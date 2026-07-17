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Gần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới

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Ngày 16/7, tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), đại diện 29 quốc gia đã ký thỏa thuận về việc thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAICO), mở ra cơ chế hợp tác quốc tế mới trong lĩnh vực quản trị và phát triển Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Gần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới

Ngày 16/7, tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), đại diện 29 quốc gia đã ký thỏa thuận về việc thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAICO), mở ra cơ chế hợp tác quốc tế mới trong lĩnh vực quản trị và phát triển Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Gần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới

Gần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới WAICO tại Thượng Hải (Trung Quốc), ngày 16/7. (Ảnh: Xinhua)

Các nước, trong đó có Trung Quốc, Kazakhstan, Lào, Pakistan, Nga và Indonesia, tham gia ký kết và trở thành những thành viên sáng lập đầu tiên của Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới.

Lễ ký cũng có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cùng đại diện nhiều tổ chức quốc tế.

Theo thỏa thuận, Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới là một tổ chức quốc tế liên chính phủ độc lập, đặt trụ sở tại Thượng Hải. Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới sẽ hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, hợp tác cùng có lợi và đặt con người làm trọng tâm trong quá trình phát triển Trí tuệ Nhân tạo.

Tổ chức này được thành lập nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, hỗ trợ xây dựng các tiêu chuẩn và cơ chế quản trị Trí tuệ Nhân tạo toàn cầu, hướng tới phát triển công nghệ theo hướng an toàn, công bằng và mang lại lợi ích cho cộng đồng quốc tế./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

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