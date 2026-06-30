Gần 200 người tham gia hội nghị tuyên truyền, tư vấn chính sách bảo hiểm y tế

Chiều 30/6, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) cho gần 200 cán bộ y tế, người bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị tại bệnh viện.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa Vũ Nguyên Hiệp khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH tỉnh Thanh Hóa khẳng định sau hơn 30 năm thực hiện, chính sách BHYT đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Tại Thanh Hóa, tỷ lệ bao phủ BHYT không ngừng được mở rộng, quyền lợi của người tham gia ngày càng được bảo đảm tốt hơn. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2026 nhiều quy định mới của Luật BHYT chính thức có hiệu lực theo hướng mở rộng quyền lợi, tạo thuận lợi cho người tham gia và đẩy mạnh chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh BHYT.

Đại diện BHXH tỉnh giới thiệu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2024; các quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Đại diện BHXH tỉnh cũng đã giới thiệu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2024; các quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026; đại diện Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực chia sẻ về việc triển khai chính sách khám, chữa bệnh BHYT tại đơn vị, hướng dẫn người bệnh sử dụng thẻ BHYT đúng quy định để bảo đảm đầy đủ quyền lợi.

Người bệnh đặt câu hỏi liên quan đến quyền lợi khi khám, chữa bệnh BHYT.

Phần đối thoại trực tiếp giữa đại diện BHXH tỉnh, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và người tham dự về các nội dung như: quyền lợi khi khám, chữa bệnh BHYT; quy định thông tuyến khám, chữa bệnh; mức hưởng BHYT; quyền lợi của người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục; chính sách đối với người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm; thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình và việc ứng dụng chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh... đã được các chuyên gia giải đáp cụ thể, giúp người dân hiểu rõ hơn về những điểm mới của chính sách và yên tâm khi tham gia BHYT.

Tô Hà