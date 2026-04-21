Giám sát thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị tại phường Trúc Lâm

Sáng 21/4, Đoàn giám sát số 126 do đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc chuyển đổi số (CĐS), ứng dụng khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới toàn diện trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị tại phường Trúc Lâm.

Quang cảnh buổi giám sát.

Sau khi khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, các phòng chuyên môn của UBND phường và tổ dân phố, đoàn giám sát đã làm việc với UBND phường Trúc Lâm.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS, UBND phường Trúc Lâm đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Công tác tổ chức thực hiện được triển khai bài bản, có trọng tâm, trọng điểm; cơ chế phối hợp, phân công trách nhiệm rõ ràng. Việc thực hiện các thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ giữa các quy định pháp luật với yêu cầu thực tiễn CĐS tại địa phương. Việc bố trí, phân công nhiệm vụ được thực hiện cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế; công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số và nâng cao nhận thức về CĐS được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, qua đó từng bước tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Các thành viên đoàn giám sát tại buổi làm việc.

Kết quả thực hiện đạt được tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Công tác CĐS trong nội bộ cơ quan nhà nước có bước tiến rõ rệt, với 100% văn bản (trừ văn bản mật) được xử lý trên môi trường điện tử; 100% cán bộ, công chức, viên chức của UBND phường được cấp chứng thư chữ ký số và sử dụng chữ ký số trong ký duyệt văn bản điện tử. Hạ tầng số được quan tâm đầu tư đồng bộ, bảo đảm kết nối thông suốt, với độ phủ sóng 4G đạt 100%; hệ thống mạng, thiết bị CNTT, phòng họp trực tuyến được trang bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành.

Chủ tịch UBND phường Trúc Lâm Mai Cao Cường báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã hoạt động ổn định, đạt hiệu quả cao trong việc cải cách TTHC; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo hướng toàn trình, chủ động dựa trên dữ liệu; thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính giúp giảm thời gian và chi phí cho người dân. Tỷ lệ hồ sơ nộp, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 99,62%. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 18/18 điểm.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đề nghị phường Trúc Lâm làm rõ một số nội dung còn khó khăn, vướng mắc như: hạ tầng công nghệ thông tin; nhân lực phục vụ công tác CĐS; tỷ lệ số hóa hồ sơ, dữ liệu; việc ứng dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến của người dân; công tác đảm bảo an toàn thông tin...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Đảng ủy, UBND phường Trúc Lâm trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển KHCN và CĐS.

Nhấn mạnh đây là Nghị quyết quan trọng, mang tính trụ cột trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đòi hỏi sự quyết tâm, linh hoạt và sáng tạo trong triển khai thực hiện của cấp cơ sở, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.

Trong đó, cần xây dựng và hoàn thiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch chuyên đề về CĐS phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của CĐS, góp phần tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, chú trọng bố trí vị trí việc làm phù hợp cho lĩnh vực công nghệ thông tin; quan tâm nghiên cứu, cân đối, bố trí nguồn lực để thúc đẩy CĐS đến tận khu dân cư. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các nhiệm vụ CĐS; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém.

Thành viên đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trúc Lâm.

Đồng thời, phường xây dựng kế hoạch cụ thể, lộ trình rõ ràng để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CĐS; phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân trong tổ chức thực hiện. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo CĐS.

Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin. Đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với CĐS, tiến tới xử lý hoàn toàn trên môi trường số, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, hình thành chính quyền số, xã hội số trên địa bàn.

Đối với những hạn chế đã được chỉ ra qua giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị phường Trúc Lâm sớm xây dựng lộ trình và giải pháp thực hiện cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành, bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết đạt kết quả thực chất, bền vững.

Phan Nga