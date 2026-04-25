Festival Mai An Tiêm 2026 - Bản lĩnh khát vọng Việt Nam diễn ra vào ngày 27/4

Festival Mai An Tiêm 2026 với chủ đề “Bản lĩnh khát vọng Việt Nam” sẽ diễn ra trong các ngày 27 và 28/4 tại xã Nga An. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Festival Mai An Tiêm 2026 do UBND tỉnh Thanh Hóa và Hội đồng họ Mai Việt Nam chỉ đạo; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Nga An cùng Hội đồng Doanh nhân họ Mai Việt Nam phối hợp tổ chức. Sự kiện được triển khai nhằm góp phần cụ thể hóa, đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đi vào đời sống, đồng thời lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Với chủ đề “Bản lĩnh khát vọng Việt Nam”, Festival tập trung tôn vinh hình tượng Mai An Tiêm - biểu tượng của ý chí tự lực, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên. Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, chương trình tái hiện hành trình khai phá, dựng xây cuộc sống nơi hoang đảo... Qua đó khẳng định sức mạnh nội sinh của con người Việt Nam trong mọi hoàn cảnh.

Điểm nhấn của Festival là chương trình nghệ thuật được tổ chức vào lúc 20h10p ngày 27/4, gồm 3 chương: Mai An Tiêm - Bản lĩnh khát vọng Việt Nam; Hào khí ngàn năm - Rạng danh Mai tộc; Kỷ nguyên vươn mình - Bừng sáng tương lai.

Trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra một số hoạt động bên lề như: trưng bày sản phẩm OCOP; tham quan, tìm hiểu Khu di tích đền thờ Mai An Tiêm... phục vụ Nhân dân và du khách tham quan, mua sắm.

Di tích văn hóa lịch sử đền thờ Mai An Tiêm tọa lạc dưới chân núi An Tiêm, xã Nga An.

Lễ hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Nga An đến đông đảo bạn bè, du khách.

Hoài Anh