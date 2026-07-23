Giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu tại xã Hà Trung

Sáng 23/7, Đoàn giám sát số 174 của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) tại xã Hà Trung.

Đoàn giám sát khảo sát tại Chi bộ thôn Đò Lèn, xã Hà Trung.

Trước buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hà Trung, đoàn đã khảo sát tại Chi bộ thôn Đò Lèn - là nơi cư trú và Chi bộ Văn phòng HĐND, UBND xã - là nơi công tác, sinh hoạt Đảng của Chủ tịch UBND xã Trịnh Hồng Sơn.

Qua khảo sát, các chi bộ đánh giá đồng chí Trịnh Hồng Sơn thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, phát huy vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đoàn giám sát số 174 giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu tại xã Hà Trung.

Thời gian qua, UBND xã Hà Trung đã triển khai nghiêm túc Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện dân chủ từng bước đi vào nền nếp, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy thông qua các nội dung công khai lấy ý kiến, giám sát theo quy định.

Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị được thực hiện kịp thời, góp phần giữ vững ổn định ở cơ sở.

Xã cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại hội nghị.

Đối với trách nhiệm người đứng đầu, Chủ tịch UBND xã Trịnh Hồng Sơn luôn sâu sát cơ sở, chủ động đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của Nhân dân; chỉ đạo vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hà Trung Lê Thị Gấm phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn giám sát chỉ ra một số hạn chế như: công tác tuyên truyền về thực hiện quy chế dân chủ có thời điểm chưa thường xuyên; nhận thức của một bộ phận cán bộ, Nhân dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở chưa đầy đủ; việc chỉ đạo xây dựng hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư chưa kịp thời...

Chủ tịch UBND xã Hà Trung Trịnh Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Hà Trung cho biết, những hạn chế trên chủ yếu do khối lượng công việc sau sáp nhập tăng, địa bàn rộng, dân số đông trong khi nguồn lực, kinh phí còn hạn chế, biên chế giảm, năng lực của một bộ phận cán bộ chưa đồng đều...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán kết luận buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xã Hà Trung đạt được trong thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cần tập trung rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn giám sát đã chỉ ra; sớm hoàn thiện việc xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước ở khu dân cư; trình HĐND xã ban hành các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, chủ động tiếp thu ý kiến góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền hoạt động công khai, minh bạch, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Phan Nga