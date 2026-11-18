Tuổi trẻ với mô hình “Chợ 4.0 - chợ thanh toán không dùng tiền mặt”

Để mô hình chợ 4.0 (ứng dụng công nghệ số vào hoạt động mua bán) lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, tuổi trẻ Thanh Hóa đã và đang trở thành lực lượng tiên phong tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng thanh toán trên các nền tảng số.

Đoàn viên thanh niên xã Yên Trường hướng dẫn tiểu thương cài đặt ứng dụng thanh toán trên các nền tảng số.

Chợ truyền thống từ lâu đã là nét văn hóa ăn sâu vào đời sống người Việt. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên số, việc mang theo ví tiền, đếm tiền lẻ hay nỗi lo rơi rớt, tiền giả đã dần trở nên bất tiện. Để hạn chế những vấn đề đó, với tinh thần “Thanh niên xung kích, tiên phong chuyển đổi số”, Đoàn xã Yên Trường đã triển khai mô hình “Chợ 4.0 - chợ thanh toán không dùng tiền mặt”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Yên Trường, Trịnh Thị Anh cho biết: “Việc áp dụng công nghệ tại các chợ ban đầu không hề dễ dàng, nhất là với những tiểu thương lớn tuổi vốn đã quen với giao dịch tiền mặt. Song, bằng sự kiên trì và nhiệt huyết, đoàn viên thanh niên đã trực tiếp hướng dẫn tiểu thương cài đặt các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử, tạo mã QR ngay tại sạp hàng. Lực lượng đoàn viên thanh niên cũng kết hợp tuyên truyền, giải thích cho người dân về tính an toàn, bảo mật và sự tiện lợi của phương thức thanh toán điện tử”.

Chị Trịnh Thị Huyền, tiểu thương buôn bán hải sản tại chợ Kiểu, xã Yên Trường, chia sẻ: “Nhờ sự tiếp sức, hỗ trợ tận tình của các bạn trẻ đã giúp tôi quản lý doanh thu chính xác qua app, không lo thiếu tiền lẻ trả lại cho khách, đồng thời giảm thiểu rủi ro mất mát hay cầm nhầm tiền giả”.

Tại xã Thiệu Toán, để thực hiện tốt mô hình “Chợ 4.0 - chợ thanh toán không dùng tiền mặt”, Đoàn xã đã phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức thanh toán không dùng tiền mặt khi tham gia mua bán tại các chợ Đu, Hậu Hiền, Thái Hanh cho các tiểu thương và người dân. Cùng với đó, phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu về mô hình tại các cổng chợ; hướng dẫn người dân cũng như các tiểu thương về các thao tác tải app và thanh toán điện tử. Thông qua hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân; đồng thời khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong đồng hành cùng địa phương thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số, hướng tới xây dựng xã hội số và công dân số trên địa bàn.

Tuổi trẻ luôn là lực lượng đi đầu trong những phong trào mới. Với mô hình “Chợ 4.0 - chợ thanh toán không dùng tiền mặt”, tinh thần ấy càng được thể hiện rõ qua những hành động cụ thể thông qua các hoạt động trực tiếp sử dụng mô hình và tham gia tuyên truyền, hỗ trợ người dân của mỗi đoàn viên thanh niên. Và khi người trẻ chủ động tiên phong, công nghệ sẽ không còn xa lạ mà trở thành công cụ phục vụ cuộc sống. Vì vậy, mỗi đoàn viên thanh niên luôn phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và nhiệt huyết của mình, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với từng khu dân cư, từng khu chợ và từng người dân để tạo nên một phương thức mua bán văn minh, hiện đại và thuận tiện hơn”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Lê Phượng