Gian hàng Thanh Hóa tham gia Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2026 thu hút sự quan tâm

Tham gia Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2026 (VIETLAO EXPO 2026) diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) từ ngày 16/7 đến ngày 20/7, gian hàng của tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những điểm dừng chân hấp dẫn khách tham quan.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Thứ trưởng Bộ Công thương Lào Phouthavanh Nanthavong tham quan gian hàng của tỉnh Thanh Hóa.

VIETLAO EXPO 2026 là hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, do Cục Xúc tiến thương mại hai nước phối hợp tổ chức.

Hội chợ có quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó Việt Nam có 120 gian hàng của gần 90 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như dược phẩm và thiết bị y tế, nông - lâm - thủy sản, thực phẩm chế biến, dệt may, hóa chất, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ...

Bên cạnh các nhóm hàng truyền thống, hội chợ năm nay mở rộng không gian trưng bày cho các ngành có hàm lượng công nghệ cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường Lào.

Không gian trưng bày hàng hóa có chủ đề “Tỉnh Thanh Hóa - Việt Nam kết nối cùng phát triển".

Gian hàng trưng bày giới thiệu hàng hóa tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa có chủ đề “Tỉnh Thanh Hóa - Việt Nam kết nối cùng phát triển” trưng bày giới thiệu hàng chục sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ đa dạng về chủng loại, điểm cốt lõi làm nên sức hút của gian hàng Thanh Hóa chính là chất lượng vượt trội. 100% sản phẩm mang đến hội chợ lần này đều đạt các chứng nhận uy tín như OCOP, chuẩn VietGAP và Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Thanh Hóa đem đến VIETLAO EXPO 2026 hàng chục sản phẩm hàng hóa tiêu biểu đạt chuẩn OCOP, VietGAP và Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Ông Hoàng Xuân Phong, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Công thương, Sở Công thương Thanh Hóa cho biết: Chỉ trong những đầu ngày diễn ra hội chợ, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh đã đạt doanh thu khả quan, cho thấy hiệu quả rõ nét trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm và thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường.

Không chỉ dừng ở hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, trong khuôn khổ VIETLAO EXPO 2026, doanh nghiệp còn được tham gia các chương trình giao thương trực tiếp (B2B), kết nối giữa nhà sản xuất Việt Nam với nhà phân phối và đối tác tại Lào, khảo sát thị trường, chương trình xúc tiến đầu tư. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, là "bệ phóng” quảng bá, đưa sản phẩm hàng hóa tiêu biểu xứ Thanh vươn tầm thị trường quốc tế.

Thanh Thảo