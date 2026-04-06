Gặp mặt lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh Thanh Hóa

Sáng 6/4, Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình gặp mặt lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước CHDCND Lào.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo một số ban, sở ngành cấp tỉnh, cùng 30 lưu học sinh Lào tiêu biểu đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thị Toán phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong không khí đầm ấm, thắm tình hữu nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thị Toán gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng có mối quan hệ truyền thống đặc biệt, thủy chung, trong sáng, gắn bó lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo, Nhân dân hai nước dày công hun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Trong dòng chảy lịch sử, Thanh Hóa và các địa phương của nước bạn Lào, đặc biệt là tỉnh Hủa Phăn - nơi có chung đường biên giới dài hơn 213km, đã xây dựng nên mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, “thắm tình anh em”.

Hằng năm và trong từng giai đoạn, hai tỉnh đã duy trì ký kết các chương trình, thỏa thuận hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực; trong đó, các hoạt động giáo dục - đào tạo luôn được tăng cường, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, có ý nghĩa chiến lược, là “sợi chỉ đỏ” kết nối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai địa phương qua từng thế hệ.

Các em học sinh Lào tại buổi gặp mặt.

Phát huy truyền thống quý báu, mối quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắc của hai nước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thị Toán hy vọng những sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục giữ gìn, phát huy và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong mối quan hệ truyền thống của hai tỉnh, hai nước. Vận động Nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh; tích cực tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thắt chặt tình hữu nghị gắn bó giữa hai nước, hai tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh gửi lời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn về sự hợp tác, phối hợp, giúp đỡ quý báu chí tình, chí nghĩa trong suốt thời gian qua; mong rằng trong thời gian tới hai tỉnh sẽ ngày càng thắt chặt mối quan hệ, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển đất nước. Thế hệ trẻ Thanh Hóa - Hủa Phăn hôm nay quyết tâm củng cố, tăng cường, mang hết sức mình vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thị Toán trao quà cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lưu học sinh Lào bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của các cấp, các ngành tỉnh Thanh Hóa trong việc tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để các em được sinh sống và học tập. Đồng thời thể hiện quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện tốt hơn nữa để giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lưu học sinh Lào.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thị Toán cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trao quà tặng các lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2026 của nước CHDCND Lào.

Phan Nga