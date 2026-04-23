Giám sát, hỗ trợ thực hiện Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng tại Thanh Hóa

Trong 2 ngày (22 và 23/4), Đoàn công tác của Viện Dinh dưỡng – Bộ Y tế do PGS.TS Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát, hỗ trợ kỹ thuật việc triển khai Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng tại tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia cùng Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Y tế Mường Lát cùng các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương được giám sát.

Trong chương trình công tác, Đoàn đã làm việc tại xã Nhi Sơn và xã Pù Nhi. Nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021–2025; kết quả thực hiện các chỉ tiêu dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em; cũng như công tác phối hợp liên ngành trong triển khai các hoạt động dinh dưỡng tại cơ sở.

Qua báo cáo của các đơn vị cho thấy, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai tương đối đồng bộ các hoạt động về dinh dưỡng. Công tác truyền thông được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng; hoạt động theo dõi, giám sát tình trạng dinh dưỡng trẻ em được duy trì thường xuyên; các chương trình bổ sung vi chất dinh dưỡng, phòng chống suy dinh dưỡng, cải thiện bữa ăn học đường được triển khai theo đúng hướng dẫn chuyên môn.

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác đã trao đổi, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: nguồn lực dành cho công tác dinh dưỡng còn hạn chế; sự phối hợp liên ngành ở một số nơi chưa thực sự chặt chẽ; công tác thống kê, báo cáo số liệu có thời điểm chưa kịp thời.

Đoàn cũng trực tiếp khảo sát thực tế, thăm hộ gia đình và đánh giá việc triển khai các mô hình can thiệp dinh dưỡng tại cộng đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Trương Tuyết Mai ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Sở Y tế Thanh Hóa và chính quyền địa phương trong công tác cải thiện tình trạng dinh dưỡng. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đẩy mạnh phối hợp liên ngành; lồng ghép hiệu quả các hoạt động dinh dưỡng vào các chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đoàn công tác cũng đề xuất một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như: nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá các chỉ tiêu dinh dưỡng; tăng cường truyền thông thay đổi hành vi; chú trọng cải thiện dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con nhỏ và trẻ em vùng khó khăn; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình can thiệp hiệu quả.

Thông qua hoạt động giám sát, hỗ trợ kỹ thuật lần này, tỉnh Thanh Hóa có thêm cơ sở để rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện kế hoạch triển khai Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn tiếp theo, góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực người dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tô Hà