Giải pháp hỗ trợ người cao tuổi: NaviCare phát triển thiết bị cảnh báo té ngã, SOS và định vị

Trong nhiều gia đình Việt Nam, cha mẹ vẫn muốn sống độc lập, tự chăm sóc bản thân và duy trì sinh hoạt quen thuộc mỗi ngày. Tuy nhiên, khi tuổi cao hơn, những rủi ro như té ngã, chóng mặt, quên điện thoại, đi lạc hoặc gặp sự cố khi ở nhà một mình cũng trở thành nỗi lo thường trực của con cái.

Từ nhu cầu đó, NaviCare phát triển nhóm thiết bị hỗ trợ an toàn cá nhân cho người cao tuổi, tập trung vào ba tình huống quan trọng: phát hiện nguy cơ té ngã, gọi trợ giúp khẩn cấp và gửi vị trí cho người thân khi cần.

Khi người cao tuổi gặp sự cố, điều quan trọng là có người biết sớm

Té ngã là một trong những sự cố phổ biến ở người cao tuổi, đặc biệt trong các không gian quen thuộc như phòng ngủ, phòng tắm, cầu thang, sân nhà hoặc khi đi bộ ngoài đường. Điều đáng lo không chỉ nằm ở cú ngã, mà ở việc người cao tuổi có thể không kịp gọi điện, không với tới điện thoại hoặc không đủ tỉnh táo để thông báo cho người thân.

Trong thực tế, nhiều gia đình có cha mẹ sống cùng con cháu nhưng ban ngày vẫn thường ở nhà một mình. Con đi làm, cháu đi học, người thân không thể theo dõi liên tục. Với những gia đình có cha mẹ ở quê, ở tỉnh khác hoặc thường xuyên ra ngoài đi chợ, tập thể dục, thăm người quen, nỗi lo còn lớn hơn: nếu có sự cố, ai sẽ biết và biết bằng cách nào?

Đây chính là khoảng trống mà các thiết bị cảnh báo an toàn cá nhân đang hướng tới. Không thay thế con cái hay người chăm sóc, thiết bị đóng vai trò như một lớp hỗ trợ bổ sung, giúp người cao tuổi có thêm phương tiện để gọi trợ giúp khi cần.

Thiết bị cảnh báo té ngã: không chỉ là một chiếc đồng hồ

Nắm bắt được nỗi trăn trở này, đội ngũ NaviCare đã nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm Navi Bình An - thiết bị đeo tay tích hợp cảm biến phát hiện té ngã tự động, định vị GPS thời gian thực và nút bấm SOS gọi khẩn cấp. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, thiết bị sẽ gửi cảnh báo tức thì đến điện thoại của người thân, kèm theo vị trí chính xác của người cao tuổi, giúp rút ngắn tối đa thời gian ứng cứu.

Navi Bình An có đa dạng kiểu dáng: bao gồm dạng đồng hồ đeo tay và dạng thiết bị đeo cổ, đeo dây hoặc gắn bên người. Các thiết bị này được thiết kế để người cao tuổi có thể mang theo trong sinh hoạt hằng ngày, cả khi ở nhà và khi ra ngoài.

Điểm cốt lõi của thiết bị cảnh báo té ngã là khả năng ghi nhận các chuyển động bất thường, ví dụ thay đổi gia tốc đột ngột, va chạm mạnh hoặc trạng thái ít vận động sau một tình huống nghi ngờ. Trên một số dòng sản phẩm, thuật toán được sử dụng để phân biệt tốt hơn giữa té ngã và các hoạt động sinh hoạt thông thường, nhằm hạn chế cảnh báo nhầm.

Khi thiết bị nhận diện tình huống nghi ngờ té ngã, cảnh báo có thể được gửi tới người thân thông qua cuộc gọi, tin nhắn hoặc ứng dụng, tùy theo từng model và cấu hình sử dụng. Người thân nhờ đó có thể kiểm tra tình trạng của cha mẹ sớm hơn, thay vì chỉ phát hiện khi gọi mãi không thấy nghe máy.

Tuy nhiên, NaviCare cũng nhấn mạnh rằng thiết bị cảnh báo té ngã là giải pháp hỗ trợ an toàn, không phải thiết bị y tế và không thể đảm bảo phát hiện chính xác tuyệt đối trong mọi tình huống. Gia đình vẫn cần kết hợp với việc cải thiện môi trường sống, kiểm tra sức khỏe định kỳ và duy trì liên lạc thường xuyên với người cao tuổi.

Nút SOS vật lý: thao tác đơn giản trong tình huống khẩn cấp

Bên cạnh tính năng cảnh báo té ngã, thiết bị SOS cho người già là nhu cầu được nhiều gia đình quan tâm. Lý do là trong tình huống khẩn cấp, việc mở điện thoại, tìm danh bạ và bấm gọi có thể trở nên khó khăn đối với người cao tuổi.

Các thiết bị Navi Bình An được thiết kế với nút SOS vật lý dễ nhận biết. Khi cần trợ giúp, người dùng có thể bấm nút SOS để thiết bị gọi tới các số điện thoại người thân đã cài đặt trước. Một số dòng thiết bị hỗ trợ gọi theo danh sách nhiều số, giúp tăng khả năng có người bắt máy trong trường hợp khẩn cấp.

Điểm khác biệt của thiết bị chuyên dụng so với điện thoại thông thường là thiết bị được đeo trên người, có thể mang theo khi đi lại trong nhà hoặc ra ngoài. Với người cao tuổi hay quên điện thoại, để điện thoại ở phòng khác hoặc không quen thao tác màn hình cảm ứng, nút SOS vật lý giúp giảm đáng kể số bước cần thực hiện khi gặp sự cố.

Ngoài gọi khẩn cấp, một số thiết bị còn hỗ trợ nghe gọi hai chiều như một điện thoại độc lập, sử dụng SIM riêng. Người thân có thể gọi trực tiếp vào thiết bị để hỏi thăm, kiểm tra tình trạng hoặc hướng dẫn người cao tuổi xử lý trong các tình huống cần thiết.

Định vị giúp gia đình biết người thân đang ở đâu

Một nhu cầu quan trọng khác là định vị. Với người cao tuổi còn thường xuyên ra ngoài, đi chợ, đi bộ, tập thể dục hoặc thăm người quen, việc biết vị trí khi cần hỗ trợ có ý nghĩa rất lớn.

Các thiết bị Navi Bình An hỗ trợ nhiều phương thức định vị như GPS, Wi-Fi và LBS tùy điều kiện môi trường. Khi ở ngoài trời, GPS giúp xác định vị trí thuận lợi hơn. Khi ở khu vực đô thị, trong nhà hoặc nơi tín hiệu GPS yếu, các phương thức định vị bổ sung có thể hỗ trợ xác định khu vực tương đối, giúp người thân có thêm thông tin để tìm kiếm.

Tính năng định vị không nhằm kiểm soát cuộc sống của người cao tuổi, mà nhằm hỗ trợ an toàn khi có tình huống bất thường. Với các gia đình có cha mẹ hay đi ra ngoài một mình, có dấu hiệu suy giảm trí nhớ hoặc từng đi nhầm đường, định vị có thể giúp người thân phản ứng nhanh hơn.

Một số dòng thiết bị còn có thể thiết lập vùng an toàn. Khi người dùng đi ra khỏi khu vực đã cài đặt, hệ thống có thể gửi cảnh báo cho người thân. Đây là tính năng phù hợp với gia đình có người cao tuổi cần được quan tâm nhiều hơn khi ra ngoài.

NaviCare hướng tới hệ sinh thái an toàn cho người cao tuổi

Không chỉ dừng ở một sản phẩm riêng lẻ, NaviCare định hướng xây dựng hệ sinh thái giải pháp an toàn cho người cao tuổi và gia đình. Trong đó, Navi Bình An tập trung vào thiết bị di động như đồng hồ, thiết bị đeo cổ, thiết bị SOS có định vị và cảnh báo té ngã. Navi HOME hướng tới các giải pháp an toàn trong nhà như nút gọi trợ giúp, chuông báo và cảm biến phù hợp với từng không gian sinh hoạt.

Điểm chung của các giải pháp này là giúp người cao tuổi duy trì sự độc lập trong sinh hoạt, đồng thời giúp con cái an tâm hơn khi không thể ở bên cha mẹ liên tục. Thay vì chỉ đặt câu hỏi “cha mẹ có bị ngã không”, NaviCare tập trung vào ba câu hỏi thực tế hơn: nếu có sự cố, thiết bị có phát cảnh báo không; người thân có nhận được thông tin không; và gia đình có biết vị trí để hỗ trợ kịp thời không.

Theo đại diện NaviCare, thiết bị công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được chọn đúng nhu cầu và sử dụng đúng cách. Người cao tuổi còn minh mẫn, thường xuyên ra ngoài có thể phù hợp với thiết bị đeo có SOS và định vị. Người ít ra ngoài nhưng ở nhà một mình nhiều giờ có thể cần thêm giải pháp trong nhà. Gia đình có cha mẹ từng té ngã, đi lại yếu hoặc hay chóng mặt nên ưu tiên thiết bị có cảnh báo ngã tự động và nút gọi khẩn cấp dễ thao tác.

Giải pháp hỗ trợ, không thay thế sự quan tâm của gia đình

Sự phát triển của các thiết bị cảnh báo té ngã và thiết bị SOS cho người già phản ánh một xu hướng mới trong chăm sóc người cao tuổi: giúp cha mẹ sống độc lập hơn nhưng không bị bỏ rơi trong tình huống khẩn cấp.

Dù vậy, NaviCare cho rằng công nghệ không thay thế được sự quan tâm của gia đình. Một thiết bị tốt cần đi cùng thói quen gọi hỏi, kiểm tra định kỳ, sắp xếp lại không gian sống an toàn và hướng dẫn người cao tuổi sử dụng thành thạo.

Với thông điệp “Đừng để cha mẹ ngã một mình”, NaviCare mong muốn mang đến cho các gia đình thêm một lựa chọn để bảo vệ cha mẹ trong những khoảnh khắc quan trọng nhất: khi cha mẹ cần gọi, có người nghe; khi cha mẹ gặp sự cố, có cảnh báo; và khi cha mẹ cần được tìm thấy, gia đình biết bắt đầu từ đâu.