FIFA phạt nặng LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ gian lận; Kane phá kỷ lục

Bayern thắng đậm giữ ngôi đầu Bundesliga; Ronaldo tỏa sáng, Al Nassr chiếm ngôi đầu Saudi Pro League; U17 Hà Nội vô địch giải U17 Quốc gia 2025... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (27/9).

Kane phá kỷ lục Ronaldo và Haaland, Bayern thắng đậm giữ ngôi đầu Bundesliga

Harry Kane tiếp tục thăng hoa khi lập cú đúp, giúp Bayern Munich vùi dập Werder Bremen 4-0 ở vòng 5 Bundesliga rạng sáng 27/9. Với hai pha lập công, chân sút người Anh cán mốc 100 bàn tại Bundesliga chỉ sau 104 trận, phá kỷ lục ghi 100 bàn nhanh nhất trong top 5 giải VĐQG châu Âu của Haaland và Ronaldo (105 trận).

Kane phá kỷ lục của Haaland, Ronaldo.

Chân sút sinh năm 1993 ghi bàn hoặc kiến tạo trong mọi trận đấu của Bayern từ đầu mùa. Trong 4 lần ra sân gần nhất, anh có đến 9 pha lập công. Tổng cộng, cựu sao Tottenham góp công vào 18 bàn thắng cho CLB chủ quản (17 bàn thắng, 1 kiến tạo). Chiến thắng giúp Bayern giữ vững ngôi đầu với 15 điểm, bỏ xa Dortmund 5 điểm.

Ronaldo tỏa sáng, Al Nassr chiếm ngôi đầu Saudi Pro League

Al Nassr khẳng định sức mạnh vượt trội khi đánh bại đương kim vô địch Al Ittihad 2-0 ngay trên sân khách, qua đó độc chiếm ngôi đầu Saudi Pro League 2025/26.

Ronaldo đánh đầu ghi bàn. Ảnh: ANFC

Đội bóng thủ đô Riyadh nhập cuộc đầy tự tin, bất chấp sức ép từ màn chào sân hoành tráng của đối thủ. Sadio Mane mở tỷ số ở phút thứ 9 sau pha treo bóng chuẩn xác của Kingsley Coman, trước khi Cristiano Ronaldo nhân đôi cách biệt ở phút 35 với cú đánh đầu dũng mãnh từ đường chuyền của Mane, vượt qua sự truy cản của N’Golo Kante.

Trận đấu chứng kiến một Ronaldo đầy khát khao, tiếp tục chứng minh vai trò đầu tàu của Al Nassr. Chiến thắng giúp thầy trò HLV nâng chuỗi bất bại và củng cố tham vọng thống trị giải đấu.

FIFA phạt nặng LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ gian lận trong trận gặp Việt Nam

FIFA vừa ra án phạt nghiêm khắc với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch do gian lận hồ sơ thi đấu trong trận gặp Việt Nam ngày 10/6/2025 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Malaysia có tới 7 cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu trong trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 tại Vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027. (Ảnh: VNExpress).

Theo đó, FAM bị phạt 350.000 CHF, mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF và cấm tham gia bóng đá trong 12 tháng. Hồ sơ sẽ tiếp tục được Tòa án Bóng đá FIFA và AFC xem xét xử lý.

Trận đấu này, Malaysia sử dụng tới 9 cầu thủ nhập tịch và thắng Việt Nam 4-0, kết quả được coi là bước ngoặt bởi trước đó “Hổ Mã Lai” không thể đánh bại Việt Nam suốt 10 năm. Các bên liên quan có quyền kháng cáo trong vòng 10 ngày.

U17 Hà Nội vô địch giải U17 Quốc gia 2025

Chiều 26/9, U17 Hà Nội đánh bại U17 Nam Định 3-2 để lần thứ hai đăng quang Giải U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025.

U17 Hà Nội lần thứ hai đăng quang Giải U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025.

Nam Định mở tỷ số ở phút 18 nhưng Mạnh Quân gỡ hòa từ chấm 11m và Gia Huy tận dụng sai lầm hàng thủ đưa Hà Nội dẫn 2-1 trước giờ nghỉ. Đầu hiệp hai, Nam Định nhanh chóng san bằng 2-2, song Mạnh Quân tiếp tục tỏa sáng với pha đá bồi ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 57. Trong thời gian còn lại, đội bóng thủ đô phòng ngự kín kẽ, giữ vững lợi thế.

Chức vô địch khẳng định vị thế lò đào tạo trẻ Hà Nội và hứa hẹn một thế hệ cầu thủ giàu triển vọng cho bóng đá thủ đô.

Tin vắn nổi bật: HLV Mourinho trở lại Benfica với mức lương 3,1 triệu bảng mùa đầu và 4,1 triệu bảng mùa sau, thấp nhất từ năm 2004. Ông chấp nhận đãi ngộ khi CLB gặp khó khăn tài chính, sau giai đoạn nhận lương cao ở nhiều đội lớn. Tài năng trẻ Rio Ngumoha (17 tuổi) được Liverpool tăng lương từ 14.400 lên 52.000 bảng/năm sau khi lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho CLB tại Premier League, cho thấy niềm tin lớn từ đội bóng. Cole Palmer tái phát chấn thương háng, phải nghỉ 2–3 tuần, lỡ 3 trận của Chelsea. Ngoài ra, hàng thủ The Blues khủng hoảng khi Tosin, Fofana, Colwill đều chấn thương, nhưng HLV Maresca vẫn loại Disasi khỏi kế hoạch.

HS