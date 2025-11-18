Giảm thời gian, tăng hiệu quả phục vụ

Rà soát tất cả các thủ tục để rút ngắn thời gian giải quyết, cắt giảm bớt các loại giấy tờ không cần thiết để đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ được các sở, ngành, địa phương thực hiện thường xuyên nhằm phục vụ tốt nhất các tổ chức, công dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết TTHC.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Sầm Sơn công khai TTHC cho tổ chức, công dân theo dõi.

Nhằm loại bỏ những rào cản đang làm khó người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường thông thoáng hơn cho hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh, năm 2025, Thanh Hóa đã tiến hành phân luồng, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ TTHC theo cơ chế ưu tiên “làn xanh”. Có 4 nhóm hồ sơ TTHC với 49 thủ tục về đầu tư, doanh nghiệp; xây dựng và kinh doanh bất động sản; đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản và việc làm được ưu tiên phân luồng giải quyết theo cơ chế “làn xanh”.

Tất cả 49 thủ tục này được rút ngắn từ 30% - 60% thời gian giải quyết so với trước đây. Trong đó, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (áp dụng đối với dự án khai thác khoáng sản, dự án cụm công nghiệp, dự án trạm biến áp, đường điện thuộc hệ thống truyền tải điện quốc gia) cắt giảm từ 26 ngày làm việc xuống còn 13 ngày làm việc (giảm 50%); thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Tài chính cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cắt giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc (giảm 60%); thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc (giảm 50%)... Theo thống kê, từ ngày 1/7 đến 13/11/2025, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 12.118 hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp theo cơ chế ưu tiên “làn xanh”. Thời gian xử lý hồ sơ nhanh hơn đồng nghĩa với tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Điều này thể hiện tư duy đổi mới và quyết tâm hành động của Thanh Hóa trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Cùng với cơ chế “làn xanh”, để rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ TTHC, UBND tỉnh đã thực hiện phân cấp, ủy quyền triệt để cho các cơ quan, đơn vị liên quan, giảm thiểu các bước trung gian, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực có tác động trực tiếp, lan tỏa, tỷ trọng đóng góp lớn vào tăng trưởng. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, đánh giá các TTHC trong quá trình thực hiện, nhất là TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa hoặc bãi bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn trong thực hiện; loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; tích hợp, cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có. Để cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ TTHC theo kế hoạch của tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị đã tập trung rà soát, cắt giảm ở các lĩnh vực quan trọng như: đất đai, xây dựng, nông nghiệp, giao thông - vận tải, y tế, giáo dục và đào tạo.

Thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát TTHC, từ năm 2021 đến năm 2024, có 71 thủ tục được đưa vào rà soát. Tổng chi phí tuân thủ TTHC trước rà soát là hơn 78,7 tỷ đồng/năm; tổng chi phí tuân thủ TTHC sau rà soát là hơn 28,7 tỷ đồng/năm. Chi phí tiết kiệm sau đơn giản hóa là hơn 50 tỷ đồng/năm; tỷ lệ chi phí tiết kiệm sau đơn giản hóa là 63,55% (vượt chỉ tiêu cắt giảm đề ra là 43,55%). Năm 2025, Thanh Hóa tiếp tục đưa vào thực hiện rà soát, đơn giản hóa đối với 20 TTHC. Nhiều thủ tục rườm rà, chồng chéo, thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý đã được cắt giảm, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi thực hiện.

Thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước, năm 2023 đã rà soát đối với 21/21 TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh. Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025 thực hiện rà soát đối với 580/580 TTHC nội bộ (đạt 100%). Qua rà soát đã đề xuất phương án đơn giản hóa đối với 351/580 TTHC (đạt tỷ lệ 60,51%, vượt chỉ tiêu được giao). Chi phí tuân thủ trước khi rà soát là hơn 329 tỷ đồng/năm; chi phí tuân thủ sau khi rà soát là hơn 138 tỷ đồng/năm; chi phí tiết kiệm được hơn 191 tỷ đồng/năm; tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa là 57,98% (vượt chỉ tiêu giao).

Cùng với cắt giảm thời gian giải quyết, việc công bố, công khai danh mục TTHC cũng được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Giai đoạn 2021-2025, các ngành, các cấp đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 553 quyết định công bố danh mục 6.808 TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ. 100% TTHC sau khi có quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh đã được nhập dữ liệu, đăng tải công khai đầy đủ để tổ chức, cá nhân theo dõi. Ngoài ra, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Nhờ đó, giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 98%.

Việc rà soát, đánh giá, cắt giảm TTHC có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện mục tiêu cải cách TTHC. Vì vậy, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương cần quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện nhằm bảo đảm các quy định về TTHC ngày càng đơn giản, dễ thực hiện.

Bài và ảnh: Minh Khôi