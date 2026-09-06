Giao tranh khốc liệt tại Yemen khiến gần 200 người thiệt mạng

Giao tranh giữa lực lượng chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn và phong trào Houthi thân Iran đã làm ít nhất 190 người thiệt mạng chỉ trong hai ngày qua, đẩy cuộc nội chiến tại quốc gia này đứng trước nguy cơ tái bùng phát thành một cuộc chiến toàn diện.

Tin liên quan: Giao tranh ác liệt tại Tây Nam Yemen, ít nhất 25 người thiệt mạng

Giao tranh giữa lực lượng chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn và Houthi làm gia tăng nguy cơ nội chiến tái bùng phát. Ảnh: Soz6.com.

Theo các nguồn tin quân sự, các cuộc giao tranh kéo dài nhiều giờ tại khu vực Tây Nam Yemen vào ngày 5/9 đã khiến 26 binh sĩ chính phủ và 31 tay súng Houthi thiệt mạng. Bên cạnh đó, một vụ tập kích tên lửa nhằm vào xe buýt tại thành phố Taiz do quân chính phủ kiểm soát cũng đã làm 6 dân thường thiệt mạng.

Giới chức Yemen cáo buộc lực lượng Houthi đứng sau cuộc tấn công này. Trước đó một ngày, các cuộc đụng độ khốc liệt giữa hai bên cũng đã cướp đi sinh mạng của 129 người.

Giao tranh mới nhất diễn ra sau khi Houthi mở chiến dịch tiến công trên bộ, kết hợp các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái tại các khu vực ven biển. Các nguồn tin quân sự cho biết mục tiêu của Houthi là cô lập thành phố cảng Mokha do chính phủ kiểm soát và tiến về khu vực giáp eo biển Bab al-Mandab.

Lực lượng chính phủ Yemen ngày 5/9 tuyên bố đã mở cuộc phản công ở phía Nam Al Jarrahi với sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc Lữ đoàn Giants. Quân đội cho biết đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ các khu vực tại huyện Hays, trong khi giao tranh dữ dội tiếp diễn tại Al-Kadhah, thuộc tỉnh Taiz. Truyền thông Yemen cũng đưa tin lực lượng chính phủ đã chiếm các cao điểm Saeed Taha và Dhiban tại huyện Hayfan.

Lực lượng chính phủ Yemen đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các vị trí của Houthi trên các mặt trận dọc bờ biển. Ảnh: Asharq Al-Awsat.

Yemen cho biết, máy bay chiến đấu đã tiến hành hơn 15 cuộc không kích nhằm vào các vị trí, lực lượng tập trung và phương tiện của Houthi trên các mặt trận dọc bờ biển phía Tây thuộc Taiz và Hodeida.

Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen (PLC) Rashad Al Alimi cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của Houthi nhằm tiến về Bab al-Mandab sẽ dẫn tới một “cuộc chiến tiêu hao khốc liệt”.

Động thái gia tăng sức ép quân sự của Houthi nhằm vào các tuyến đường hàng hải quốc tế không chỉ phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mỏng manh tại Yemen, mà còn làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về nguy cơ tê liệt và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thanh Giang

Nguồn: SBS, Gulf News.