Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa: Hành trình 5 năm khẳng định một thương hiệu

Từ một giải đấu lần đầu được tổ chức vào năm 2022, Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã từng bước khẳng định vị thế là sân chơi uy tín dành cho các cầu thủ lứa tuổi U8 và U10 trên địa bàn tỉnh. Bước sang mùa giải thứ 5, giải đấu không chỉ duy trì sức hút về chuyên môn mà còn trở thành điểm hẹn được các địa phương, trung tâm đào tạo bóng đá, phụ huynh và các em nhỏ mong đợi mỗi dịp hè.

Khẳng định vị thế chuyên nghiệp và sức hút qua các mùa giải

Mùa giải năm nay diễn ra từ ngày 4 đến 9/7 tại sân bóng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Hạc Thành với sự tham gia của 30 đội bóng, gồm 10 đội U8 và 20 đội U10. Trong bối cảnh nhiều địa phương có sự thay đổi về đơn vị hành chính, các đội bóng vẫn tích cực chuẩn bị lực lượng, thể hiện quyết tâm duy trì và phát triển phong trào bóng đá nhi đồng ở cơ sở.

Qua từng mùa giải, có thể thấy sức hút của giải không chỉ đến từ tính cạnh tranh trên sân cỏ mà còn từ giá trị cộng đồng mà giải đấu mang lại. Nhiều đội bóng đã gắn bó với giải từ những mùa đầu tiên. Những HLV như Đào Duy Nam (Nghi Sơn), Bùi Thế Tài (Thạch Thành), Lâm Hữu Khánh (Nông Cống)... vẫn tiếp tục đồng hành cùng các thế hệ cầu thủ mới, góp phần duy trì truyền thống và nâng cao chất lượng chuyên môn của các đội bóng địa phương.

Theo ông Đào Duy Nam, Trưởng đoàn đội bóng Nghi Sơn, điều khiến các đội bóng luôn háo hức trở lại với giải đấu không chỉ là cơ hội tranh tài mà còn bởi đây là sân chơi được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, giúp các cầu thủ nhí được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nuôi dưỡng niềm đam mê với bóng đá.

"Chúng tôi luôn xem đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm đối với bóng đá nhi đồng. Mỗi mùa giải đều là cơ hội để các em trưởng thành hơn cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu", ông Nam chia sẻ.

Dấu ấn xã hội hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ

Một điểm đáng chú ý ở mùa giải năm nay là sự tham gia ngày càng rõ nét của các đơn vị, doanh nghiệp trong công tác xã hội hóa thể thao. Nhiều đội bóng mang tên nhà tài trợ như Bách Khoa Thường Xuân, Family Tâm Long Tây Đô hay Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành.

Điều này cho thấy bóng đá cộng đồng đang nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, qua đó góp phần tạo thêm nguồn lực để các địa phương đầu tư cho công tác đào tạo trẻ.

Không chỉ chú trọng chuyên môn, Ban Tổ chức tiếp tục đầu tư cho công tác truyền thông nhằm đưa giải đấu đến gần hơn với người hâm mộ.

Bên cạnh việc truyền hình trực tiếp các trận đấu trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, mùa giải năm nay còn xây dựng landing page chuyên biệt, cập nhật lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng, các hình thức truyền thông trên nền tảng số như video highlight, reels (Facebook)... để khán giả dễ dàng theo dõi thông tin.

Đây là bước tiến trong quá trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và mở rộng sức lan tỏa của giải đấu.

Song song với đó, công tác chuyên môn tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Từ điều hành trọng tài, kiểm tra nhân sự, y tế, an ninh đến hậu cần đều được chuẩn bị đồng bộ nhằm bảo đảm các trận đấu diễn ra an toàn, công bằng và đúng điều lệ. Việc duy trì các tiêu chuẩn tổ chức qua nhiều mùa giải đã góp phần tạo dựng niềm tin đối với các đội bóng và phụ huynh.

Ươm mầm những ước mơ và lan tỏa giá trị bền vững

Giải đấu cũng tiếp tục nhận được sự đồng hành của Công ty Xi măng Long Sơn trong vai trò nhà tài trợ. Đây là mùa giải thứ tư doanh nghiệp gắn bó với giải, góp phần tạo điều kiện để Ban Tổ chức từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như công tác tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Xuân Tùng, Trưởng phòng Marketing Công ty Xi măng Long Sơn khẳng định, đầu tư cho trẻ em cũng chính là đầu tư cho tương lai; việc đồng hành cùng giải đấu không chỉ mang đến một sân chơi bổ ích trong dịp hè mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ, chung tay phát triển phong trào thể thao của tỉnh Thanh Hóa.

Điều đáng quý nhất sau 5 diễn ra là giải đấu đã góp phần hình thành một sân chơi ổn định cho bóng đá nhi đồng Thanh Hóa. Không ít cầu thủ từng tham dự những mùa giải đầu tiên nay đã trưởng thành hơn, trở thành nòng cốt của đội bóng địa phương. Nhiều em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, trong khi các địa phương cũng ngày càng quan tâm hơn đến công tác đào tạo trẻ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải Nguyễn Duy Tự nhấn mạnh, sau 5 mùa giải, Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa không chỉ là sân chơi thể thao bổ ích dành cho thiếu nhi mà còn góp phần khơi dậy phong trào bóng đá cộng đồng, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ cho bóng đá Thanh Hóa.

Ban Tổ chức mong muốn các cầu thủ nhí sẽ thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến những trận đấu hấp dẫn, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thể thao.

Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V - năm 2026, Cúp Xi măng Long Sơn vì thế không chỉ là nơi tranh tài của các đội bóng, mà còn là môi trường lan tỏa tinh thần thể thao, tăng cường sự gắn kết giữa gia đình, nhà trường và địa phương trong việc chăm lo, tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện.

Hành trình 5 năm qua đã góp phần xây dựng một thương hiệu giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, uy tín, trở thành điểm hẹn được các cầu thủ nhí, phụ huynh và người hâm mộ mong đợi mỗi dịp hè.

Ngay trong ngày thi đấu khai màn, sức hút ấy đã được thể hiện qua bầu không khí sôi động trên cả bốn sân đấu với hàng loạt trận cầu hấp dẫn.

Ở lứa tuổi U10, các đội bóng cống hiến tới 51 bàn thắng, tạo nên nhiều màn rượt đuổi tỷ số kịch tính ngay ở 8 trận đấu đầu tiên. Trong khi đó, lứa tuổi U8 chứng kiến sự khẳng định của những đội bóng giàu truyền thống như Ngọc Lặc, Nghi Sơn, Hà Trung và Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành bằng những chiến thắng thuyết phục ở lượt trận đầu tiên.

Những kết quả này không chỉ mang đến khởi đầu đầy hứng khởi cho mùa giải mà còn hứa hẹn một tuần tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, tiếp tục khẳng định sức sống và giá trị của Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa sau hành trình 5 năm xây dựng và phát triển.

Hoàng Sơn