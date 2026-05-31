Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc mừng Đại lễ Phật đản và thăm hỏi công nhân tại Thanh Hóa

Sáng 31/5, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026).

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026).

Cùng tham gia đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đến thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của các Chư tôn, Đức giáo Phật, cùng tăng ni, bà con phật tử tỉnh Thanh Hóa trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như sự phát triển chung của tỉnh.

Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Đại lễ Phật đản, đồng chí mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần hộ quốc, an dân, đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, dẫn dắt tăng ni, bà con phật tử sống tốt đời đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, mở ra giai đoạn phát triển mới của Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Thượng toạ Thích Tâm Định, Trưởng Ban Trị sự trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của các cơ quan Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hóa đối với các tăng ni, phật tử trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, hướng dẫn tăng ni, bà con phật tử chấp hành đầy đủ chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Đoàn thăm và tặng quà đoàn viên công đoàn Trịnh Văn Thao, công nhân Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa.

Ngay sau buổi thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và trao quà cho 2 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thăm hỏi, trao tặng quà cho đoàn viên công đoàn Nguyễn Xuân Anh, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa đang điều trị bệnh hiểm nghèo.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng gần 1.700 suất quà cho đoàn viên công đoàn tỉnh Thanh Hóa. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nằm trong chương trình “Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam”, nhằm kịp thời động viên, giúp đỡ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lan Phương