Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Gần 200 người tham gia hội nghị tuyên truyền, tư vấn chính sách bảo hiểm y tế

Tô Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 30/6, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) cho gần 200 cán bộ y tế, người bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị tại bệnh viện.

Gần 200 người tham gia hội nghị tuyên truyền, tư vấn chính sách bảo hiểm y tế

Chiều 30/6, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) cho gần 200 cán bộ y tế, người bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị tại bệnh viện.

Gần 200 người tham gia hội nghị tuyên truyền, tư vấn chính sách bảo hiểm y tế

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa Vũ Nguyên Hiệp khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH tỉnh Thanh Hóa khẳng định sau hơn 30 năm thực hiện, chính sách BHYT đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Tại Thanh Hóa, tỷ lệ bao phủ BHYT không ngừng được mở rộng, quyền lợi của người tham gia ngày càng được bảo đảm tốt hơn. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2026 nhiều quy định mới của Luật BHYT chính thức có hiệu lực theo hướng mở rộng quyền lợi, tạo thuận lợi cho người tham gia và đẩy mạnh chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh BHYT.

Gần 200 người tham gia hội nghị tuyên truyền, tư vấn chính sách bảo hiểm y tế

Đại diện BHXH tỉnh giới thiệu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2024; các quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Đại diện BHXH tỉnh cũng đã giới thiệu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2024; các quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026; đại diện Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực chia sẻ về việc triển khai chính sách khám, chữa bệnh BHYT tại đơn vị, hướng dẫn người bệnh sử dụng thẻ BHYT đúng quy định để bảo đảm đầy đủ quyền lợi.

Gần 200 người tham gia hội nghị tuyên truyền, tư vấn chính sách bảo hiểm y tế

Người bệnh đặt câu hỏi liên quan đến quyền lợi khi khám, chữa bệnh BHYT.

Phần đối thoại trực tiếp giữa đại diện BHXH tỉnh, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và người tham dự về các nội dung như: quyền lợi khi khám, chữa bệnh BHYT; quy định thông tuyến khám, chữa bệnh; mức hưởng BHYT; quyền lợi của người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục; chính sách đối với người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm; thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình và việc ứng dụng chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh... đã được các chuyên gia giải đáp cụ thể, giúp người dân hiểu rõ hơn về những điểm mới của chính sách và yên tâm khi tham gia BHYT.

Tô Hà

Từ khóa:

#Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực #tham gia BHYT #Hội nghị tuyên truyền #Người bệnh #người tham gia #Khám chữa bệnh #Tư vấn #Bhxh #Thanh hóa #Hiệu lực

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bài học không có trong sách giáo khoa

Bài học không có trong sách giáo khoa

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Pháp luật hiện diện trong những điều khoản, nghị định và bài giảng trên lớp. Nhưng với hàng nghìn học sinh Thanh Hóa, pháp luật đang được tiếp cận bằng một cách khác: qua những phiên tòa giả định dựng ngay giữa sân trường. Không chỉ tái hiện quá...
“Chìa khóa” kiềm chế tai nạn giao thông

“Chìa khóa” kiềm chế tai nạn giao thông

An ninh trật tự
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí từ 5% đến 10% theo kế hoạch năm 2026, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) và công an các phường, xã trên địa bàn tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh