Gắn kết gia đình trong thời đại số

Trong nhịp sống hiện đại, công nghệ đang hiện diện ở hầu hết mọi không gian của đời sống gia đình. Hình ảnh mỗi người cầm một chiếc điện thoại thông minh đã trở nên quen thuộc. Công nghệ giúp con người kết nối nhanh hơn, tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, nhưng cũng vô tình tạo ra những khoảng cách vô hình giữa các thành viên trong gia đình nếu thiếu sự cân bằng trong sử dụng.

Những workshop nghệ thuật, trải nghiệm ngoài trời giúp cha mẹ và con cái cùng trò chuyện, sẻ chia và gắn kết nhiều hơn trong thời đại số.

Không khó để bắt gặp hình ảnh trong nhiều gia đình hiện nay, đó là các thành viên ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người lại chìm trong thế giới riêng phía sau màn hình điện thoại. Cha mẹ bận xử lý công việc, lướt mạng xã hội, trong khi con trẻ say mê với video ngắn, trò chơi trực tuyến hay những cuộc trò chuyện cùng bạn bè trên các nền tảng mạng xã hội. Những cuộc trò chuyện trực tiếp trong gia đình dần thưa vắng, thời gian dành cho nhau ít đi và sự sẻ chia giữa các thành viên cũng trở nên hạn chế hơn. “Công việc của vợ chồng tôi khá bận rộn nên đôi khi chưa có nhiều thời gian để trò chuyện cùng các con. Ngoài giờ học, các con thường chỉ thích sử dụng điện thoại để giải trí, nói chuyện với bạn bè nên có những lúc tôi cảm thấy mình chưa thực sự hiểu con. Tôi khá lo lắng nhưng cũng chưa biết làm thế nào để cân bằng”, chị Nguyễn Thanh Tâm, phường Hạc Thành chia sẻ.

Không chỉ là câu chuyện riêng của gia đình chị Tâm, đây cũng đang là nỗi trăn trở chung của nhiều gia đình trong thời đại công nghệ số. Khi thiết bị điện tử ngày càng trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống, việc giữ gìn sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình cũng đặt ra nhiều thách thức hơn. Trước thực tế đó, nhiều gia đình đang chủ động tìm cách thay đổi để tạo thêm thời gian kết nối. Một trong những giải pháp được nhiều phụ huynh lựa chọn là cho con tham gia các hoạt động ngoài trời, các lớp học kỹ năng mềm hay những chương trình trải nghiệm thực tế...

Ngay sau khi con được nghỉ hè, chị Nguyễn Thị Trâm, phường Hạc Thành đã dành trọn một buổi chiều để cùng con tham gia workshop nghệ thuật “Cọ nhí - Tự tin tỏa sáng” diễn ra tại Simba Garden. Với chị, đây không đơn thuần là một hoạt động trải nghiệm cho trẻ nhỏ mà còn là dịp hiếm hoi để hai mẹ con có khoảng thời gian thực sự đồng hành cùng nhau sau những ngày bận rộn. Hai mẹ con cùng lựa chọn màu sắc, hoàn thiện bức tranh và trò chuyện với nhau nhiều hơn trong suốt quá trình hoạt động. Điều khiến chị Trâm bất ngờ không chỉ là sự hào hứng của con mà còn là khả năng sáng tạo, thuyết trình trước đây chị chưa từng nhận ra. “Bình thường công việc khá bận nên tôi ít có thời gian ngồi lâu để cùng con làm một việc gì đó trọn vẹn. Khi tham gia workshop, tôi thấy con hào hứng hơn hẳn, còn mình cũng có cơ hội hiểu suy nghĩ, cảm xúc và phát hiện được con có những năng khiếu riêng”, chị Trâm chia sẻ.

Tuy nhiên, nhìn ở một khía cạnh khác, công nghệ không hoàn toàn là nguyên nhân khiến các mối quan hệ gia đình trở nên xa cách. Trong nhiều trường hợp, công nghệ lại đóng vai trò như chiếc cầu nối giúp các thành viên duy trì sự gắn bó khi ở xa nhau. Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, mô hình gia đình Việt Nam cũng có nhiều thay đổi. Theo số liệu từ

Vietnam News năm 2025, xu hướng gia đình hạt nhân ngày càng phổ biến khi nhiều cặp vợ chồng trẻ lựa chọn sống riêng thay vì ở cùng bố mẹ, ông bà như trước đây.

Bên cạnh đó, nhiều người trẻ đi học tập, làm việc xa quê, thậm chí sinh sống ở nước ngoài khiến khoảng cách địa lý giữa các thành viên ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, công nghệ trở thành công cụ quan trọng giúp duy trì sự kết nối gia đình. Những cuộc gọi video, tin nhắn hay các cuộc trò chuyện trực tuyến giúp ông bà có thể nhìn thấy cháu mỗi ngày, cha mẹ có thể hỏi han con cái dù ở xa hàng trăm cây số. Không ít gia đình duy trì thói quen gọi video vào mỗi tối để cùng trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện thường ngày như một cách giữ gìn tình cảm.

Điều quan trọng không nằm ở việc công nghệ tốt hay xấu mà là cách mỗi gia đình sử dụng công nghệ như thế nào. Nếu lạm dụng, công nghệ dễ khiến con người trở nên phụ thuộc, giảm tương tác trực tiếp và ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Nhưng nếu biết sử dụng đúng cách, công nghệ vẫn có thể trở thành phương tiện hỗ trợ tích cực cho sự kết nối gia đình. Để xây dựng sự gắn kết trong thời đại số, điều cần thiết là mỗi gia đình phải tạo ra sự cân bằng giữa thế giới trực tuyến và đời sống thực tế. Cha mẹ không chỉ kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị điện tử của con mà cũng cần làm gương trong cách sử dụng công nghệ. Những bữa cơm không điện thoại, những chuyến dã ngoại cuối tuần, các hoạt động trải nghiệm cùng nhau hay đơn giản là những cuộc trò chuyện mỗi ngày đều là cách giúp các thành viên thêm gần gũi.

Trong xã hội hiện đại, công nghệ sẽ tiếp tục phát triển và trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Nhưng dù công nghệ có thay đổi ra sao, giá trị của sự quan tâm, sẻ chia và những kết nối chân thành trong gia đình vẫn luôn là điều quan trọng nhất. Bởi sau tất cả, gia đình không chỉ là nơi để trở về mà còn là nơi nuôi dưỡng cảm xúc, tình yêu thương và sự đồng hành giữa con người với con người.

Bài và ảnh: Phương Đỗ