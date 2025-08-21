Gen Z “tái sinh” quần áo cũ

Thời trang hiện đại đang phải đối mặt với một nghịch lý: càng phát triển thì càng để lại nhiều hệ lụy cho môi trường. Theo Chương trình môi trường Liên hợp quốc, ngành thời trang chiếm khoảng 10% lượng khí thải CO2 toàn cầu. Ngoài ra, ngành dệt nhuộm cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm nước lớn thứ hai toàn cầu, với khoảng 20% nước thải công nghiệp.

Đinh Thị Tuyết “tái sinh” những chiếc quần jeans cũ, áo thun bạc màu thành những món đồ hữu dụng, giàu ý nghĩa.

Giữa vòng xoáy “mua nhanh - thải nhanh” của thời trang nhanh, thì ở phường Sầm Sơn, Đinh Thị Tuyết, sinh năm 2002, đang kiên nhẫn tạo ra hướng đi ngược dòng: biến quần áo cũ thành những sản phẩm độc đáo và bền vững. Trong căn phòng nhỏ hơn 15m2, cô nàng Gen Z ngày nào cũng làm việc cần mẫn bên chiếc máy may, xung quanh là vải vóc, kéo, chỉ, những mảnh jeans bạc màu hay chiếc áo sơ mi lỗi mốt được cắt may tỉ mỉ.

Chẳng ai ngờ những chiếc túi xách, váy áo thời trang được trưng bày bắt mắt trên mạng xã hội của Tuyết lại được “tái sinh” từ đồ cũ. Chia sẻ về cơ duyên đến với công việc đặc biệt này, Tuyết cho biết: “Ban đầu em chỉ nhận đồ cũ của gia đình, bạn bè để làm lại túi xách, váy áo. Em đăng ảnh lên facebook như một cách lưu lại sản phẩm, nhưng không ngờ nhiều người quan tâm và hỏi có thể gửi đồ cho em làm không".

Chỉ sau vài tuần, Tuyết đã nhận được hàng chục đơn đặt hàng, chủ yếu là từ những người trẻ có cùng suy nghĩ về việc tái chế và sử dụng đồ thân thiện với môi trường. Những sản phẩm đầu tiên như túi đeo chéo, váy từ quần jeans, túi tote từ áo sơ mi cũ... nhanh chóng mang về nhiều lời khen và cả những đơn hàng mới.

Đối với Tuyết, việc “tái sinh” quần áo cũ không chỉ đơn thuần là may vá hay thiết kế. Mỗi sản phẩm gửi đến khách đều mang một câu chuyện riêng. Có người gửi lại chiếc áo khoác của cha đã mất, muốn biến nó thành một món đồ lưu giữ kỷ niệm. Có người lại muốn chiếc váy cưới cũ được biến tấu thành món quà dành tặng con gái.

Khi được hỏi về mục tiêu của công việc này, Tuyết nói đơn giản: “Em muốn mọi người thấy rằng quần áo cũ chưa hẳn là đồ bỏ đi. Nếu mình dành thời gian và tâm huyết, nó hoàn toàn có thể trở thành thứ hữu ích, đẹp và có giá trị". Tuy nhiên, trên hành trình này, Tuyết cũng gặp không ít khó khăn. Từ việc thiếu nguyên liệu phù hợp, máy móc đơn sơ, đến khâu truyền thông, quảng bá sản phẩm đều phải tự mày mò.

“Có lúc em nhận đồ cũ quá lỗi, rách, bạc màu, gần như không thể làm lại. Nhưng vì khách gửi gắm niềm tin nên em vẫn cố gắng tìm cách xử lý. Cũng có khi em bị lỗ công, làm 1 - 2 ngày chỉ bán được vài chục nghìn. Nhưng em vẫn muốn làm tiếp vì đam mê và lan tỏa đến cho mọi người ý thức bảo vệ môi trường", Tuyết tâm sự.

Trung bình mỗi tuần, Tuyết nhận khoảng 10 - 15 đơn hàng tái chế, chủ yếu thông qua mạng xã hội. Cô bạn Gen Z này cũng đang ấp ủ dự định mở lớp hướng dẫn tái chế đồ cũ cho học sinh, sinh viên tại địa phương.

Ngày càng có nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z lựa chọn “sống xanh”, từ ăn uống, tiêu dùng cho đến thời trang. Thay vì chạy theo hàng hiệu, nhiều bạn sẵn sàng mặc lại đồ cũ, săn đồ “second hand” hoặc chọn sản phẩm tái chế thủ công. Trên tiktok, instagram hay facebook, dễ dàng bắt gặp những video với tiêu đề “Tái chế đồ cũ thành hot trend”, “DIY từ quần jeans cũ”, “Refashion outfit”... thu hút hàng triệu lượt xem. Điều đó cho thấy nhu cầu thay đổi tư duy thời trang đang dần hình thành, nhất là trong cộng đồng trẻ. Tuy nhiên, để phong trào này thực sự lan tỏa và tạo ra chuyển biến mạnh mẽ, vẫn cần rất nhiều sự hỗ trợ từ truyền thông, giáo dục, đến chính sách thúc đẩy khởi nghiệp xanh, sáng tạo xanh. Sự chuyển mình của thời trang không đến từ những sàn diễn đèn màu rực rỡ, mà có thể bắt đầu từ một căn phòng nhỏ, vài mét vải cũ và một trái tim trẻ khao khát thay đổi như Tuyết.

Thời trang - ngành công nghiệp vốn được mệnh danh là hào nhoáng, xa xỉ, không chỉ tiêu tốn hàng tỷ USD mỗi năm mà còn là một trong những “thủ phạm” hàng đầu gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, trong bối cảnh môi trường sống đang bị đe dọa nghiêm trọng, những hành động nhỏ như tái chế quần áo cũ của Đinh Thị Tuyết đang góp phần tạo nên hiệu ứng tích cực.

Bài và ảnh: Phương Đỗ