Khu di tích Tây Thiên, Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, đồi chè Long Cốc, suối khoáng nóng Thanh Thủy, hồ Hòa Bình... thông qua các hoạt động, tỉnh Phú Thọ tiếp tục khẳng định vị thế là vùng đất cội nguồn linh thiêng của dân tộc, đồng thời là điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.

Từ cội nguồn lịch sử đến đời sống đương đại, Giỗ Tổ Hùng Vương đã vượt lên khuôn khổ một lễ hội để trở thành biểu tượng tinh thần của dân tộc Việt Nam.

Đó không chỉ là sự ghi nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, mà còn là sự khẳng định ý thức cội nguồn và trách nhiệm đối với đất nước hôm nay.

Trong hành trình phát triển và hội nhập, những giá trị ấy chính là nền tảng tinh thần vững chắc, nuôi dưỡng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, để Việt Nam vững bước đi lên./.

Theo TTXVN