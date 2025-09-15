Giải ngân khoản vay đầu tiên cho sinh viên theo chương trình STEM trên địa bàn tỉnh

Sáng nay (15/9), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thanh Hóa đã giải ngân khoản vay đầu tiên cho sinh viên theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) trên địa bàn tỉnh. Đây là khoản vay ưu đãi được thực hiện theo Quyết định số 29/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ mở ra cơ hội tiếp cận tài chính cho thế hệ trẻ đam mê khoa học công nghệ.

Giải ngân vốn tín dụng chương trình tín dụng ưu đãi STEM cho gia đình ông Đinh Quang Chương, xã Yên Định.

Hộ khách hàng được vay vốn theo chương trình tín dụng ưu đãi ngành STEM là gia đình ông Đinh Quang Chương, ở thôn Ngọc Sơn, xã Yên Định, có con trai là Đinh Quang Phước Huy đang theo học ngành Kỹ thuật, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nguồn vốn vay thông qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Yên Định với tổng số tiền 360 triệu đồng để trang trải học phí, sinh hoạt phí, và chi phí học tập khác trong suốt 4 năm học. Việc giải ngân được thực hiện theo từng năm học với lãi suất cho vay chỉ 4,8%/năm.

Ông Phùng Bá Hồng, Giám đốc NHCSXH Yên Định phát biểu tại hội nghị.

NHCSXH Yên Định ký kết hợp đồng chương trình tín dụng ưu đãi ngành STEM với gia đình ông Đinh Quang Chương, xã Yên Định.

Hiện Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã chủ động chuẩn bị đủ nguồn vốn, đồng thời khẩn trương rà soát, nắm bắt nhu cầu vốn vay để triển khai giải ngân kịp thời, hiệu quả, với mục tiêu “Không để bất kỳ học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì thiếu kinh phí".

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-TTg ngày 28/8/2025, quy định về tín dụng cho học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Mức vay gồm toàn bộ tiền học phí phải đóng của người học theo xác nhận của nhà trường; Tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác tối đa là 5 triệu đồng/tháng. Chính sách được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong giáo dục, đào tạo; mở ra cơ hội cho nhiều sinh viên đam mê các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật nhưng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn sẽ có điều kiện theo đuổi ước mơ, lập nghiệp.

Khánh Phương