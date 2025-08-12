Nhà thiết kế Tommy Nguyễn: Khi thời trang hóa thành “vũ khí” của nhan sắc

“Tôi chưa bao giờ xem thời trang chỉ là quần áo. Với tôi, đó là vũ khí của sắc đẹp và là ngôn ngữ không biên giới. Mỗi đường kim, mũi chỉ phải kể một câu chuyện; mỗi viên pha lê phải phản chiếu ánh sáng riêng của người mặc. Tôi không chạy theo xu hướng, tôi tạo ra xu hướng. Và chừng nào còn những người phụ nữ khao khát tỏa sáng, tôi sẽ còn ở đây để biến họ thành nữ hoàng trên sân khấu...”

Trang phục dạ hội Tommy Nguyễn trên sân khấu chung kết cuộc thi nhan sắc Việt. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhà thiết kế Tommy Nguyễn, người đã giúp những khoảnh khắc đăng quang của nhiều nhan sắc Việt trở nên lộng lẫy và mang đậm dấu ấn, chia sẻ về quan điểm làm nghề của mình.

Đẹp để chạm vào cảm xúc...

Vài năm trở lại đây, bản đồ thời trang hoa hậu Việt Nam đã chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét từ lối thiết kế nặng tính trang trí sang phong cách “haute couture” cá nhân hóa. Và giữa làn sóng thay đổi đó, Tommy Nguyễn đã kịp “định vị” với những bộ cánh ấn tượng.

Với Tommy Nguyễn, thời trang không dừng ở “đẹp để mặc” mà “đẹp để chạm vào cảm xúc và khắc ghi ký ức.” Hành trình sáng tạo mỗi thiết kế váy dạ hội là kết quả của hàng chục giờ dựng phom trên mannequin, xử lý từng lớp chất liệu từ lớp nền định hình dáng đến lớp phủ đính kết pha lê, cườm hoặc sequin.

Trong giới, Tommy Nguyễn có tiếng với kỹ thuật corsetry (bó eo và tạo cấu trúc thân trên giúp tôn tối đa đường cong), đồng thời xử lý tà váy với độ rủ và độ xòe được tính toán từng milimet để khi bước đi, người mặc tựa như “trôi” trên sân khấu. Các đường may invisible seam (đường may ẩn) kết hợp đính kết thủ công cho phép từng viên pha lê bắt sáng chính xác tại điểm chuyển động, tạo hiệu ứng thị giác bùng nổ trước ống kính và ánh đèn.

Các thiết kế trang phục dạ hội mang đậm dấu ấn Tommy Nguyễn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bằng kỹ thuật may đo “haute couture,” tư duy sáng tạo và khả năng “đọc” được từng đường cong, anh đã góp phần định hình diện mạo cho nhiều nhan sắc Việt đồng thời khẳng định vị thế của thời trang nước nhà với bạn bè quốc tế.

Vậy điều gì khiến nhà tạo mẫu này khác biệt và ghi được dấu ấn riêng? Tommy Nguyễn chia sẻ: “Tôi thường kết hợp ‘ unconventional silhouettes ’ (phom dáng phi truyền thống) với chất liệu ‘ mixed media ’ (đa chất liệu) như lụa satin Ý phối ren Chantilly Pháp, organza kết hợp pha lê Swarovski để mang đến hiệu ứng thị giác mới mẻ nhưng vẫn giữ tính ứng dụng cao cho sân khấu và đường băng.”

“Kỹ thuật dựng phom 3D ( moulage ) giúp váy ôm khít cơ thể nhưng không bó chặt, tạo sự thoải mái cho người mặc khi trình diễn. Đây là yếu tố sống còn trong các cuộc thi sắc đẹp, nơi từng bước đi và cú xoay đều có thể quyết định vị trí vương miện.”

Nếu nhiều năm trước, váy dạ hội trong các cuộc thi hoa hậu Việt thường có xu hướng đính kết kín bề mặt để tạo vẻ lộng lẫy nhưng gây cảm giác nặng nề, thì những năm gần đây, nhiều nhà thiết kế trong đó Tommy Nguyễn đã tiên phong thay đổi cuộc chơi bằng lối đính kết “điểm sáng chiến lược” - tập trung vào các khu vực bắt sáng nhất khi thí sinh di chuyển. Cách làm này vừa giúp váy nhẹ và dễ di chuyển hơn mà còn tạo hiệu ứng thị giác mạnh hơn dưới ánh đèn sân khấu, giúp thí sinh ghi dấu ấn ở phần trình diễn cuối cùng.

“Tôi đưa kỹ thuật dựng phom 3D trên mannequin và khung corset ẩn vào các bộ váy dạ hội dành riêng cho từng thí sinh. Nhờ đó mỗi thiết kế vừa khít từng centimet cơ thể, tôn trọn điểm mạnh và khéo léo giấu khuyết điểm cho thí sinh tự tin catwalk trên sân khấu chung kết,” nhà thiết kế Tommy Nguyễn cho hay.

Những thiết kế biết “kể chuyện”

Từ năm 2020 đến nay, xu hướng váy dạ hội “có câu chuyện” - mỗi chi tiết gắn với một thông điệp hoặc cảm hứng văn hóa trở thành “chuẩn mực” mới của thời trang hoa hậu Việt. Và Tommy Nguyễn là một trong số ít nhà tạo mẫu luôn yêu cầu bản thiết kế phải có ý tưởng rõ ràng, từ nguồn cảm hứng (thiên nhiên, kiến trúc, văn hóa) đến ý nghĩa ẩn sau mỗi chất liệu, gam màu và chi tiết đính kết. Điều này khiến mỗi bộ váy không chỉ là trang phục mà còn là tác phẩm kể chuyện, thể hiện tính cá nhân hóa cao.

Cũng bởi tư duy khắt khe đó, các thiết kế áo dài cách tân, váy dạ hội tối giản chi tiết nhưng phức tạp về cấu trúc... của Tommy Nguyễn đã được thí sinh của các cuộc thi như Miss Business World, Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam, Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình lựa chọn.

Anh góp phần tái định hình chuẩn mực thời trang hoa hậu Việt: tinh giản - chuẩn phom - giàu câu chuyện. Sự ảnh hưởng này không chỉ giới hạn trong phạm vi các cuộc thi nhan sắc, mà còn lan sang các sân khấu giải trí, thời trang cao cấp... - những nơi kỹ thuật couture và tính cá nhân hóa đang trở thành tiêu chuẩn mới.

Áo dài mang dấu ấn văn hóa truyền thống của Tommy Nguyễn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tommy Nguyễn cho biết từ giờ tới cuối năm sẽ trở lại đường đua thời trang hoa hậu với hoạt động trình làng bộ sưu tập áo dài mới, đồng thời thiết kế trang phục dạ hội cho các cuộc thi: Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025, Miss Business World 2025 tại California, Miss Asian 2025, Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2025, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026.

Mỗi sân khấu là một câu chuyện, mỗi thiết kế là một tuyên ngôn cá tính. Từ quốc phục đậm chất văn hóa đến váy dạ hội phá cách, Tommy Nguyễn cam kết tất cả sẽ mang dấu ấn của anh với phom dáng sắc nét, kỹ thuật đính kết dày đặc nhưng vẫn di chuyển nhẹ nhàng và giữ được vẻ đẹp thanh thoát./.

Theo TTXVN