Giải pickleball Phú Gia Cup mở rộng

Ngày 29/3, Tập đoàn Phú Gia Group phối hợp với Công đoàn Công ty CP Nông sản Phú Gia tổ chức khai mạc Giải pickleball Phú Gia Cup mở rộng.

Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Nông sản Phú Gia Phùng Sỹ Nghĩa phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Nông sản Phú Gia Phùng Sỹ Nghĩa nhấn mạnh: Pickleball không chỉ là môn thể thao nâng cao sức khỏe mà còn là nhịp cầu kết nối, tạo sân chơi giao lưu giữa các đơn vị, cán bộ công nhân, lao động.

Ông ghi nhận tinh thần đoàn kết, ý chí rèn luyện thể chất của các vận động viên, đồng thời cam kết tổ chức thêm nhiều hoạt động bổ ích để gắn kết người lao động và tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Ban Tổ chức trao hoa và quà cho các đơn vị tài trợ.

Giải đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút gần 160 vận động viên đến từ các đơn vị trong hệ thống Phú Gia Group và các doanh nghiệp bạn.

Các vận động viên thi đấu pickleball.

Các vận động viên tham gia thi đấu với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, mang đến những trận cầu hấp dẫn, kịch tính, đồng thời thúc đẩy tình hữu nghị, gắn kết giữa các đơn vị trong và ngoài hệ thống Phú Gia Group.

Giải pickleball Phú Gia Cup mở rộng là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe và xây dựng môi trường làm việc năng động, đoàn kết trong doanh nghiệp.

Thanh Huê