Giá xăng dầu đồng loạt tăng, xăng E10 có giá mới 25.734 đồng/lít

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15 giờ hôm nay (29/10).

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 26.027 đồng/lít (tăng 666 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); xăng E10RON95-III không cao hơn 25.734 đồng/lít (tăng 521 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E5RON92 293 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 30.246 đồng/lít (tăng 696 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 23.596 đồng/kg (tăng 223 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định không trích lập và chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Cùng với đó, liên Bộ Công Thương-Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu./.

Theo TTXVN