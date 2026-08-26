Giám đốc CIA bất ngờ tới Moscow đàm phán giữa lúc xung đột Ukraine bế tắc

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe ngày 25/8 đã thực hiện chuyến thăm bất ngờ và không được thông báo trước tới thủ đô Moscow của Nga, đánh dấu chuyến công tác đầu tiên của ông tới quốc gia này trên cương vị người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ.

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Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe bất ngờ thăm Nga. Ảnh: APT.

Phía CIA hiện chưa đưa ra bình luận chính thức. Tuy nhiên, trước khi chuyến thăm diễn ra, Mỹ đã đề nghị Ukraine tạm dừng tất cả các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào thủ đô Moscow cùng các thành phố thuộc khu vực phía Bắc nước Nga trong khoảng thời gian từ thứ Hai đến thứ Tư tuần này. Phía Kiev cũng được thông báo rằng một quan chức cấp cao của Mỹ sẽ có chuyến công tác tới Nga trong thời gian nói trên.

Dữ liệu của trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy một máy bay vận tải quân sự C-17 của Mỹ bay từ Mỹ tới Latvia trước khi bay tới sân bay quốc tế Vnukovo ở Moscow vào sáng 25/8. Chiếc máy bay được cho là chở ông Ratcliffe sau đó đã rời Moscow. Bộ Quốc phòng Latvia xác nhận hành trình bay qua không phận nước này đã được cấp phép và phối hợp đúng quy định.

CIA, Bộ Quốc phòng và Không quân Mỹ chưa bình luận về chuyến đi, trong khi phía Nga cũng chưa công bố thông tin về nội dung các cuộc gặp.

Lịch trình chuyến bay C-17 đưa Giám đốc CIA Mỹ tới Nga. Ảnh: Flightradar24.

Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên được biết đến của ông John Ratcliffe kể từ khi đảm nhiệm chức Giám đốc CIA và là chuyến thăm Moscow đầu tiên được biết đến của một người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ kể từ tháng 11/2021, khi Giám đốc CIA khi đó là William Burns tới Nga và có cuộc trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine do Mỹ làm trung gian bị đình trệ, dù kênh liên lạc an ninh và trao đổi tù nhân giữa hai nước vẫn được duy trì. Bên cạnh đó, chuyến đi được cho là liên quan tới căng thẳng tại Trung Đông và các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào Iran, đối tác chiến lược của Nga.

Thanh Giang

Nguồn: CNN, The Guardian, CBS News.