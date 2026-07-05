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Gần 800 VĐV dự Giải vô địch trẻ Judo quốc gia năm 2026 tại Thanh Hóa

Duy Tính
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/7, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Judo Việt Nam khai mạc Giải vô địch trẻ Judo Quốc gia năm 2026.

Gần 800 VĐV dự Giải vô địch trẻ Judo quốc gia năm 2026 tại Thanh Hóa

Sáng 5/7, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Judo Việt Nam khai mạc Giải vô địch trẻ Judo Quốc gia năm 2026.

Gần 800 VĐV dự Giải vô địch trẻ Judo quốc gia năm 2026 tại Thanh Hóa

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Tham gia giải có gần 800 vận động viên (VĐV) thuộc 19 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Đây là giải đấu thu hút số lượng VĐV tham gia đông nhất từ trước tới nay; khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn Judo tại các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Gần 800 VĐV dự Giải vô địch trẻ Judo quốc gia năm 2026 tại Thanh Hóa

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu khai mạc giải.

Các VĐV tranh tài ở nhiều hạng cân đối kháng cá nhân nam, nữ lứa tuổi từ 10 đến 15, các hạng cân đối kháng nam, nữ của giải trẻ, giải đồng đội và các bộ huy chương của nội dung Kata (biểu diễn).

Đoàn chủ nhà Thanh Hóa với 50 thành viên đã có sự bị chuẩn bị tốt về lực lượng, trong đó các VĐV tham gia đều là những gương mặt tiêu biểu, xuất sắc nhất thuộc các tuyến năng khiếu và trẻ đã được tuyển chọn, đào tạo những năm gần đây.

Gần 800 VĐV dự Giải vô địch trẻ Judo quốc gia năm 2026 tại Thanh Hóa

Đại diện Liên đoàn Judo Việt Nam tặng cờ cho đơn vị đăng cai.

Giải vô địch trẻ Judo Quốc gia năm 2026 là đợt sát hạch quan trọng để các tỉnh, thành, ngành trên cả nước đánh giá chất lượng công tác đào tạo trẻ; đồng thời là dịp để các tuyến VĐV trẻ, năng khiếu được giao lưu, thi đấu, không ngừng nâng cao chuyên môn, kinh nghiệm.

Qua giải đấu, các vận động viên xuất sắc sẽ được bổ sung vào đội tuyển trẻ và đội tuyển Judo quốc gia tham gia các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

Gần 800 VĐV dự Giải vô địch trẻ Judo quốc gia năm 2026 tại Thanh Hóa

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu đối kháng của các nhóm tuổi đã diễn ra.

Theo kế hoạch, Giải vô địch trẻ Judo Quốc gia năm 2026 sẽ kết thúc vào ngày 12/7 với lễ tổng kết, trao thưởng.

Duy Tính

Từ khóa:

#UBND tỉnh Thanh Hóa #Judo #Quốc gia #TDTT #Vô địch #Vận động viên #Việt nam #Khai mạc #Xuất sắc #Huy chương

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