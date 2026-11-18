Giá nhiên liệu giảm, Bộ Xây dựng lập đoàn kiểm tra giá cước vận tải

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định về việc thành lập đoàn công tác làm việc tại một số địa phương nhằm kiểm tra công tác quản lý giá cước khi giá nhiên liệu giảm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải đường bộ.

Bộ Xây dựng lập đoàn kiểm tra giá cước vận tải khi giá nhiên liệu có xu hướng giảm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đó, trong tháng 11 và 12/2026, đoàn sẽ làm việc tại sở xây dựng, các bến xe và một số đơn vị kinh doanh vận tải có kê khai tăng giá cước cao trên địa bàn các địa phương; đánh giá tác động của giá nhiên liệu đến hoạt động vận tải đường bộ, bao gồm cả tình hình nguồn cung nhiên liệu tại địa phương.

Đoàn công tác sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kê khai, niêm yết giá; rà soát, đối chiếu nội dung kê khai giá cước, nguyên nhân điều chỉnh giá và mức độ phù hợp giữa giá kê khai, giá niêm yết với giá bán thực tế.

Các địa phương phải thống kê danh sách các đơn vị vận tải có điều chỉnh tăng, giảm giá cước trên địa bàn; đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng giải pháp, kế hoạch quản lý giá cước trước những biến động của giá nhiên liệu.

Theo Bộ Xây dựng, qua một số kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây, giá nhiên liệu trong nước nhìn chung có xu hướng giảm. Đây là cơ sở để góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân. Do đó, công tác quản lý, điều hành giá cước vận tải cần tiếp tục được các cơ quan chức năng quan tâm, triển khai đồng bộ và quyết liệt.

Phía Bộ Xây dựng nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng không điều chỉnh giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm.

Trước diễn biến giá nhiên liệu có nhiều biến động, đặc biệt là yêu cầu điều chỉnh giá cước phù hợp với xu hướng giảm của giá xăng dầu, Cục Đường bộ Việt Nam đang tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về giá trong hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ

Thời gian gần đây, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục nhận được phản ánh của hành khách về một số trường hợp doanh nghiệp đã tăng giá vé trong thời gian giá nhiên liệu tăng nhưng chưa điều chỉnh giảm, thậm chí tiếp tục tăng giá khi giá nhiên liệu đã giảm. Các phản ánh tập trung vào một số tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, xe buýt và hoạt động vận tải qua phà.

Để kịp thời giải quyết kiến nghị, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các địa phương tập trung kiểm tra những doanh nghiệp đã tăng giá cước trong thời gian giá nhiên liệu tăng nhưng chưa điều chỉnh giảm tương ứng khi giá nhiên liệu đã giảm. Việc kiểm tra cần chú trọng các yếu tố hình thành giá, hồ sơ kê khai giá, việc niêm yết và thực hiện giá cước thực tế. Những trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với sở xây dựng các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu và giá cước vận tải; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về giá, nhất là trách nhiệm rà soát, kê khai điều chỉnh giá cước của doanh nghiệp khi các yếu tố đầu vào thay đổi.

Thông qua hoạt động kiểm tra trực tiếp và chỉ đạo sát sao các địa phương, Cục Đường bộ Việt Nam hướng tới bảo đảm giá cước vận tải được thực hiện công khai, minh bạch, phù hợp với biến động chi phí, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của hành khách và người sử dụng dịch vụ vận tải./.

Theo TTXVN