Gặp mặt các học sinh được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026

Linh Hương
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/4, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã gặp mặt, động viên các học sinh của tỉnh đạt thành tích trong Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lí và Olympic Toán Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026.

Gặp mặt các học sinh được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026

Sáng 6/4, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã gặp mặt, động viên các học sinh của tỉnh đạt thành tích trong Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lí và Olympic Toán Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026.

Gặp mặt các học sinh được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026

Các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng các em học sinh.

Trong Kỳ thi Olympic Vật lí và Olympic Toán Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 diễn ra tới đây, tỉnh Thanh Hóa có 3 học sinh được chọn tham dự, thi đấu kiến thức cùng học sinh thế giới.

Trong đó, 2 em Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh, học sinh lớp 11 chuyên Vật lí, Trường THPT chuyên Lam Sơn được chọn vào đội tuyển dự thi Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương.

Em Nguyễn Bảo Khánh, học sinh lớp 11 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lam Sơn được chọn vào đội tuyển dự thi Olympic Toán Châu Á - Thái Bình Dương.

Gặp mặt các học sinh được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026

Đồng chí Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa Đỗ Đức Quế bày tỏ vui mừng, tự hào trước những thành tích nổi bật của ngành GD&ĐT tỉnh, đặc biệt là kết quả của các em học sinh giỏi tham dự các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Đồng chí khẳng định, kết quả này thể hiện sự nỗ lực của các em học sinh, giáo viên và nhà trường; là niềm vinh dự, tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa.

Giám đốc Sở GD&ĐT tin tưởng với truyền thống hiếu học và năng lực thực sự của bản thân, các em học sinh sẽ tiếp tục nỗ lực trong học tập, ôn luyện để đạt được những thành tích cao hơn nữa trong các kỳ thi sắp tới, tự tin chinh phục những đỉnh cao kiến thức mới. Đồng thời, đề nghị Trường THPT chuyên Lam Sơn tiếp tục quan tâm, tham mưu cho lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND tỉnh các cơ chế, chính sách về khen thưởng, cơ sở vật chất, trang thiết bị... để các em học sinh có điều kiện tốt nhất, yên tâm học tập, ôn luyện.

Gặp mặt các học sinh được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026

Em Lê Duy Khánh, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lam Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt các học sinh dự buổi gặp mặt, em Lê Duy Khánh, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lam Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành GD&ĐT, nhà trường, các thầy cô giáo đã quan tâm, tiếp thêm sức mạnh để các em vượt qua khó khăn, thách thức, đạt kết quả cao trong các kỳ thi. Đây cũng là động lực để các em tiếp tục nỗ lực đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần làm rạng danh truyền thống của nhà trường, của quê hương Thanh Hóa.

Gặp mặt các học sinh được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026

Các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT đã tặng hoa và quà, động viên các em học sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới, thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng của lãnh đạo ngành đối với thế hệ học sinh tài năng của tỉnh.

Linh Hương

