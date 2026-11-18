Chủ động nguồn lực, nâng cao hiệu quả hỗ trợ từ quỹ phòng, chống thiên tai năm 2026

Mỗi mùa mưa bão đi qua, những công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng, những tuyến đường sạt lở lại đặt ra yêu cầu cấp thiết về kinh phí sửa chữa, khắc phục. Với địa hình trải dài từ miền núi đến đồng bằng, Thanh Hóa luôn tiềm ẩn nguy cơ chịu tác động của nhiều loại hình thiên tai, kéo theo nhu cầu lớn về nguồn lực để chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh.

Xử lý tuyến kênh mương nội đồng từ Trạm bơm 2 đi Bái Kho, thuộc thôn Thạch Lễ, xã Lĩnh Toại từ nguồn hỗ trợ Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh năm 2026.

Thực tế đó đòi hỏi sự chủ động trong huy động các nguồn lực xã hội, trong đó Quỹ phòng, chống thiên tai (PCTT) tỉnh giữ vai trò là một kênh hỗ trợ thiết thực, góp phần giúp các địa phương, đơn vị khắc phục những công trình bị thiệt hại, từng bước ổn định đời sống và sản xuất. Bởi vậy, hoàn thành kế hoạch thu, nộp Quỹ PCTT năm 2026 không chỉ là yêu cầu về tiến độ mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để bảo đảm nguồn lực ứng phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Để bảo đảm tiến độ và hiệu quả thu quỹ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng góp cần được đề cao. Đây còn là sự chủ động chia sẻ trách nhiệm trước những tác động khó lường của thiên tai. Mỗi khoản đóng góp được thực hiện đầy đủ, đúng quy định sẽ góp phần tạo thêm nguồn lực chung, kịp thời hỗ trợ các địa phương xử lý những điểm xung yếu, khôi phục hạ tầng thiết yếu, ổn định đời sống và sản xuất của Nhân dân.

Thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-CP, ngày 1/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ PCTT. Để tăng cường công tác thu Quỹ PCTT tỉnh được kịp thời, hiệu quả, đảm bảo theo quy định, ngày 18/6/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1785 về việc phê duyệt kế hoạch thu, nộp Quỹ PCTT trên địa bàn tỉnh năm 2026. Theo đó, tổng số thu, nộp quỹ trên địa bàn toàn tỉnh là 115,6 tỷ đồng. Số thu, nộp về tài khoản của Quỹ PCTT cấp tỉnh là 107,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/10/2026, số thu, nộp về tài khoản của Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng, môi trường và PCTT được 18,3 tỷ đồng. Thời hạn thu, nộp đối với từng nhóm đối tượng được thực hiện theo kế hoạch và quy định hiện hành.

Đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài (gọi chung là doanh nghiệp) đóng trên địa bàn tỉnh, mức đóng góp bắt buộc hằng năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31/12 hằng năm của tổ chức báo cáo cơ quan thuế, nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức.

Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật đóng góp hàng năm được xác định theo từng nhóm đối tượng. Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở cấp tỉnh, ở cấp xã; các cơ quan Nhà nước trực thuộc Trung ương đặt trụ sở trên địa bàn tỉnh và lực lượng vũ trang đóng một phần hai của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng (quy định tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động) chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 1 lần theo 1 hợp đồng có thời gian dài nhất. Đối với các đối tượng lao động khác, ngoài những nhóm đã nêu đóng góp 10.000 đồng/người/năm.

Vai trò của nguồn Quỹ PCTT được thể hiện rõ qua việc hỗ trợ các địa phương khắc phục những công trình bị thiệt hại do thiên tai. Theo Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 12/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, kinh phí từ Quỹ PCTT tỉnh được phê duyệt hỗ trợ cho 35 đơn vị, địa phương với tổng số tiền 58 tỷ 900 triệu đồng để tu sửa, xử lý và khắc phục các công trình PCTT bị thiệt hại, hư hỏng. Các hạng mục được hỗ trợ tập trung vào xử lý sạt lở bờ kè, taluy đường giao thông, sửa chữa đập, mương tưới tiêu, đường tràn và các công trình thủy lợi.

Tại xã Quý Lương, công trình xử lý sạt lở bờ kè, taluy âm trên tuyến đường nối tỉnh lộ 523D đi thôn Ry là một trong những hạng mục được bố trí kinh phí hỗ trợ trong năm 2026. Với các tuyến đường miền núi, nguy cơ sạt lở taluy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và khả năng kết nối giữa các khu dân cư. Việc xử lý những vị trí xung yếu vì thế không chỉ nhằm khắc phục hư hỏng trước mắt, mà còn góp phần bảo đảm tuyến đường được khai thác an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Tại xã Lĩnh Toại, nguồn quỹ hỗ trợ tu sửa tuyến kênh mương nội đồng từ Trạm bơm 2 đi Bái Kho, thuộc thôn Thạch Lễ, góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Những công trình này cho thấy nguồn quỹ đang được sử dụng để giải quyết những nhu cầu thực tế, cấp thiết tại cơ sở, góp phần nâng cao khả năng chống chịu của hạ tầng trước những diễn biến khó lường của thiên tai.

Để hoàn thành kế hoạch thu, nộp Quỹ PCTT năm 2026 được công bằng, hiệu quả, công tác tuyên truyền, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện cần tiếp tục được tăng cường. Trong đó, chủ tịch UBND các xã, phường; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và người đứng đầu các doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm trong tổ chức triển khai thu, nộp quỹ; rà soát đầy đủ các đối tượng thuộc diện đóng góp, xác định chính xác mức đóng góp và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch được giao.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò của Quỹ PCTT để các tổ chức, cá nhân hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ đóng góp. Việc thu, nộp quỹ phải bảo đảm đúng đối tượng, mức đóng góp, thời hạn và quy định hiện hành; đồng thời công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn quỹ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Công trình tại xã Quý Lương trước và sau khi được khắc phục từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh.

Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng, môi trường và PCTT Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy vai trò đầu mối trong việc hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đôn đốc công tác thu, nộp quỹ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Các địa phương, đơn vị cần chủ động rà soát tiến độ, tập trung triển khai những nhiệm vụ còn chậm, phấn đấu hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu thu, nộp theo kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo kế hoạch, việc tổ chức thu, nộp quỹ đối với công dân trong độ tuổi lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước ngày 31/7/2026; đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 31/7/2026, số còn lại nộp trước ngày 30/11/2026 (bao gồm cả tiền đóng góp theo giá trị tài sản) theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ.

- Thông tin đơn vị tiếp nhận: Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng, môi trường và PCTT Thanh Hóa.

- Số tài khoản: 3761.0.1114119.91049 tại Kho bạc Nhà nước khu vực XI - Phòng Kế toán Nhà nước.

- Địa chỉ: Số 14 Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào và gây ra những thiệt hại khó lường. Hiệu quả của nguồn Quỹ PCTT không chỉ thể hiện ở kinh phí được phân bổ, mà còn ở chất lượng công trình sau sửa chữa, khả năng vận hành ổn định và lợi ích thực tế mang lại cho người dân. Bởi vậy, cùng với trách nhiệm của cơ quan quản lý và các đơn vị thi công, sự phối hợp của chính quyền cơ sở, đơn vị quản lý công trình và cộng đồng dân cư có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, phát huy hiệu quả và sử dụng công trình lâu dài. PCTT là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự chủ động từ mỗi địa phương và sự chung tay của toàn xã hội. Việc sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch và phát huy hiệu quả hỗ trợ từ nguồn Quỹ PCTT tỉnh sẽ tiếp tục góp phần củng cố hạ tầng thiết yếu, nâng cao năng lực ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, hướng tới mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Mai Dung