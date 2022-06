Phát triển toàn diện giáo dục ở Như Thanh

Bám sát nhiệm vụ năm học và đề ra nhiều giải pháp thiết thực cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, những năm qua, hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Như Thanh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn từng bước được nâng lên, công tác quản lý giáo dục được đổi mới, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên (GV) không ngừng phát triển về mọi mặt.

Khuôn viên Trường Tiểu học Phú Nhuận được xây dựng khang trang, sạch đẹp đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Một trong những giải pháp để ngành giáo dục Như Thanh nâng cao chất lượng dạy và học ở mỗi đơn vị trường đó là phát động và lồng ghép phong trào thi đua với các cuộc vận động do ngành và địa phương phát động. Trong đó phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được ngành gắn với phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Ở nhiệm vụ này, ngành giáo dục huyện đặc biệt quan tâm đến việc tạo dựng cơ sở vật chất khang trang; tổ chức dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh (HS), giúp các em tự tin trong học tập, sáng tạo và ý thức vươn lên. Nhìn lại kết quả sau nhiều năm thực hiện cho thấy, cơ sở vật chất trường lớp học không ngừng được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia được nâng lên qua từng năm học. Qua thống kê, mỗi năm huyện Như Thanh đầu tư hàng chục tỷ đồng cho xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà đa năng... ở các trường mầm non, tiểu học, THCS. Các xã, thị trấn cũng huy động các nguồn tài trợ, xã hội hóa đầu tư xây dựng nhiều hạng mục như phòng học, cổng trường, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tường rào, cải tạo khuôn viên... cho các nhà trường.

Tính đến thời điểm này, toàn huyện Như Thanh có 40/46 trường ở 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 87%. Trong đó, bậc học mầm non có 12/14 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 85,7%; bậc tiểu học 16/18 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 88,8%; bậc THCS có 12/14, đạt tỷ lệ 85,7%. Tính riêng trong năm 2021, toàn huyện công nhận mới và công nhận lại 8 trường đạt chuẩn, trong đó công nhận mới 3 trường gồm: Trường Mầm non Phượng Nghi, Tiểu học Thanh Tân 2 và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Xuân Thái; công nhận lại 5 trường gồm: Tiểu học Thanh Tân 1, Tiểu học Phú Nhuận, THCS Hải Long, Mầm non Thị trấn và Trường Mầm non Cán Khê. Toàn huyện phấn đấu hết năm 2022 công nhận mới và công nhận lại 11 trường đạt chuẩn ở cả 3 cấp học, qua đó nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn trong toàn huyện lên 91,3%.

Hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện giáo dục, ngành giáo dục huyện Như Thanh luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Hai tốt” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, hằng năm, vào đầu năm học mới, ngành chỉ đạo 100% đơn vị trường tổ chức ký kết giao ước thi đua trong toàn thể cán bộ, GV, để mỗi cán bộ, GV nhận thức được ý nghĩa, mục đích của việc học và làm theo Bác. Đặc biệt, để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, Phòng GD&ĐT huyện thường xuyên tổ chức, phát động cán bộ, GV, HS tham gia viết bài tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của Bác Hồ; tổ chức thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức hội diễn văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ... Kết quả, 100% cán bộ, GV, HS trong toàn ngành đều thực hiện nghiêm túc, có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Riêng phong trào thi đua “Hai tốt”, trong nhiều năm qua, 100% đơn vị trường học trong huyện đều phấn đấu thực hiện đồng bộ các giải pháp, như: tổ chức chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học; hội nghị hướng dẫn phương pháp tự học cho HS; tạo môi trường giáo dục tích cực cho HS... nhằm giảm tỷ lệ HS yếu kém, tăng tỷ lệ HS khá, giỏi trong các nhà trường, từ đó, tạo động lực nâng cao chất lượng dạy và học. Qua tổng kết, đánh giá, năm học 2021-2022, chất lượng giáo dục đại trà trong toàn huyện được nâng lên đáng kể, kết quả phổ cập giáo dục đúng độ tuổi tiểu học, huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; kết quả thi HS giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh xếp thứ 5/11 huyện miền núi; kết quả cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh xếp thứ 2/27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh...

Theo cô giáo Lê Thúy Lan, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Như Thanh, có được những kết quả trên, ngoài sự phấn đấu, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, GV và HS trong dạy và học, là sự quan tâm sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trong huyện. Bên cạnh đó, ngành giáo dục huyện luôn quan tâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp, như chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương, đổi mới phương pháp dạy và học, đặc biệt toàn ngành đã chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng đều, tiến bộ ở tất cả các bậc học. Trong đó, cấp mầm non tập trung đổi mới nội dung, tăng cường các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục mầm non; thực hiện các chuyên đề đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với thực tế của địa phương, như: lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ thông qua hoạt động vui chơi, giáo dục thẩm mỹ, kỹ năng sống, phát triển vận động cho trẻ. Đối với bậc tiểu học và THCS, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, phù hợp với đối tượng HS; xây dựng kế hoạch dạy học và thực hiện chương trình giáo dục một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn địa phương và nhà trường.

Cũng theo cô Lan, trên cơ sở kết quả đã đạt được, trong năm học tới, ngành giáo dục huyện Như Thanh xác định tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo bảo đảm về số lượng và chất lượng; củng cố xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Ngoài ra, toàn ngành sẽ tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành và coi đây là động lực thúc đẩy nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Bài và ảnh: Phong Sắc