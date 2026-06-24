Giải đáp băn khoăn của phụ huynh xung quanh việc thu học phí ở Trường TH, THCS và THPT Hồng Đức

Trong bối cảnh Nhà nước thực hiện chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập, mức học phí năm học 2025-2026 của Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức, trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã trao đổi với PGS.TS Đậu Bá Thìn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức để giải đáp các băn khoăn, vướng mắc.

VIDEO: PGS.TS Đậu Bá Thìn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của phụ huynh, học sinh về mức thu học phí năm học 2025-2026 của Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức.

Khi chủ trương miễn học phí đối với học sinh phổ thông công lập được triển khai trên phạm vi cả nước, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức không khỏi băn khoăn: Vì sao đây là trường công lập nhưng học sinh vẫn phải đóng học phí? Mức thu được tính như thế nào? Và quyền lợi của người học có được đảm bảo hay không?

Những câu hỏi này đang nhận được sự quan tâm lớn của phụ huynh trước thềm năm học mới. Để giải đáp những băn khoăn đó, Trường Đại học Hồng Đức đã công khai toàn bộ căn cứ pháp lý, cơ chế tài chính cũng như các chính sách hỗ trợ dành cho học sinh và phụ huynh.

Vì sao trường công lập vẫn thu học phí?

PGS.TS Đậu Bá Thìn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết, điểm khác biệt cốt lõi nằm ở cơ chế tài chính. Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức là cơ sở giáo dục phổ thông công lập, nhưng hoạt động theo cơ chế tự bảo đảm 100% chi thường xuyên.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức là cơ sở giáo dục phổ thông công lập, hoạt động theo cơ chế tự bảo đảm 100% chi thường xuyên.

Điều này có nghĩa, nhà trường không được ngân sách nhà nước cấp kinh phí để trả lương cho cán bộ, giáo viên, người lao động; đồng thời cũng không được cấp kinh phí cho các hoạt động thường xuyên như phần lớn các trường công lập khác. Trong điều kiện tự chủ hoàn toàn về tài chính, nguồn thu học phí là cơ sở để nhà trường duy trì hoạt động, chi trả tiền lương, đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động chuyên môn và nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo lãnh đạo nhà trường, mức học phí được xây dựng trên cơ sở phương án tự chủ tài chính, tuân thủ đầy đủ các quy định của Chính phủ và được các cơ quan chức năng thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định. Nói cách khác, học phí không phải là khoản thu do nhà trường tự đặt ra mà được xác định theo quy trình pháp lý chặt chẽ và được HĐND tỉnh quyết nghị.

Công khai thông tin ngay từ đầu năm học

Một số phụ huynh đặt câu hỏi vì sao nghị quyết học phí được ban hành vào tháng 6/2026 trong khi năm học 2025-2026 đã kết thúc?

Theo lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức, đây là quá trình thực hiện theo đúng trình tự pháp luật quy định. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền được biết của phụ huynh, ngay từ đầu năm học, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức đã công khai mức học phí dự kiến trong kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sinh.

Mức học phí dự kiến đã được nhà trường thông báo công khai trong kế hoạch tuyển sinh vào ngày 10/4/2025.

Cụ thể, mức học phí dự kiến được thông báo tại Kế hoạch tuyển sinh số 08/KH-TH,THCS&THPT HĐ ngày 10/4/2025 và Thông báo tuyển sinh ngày 17/5/2025. Trong các văn bản này, nhà trường nêu rõ đây là mức dự kiến và sẽ điều chỉnh theo quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Việc công khai thông tin từ sớm giúp phụ huynh chủ động cân nhắc, lựa chọn môi trường học tập cho con em mình, đồng thời thể hiện nguyên tắc minh bạch trong hoạt động tuyển sinh và tài chính của nhà trường.

Học phí được HĐND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định

Ngày 19/6/2026, HĐND tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 51/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2025-2026 đối với Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức. Theo đó, mức học phí được phê duyệt gồm: bậc Tiểu học là 1.031.000 đồng/học sinh/tháng; bậc THCS là 993.000 đồng/học sinh/tháng; bậc THPT là 1.300.000 đồng/học sinh/tháng. Sau đó, ngày 22/6/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 11951/UBND-KTTC chỉ đạo nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc theo nghị quyết đã được thông qua.

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2025-2026 đối với Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức.

Đáng chú ý, việc xác định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên phải trải qua nhiều bước thẩm định theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thanh Hóa. Quá trình này bao gồm việc xây dựng phương án tự chủ tài chính, lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, trình UBND tỉnh xem xét trước khi trình HĐND tỉnh quyết định.

Học sinh vẫn được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Một trong những thông tin được nhiều phụ huynh quan tâm nhất là mức học phí thực tế sau khi được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Tại Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Thanh Hóa, học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ học phí từ ngân sách nhà nước.

Theo đó, mức hỗ trợ tương ứng là 150.000 đồng/học sinh/tháng đối với cấp Tiểu học; 160.000 đồng/học sinh/tháng đối với cấp THCS và 200.000 đồng/học sinh/tháng đối với cấp THPT. Sau khi trừ phần hỗ trợ này, mức học phí thực tế phụ huynh phải đóng cụ thể như sau: đối với bậc Tiểu học là 881.000 đồng/ tháng; bậc THCS là 833.000 đồng/ tháng; bậc THPT là 1.100.000 đồng/ tháng.

Mức học phí thực tế phụ huynh phải đóng sau khi trừ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, để đồng hành và hỗ trợ phụ huynh, học sinh, Trường Đại học Hồng Đức triển khai lộ trình đóng học phí linh hoạt. Theo đó, phụ huynh không bắt buộc phải nộp toàn bộ học phí trong một lần mà có thể lựa chọn đóng một lần hoặc chia thành nhiều đợt phù hợp với khả năng tài chính của gia đình.

Bên cạnh đó, các chính sách miễn, giảm học phí đối với các đối tượng được hưởng ưu tiên theo quy định của Nhà nước vẫn được thực hiện đầy đủ. Các quỹ khuyến học, học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng tiếp tục được duy trì nhằm hỗ trợ và động viên người học.

Minh bạch để tạo sự đồng thuận

Trong bối cảnh xã hội ngày càng quan tâm đến các chính sách giáo dục, đặc biệt là vấn đề học phí, việc công khai đầy đủ thông tin về cơ chế tự chủ, căn cứ xác định mức thu và các chính sách hỗ trợ người học có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo dựng niềm tin của phụ huynh.

Việc Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức chủ động công bố mức học phí dự kiến từ đầu năm học, thực hiện thu theo nghị quyết của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ linh hoạt đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự minh bạch trong quản trị nhà trường. Qua đó, phụ huynh có thêm cơ sở để hiểu rõ bản chất của cơ chế tự chủ tài chính đối với một cơ sở giáo dục công lập đặc thù, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của nhà trường trong việc cân bằng giữa yêu cầu bảo đảm chất lượng giáo dục với trách nhiệm đồng hành, chia sẻ cùng người học và gia đình.

Sự công khai, minh bạch và đồng thuận chính là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường giáo dục ổn định, bền vững, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho địa phương trong những năm tới.

Phương Đỗ - Hoàng Đông